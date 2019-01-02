 غوارديولا: أكبر كذبة في الرياضة هي ″المساواة بين اللاعبين″ | عالم الرياضة | DW | 01.02.2019

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عالم الرياضة

غوارديولا: أكبر كذبة في الرياضة هي "المساواة بين اللاعبين"

يكرر المدرب الإسباني الشهير بيب غوارديولا الحديث عن مدرب كرة طائرة أرجنتيني أثر في أسلوب تدريبه. وبالتحديد في طريقة تعامله مع لاعبي الفريق الذي يدربه. ويكشف غوارديولا عن اشياء تعلمها من هذا المدرب.

Fussball 1.Bundesliga, FC Bayern München - Hannover 96, Pep Guardiola wird verabschiedet Muenchen (Imago)

أكثر من مرة سُمع بيب غوارديولا وهو يذكر اسم خوليو فيلاسكو. ذلك المدرب المعروف في أوساط عشاق الكرة الطائرة فقط. فيلاسكو (66 عاما)، وهو أرجنتيني الجنسية، مدرب للكرة الطائرة، ويعمل منذ عقود في إيطاليا، و"أحدث ثورة في الكرة الطائرة الإيطالية" وحقق كل الألقاب الممكنة، على حد تعبير غوارديولا.

يقول غوارديولا "كنت تواقا للتعرف على ذلك المدرب. وسافرت مئات الكيلومترات للتعرف عليه شخصيا"، فقط بعد مشاهدته له وهو يتحدث في لقاء تلفزيوني، كما تذكر مجلة "فوكس" الألمانية.

Spanien Argentinien Volleyballtrainer Julio Velasco (AP)

المدرب الأرجنتيني خوليو فيلاسكو

 

يشير غوارديولا إلى ذلك الاتصال الهاتفي بينهما: "في يوم من الأيام تحدث معي، وقال لي نقطة، أتفق معه تماما فيها: دائما كنا نسمع أن جميع اللاعبين سواسية بالنسبة للمدرب، وهذه أكبر كذبة موجودة في كرة القدم". ويرى غوارديولا أنه ليس الجميع سواسية ولا يجب أن يتم معاملتهم بنفس الطريقة.

لكنه يستدرك بأن الاحترام يجب أن يكون لهم كلهم على قدم المساواة، ولكن التواصل معهم يختلف، "حتى تستطيع إخراج أفضل ما لدى اللاعبين". فهناك من يجب أن تدعوه للعشاء في مطعم، وهناك من يفضل أن تناقشه في البيت. هناك لاعبون لا يجب أن تحدث معهم عن الأمور التكتيكية أبدا. وهناك من يجب أن تتكلم معه طوال اليوم حول خططه لقضاء وقته في أيام الراحة.

ويضيف مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي: "هذا هو الأمر الأصعب بالنسبة لنا. أن تعرف كيف تتعامل مع كل لاعب. وما الذي تقوله له، وكيف تحفزه وتجعله أكثر عطاء".

ويلفت المدرب الإسباني النظر إلى مسألة هامة: ليس من الجيد أن نفكر بأننا أعلى درجة منهم، لأننا دائما أقل درجة؛ فنحن نعتمد على عطائهم في الملعب.

  • Ernesto Valverde (picture-alliance/Pressefoto ULMER/A. Lingria)

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    10. إرنستو فالفيردي – برشلونة

    تولى فالفيردي تدريب برشلونة بداية من موسم 2017/ 2018، وكان النادي يعاني اتهامات بسوء الإدارة، كما كانت ماتزال أثار بيع نيمار المؤلمة تخيم على الجماهير، إضافة إلى المناخ السياسي للمدينة. ونجح فالفيردي في الفوز بالدوري والكأس الإسبانيين لينسى الجماهير سريعا معاناتهم قبل مجيئة.

  • Fußball Bundesliga Julian Nagelsmann, Trainer TSG Hoffenheim (picture-alliance/Pressefoto Baumann/H. Britsch)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    9. يوليان ناغلسمان – هوفنهايم الألماني

    قياسا بعمره البالغ 31 عاما، تعتبر انجازات ناغلسمان أكثر من رائعة. فما أن تولى تدريب هوفنهايم، حتى خرج به من مصير مشؤوم كان يلاحقه، ليصل معه إلى قمة أربعة نهائيات، رغم فقدانه نيكلاس سولى، وسيباستيان رودي، وساندرو فاغنر، الذين فارقوا هوفنهايم إلى بايرن ميونخ.

  • Maurizio Sarri Fußballtrainer (picture-alliance/empics/S. Heavey)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    8. ماوريزيو ساري- تشيلسي لندن

    المصرفي السابق مدخن شره، ولا يبدو عليه أنه في طليعة مدربي كرة القدم المتميزين، لكنه وخلال المواسم القليلة السابقة، نجح في تحويل فريق نابولي الإيطالي إلى واحد من أهم الفرق المحبوبة في أوروبا. المدرب البالغ من العمر 59 عاما انتقل إلى تدريب تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف ويقدم مع فريقه الجديد أداءً قويا ففاز في سبع مباريات ولم يخسر أي مباراة حتى الجولة العاشرة .

  • Großbritannien Mauricio Pochettino, Manager Tottenham Hotspur (Getty Images/M. Regan)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    7. ماوريسيو بوتشيتينو- توتنهام

    يقود المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو فريق توتنهام الإنجليزي منذ عام 2014. وبعد موسم متواضع حل فيه في المركز الخامس بالدوري نجح في أن يصبح بين الثلاثة الاوائل في المواسم المتتالية، وكل هذا بإنفاق في شراء اللاعبين لم يتجاوز 30 مليون جنيه إسترليني. ويقول المختصون ان انجازات ماوريسيو بوتشيتينو باهرة إذا علمنا أن مانشستر سيتي دفع في نفس الفترة 525 مليون جنيه إسترليني.

  • WM 2014 Achtelfinale Frankreich Nigeria (Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    6. ديدييه ديشامب- فرنسا

    واجه ديدييه ديشامب انتقادات شديدة خلال مونديال روسيا 2018 بسبب تفضيله المطلق لبعض اللاعبين، وبسبب تكتيكاته المحافظة، وبسبب أداء منتخب فرنسا بشكل عام. لكن ديدييه ديشامب كان هو من ضحك أخيراً واحتضن هو ولاعبو فريقه كأس العالم ثم حملوه معهم إلى عاصمة النور، باريس.

  • Champions-League Manchester City vs Liverpool (Getty Images/L. Griffiths)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    5. يورغن كلوب- ليفربول

    حوّل يورغن كلوب نادي ليفربول إلى قوة يحسب لها الحساب. وقد انتظر كلوب حتى ضم اللاعبين الذين يريدهم، وهم فيرغيل فان ديك، وأليسون، وفابيانو، ولم يسارع إلى شراء غيرهم. ويتوقع أن يحصد نتائج هذه التشكيلة خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي.

  • Juventus Turin Trainer Massimiliano Allegri (Reuters/J. Lorenzini)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    4. ماسيمليانو أليغري- يوفنتوس

    نجح ماسيمليانو أليغري في موسم 2017/ 2018 في احتواء مواهب كبرى وضمها إلى فريقه، ومنهم دوغلاس كوستا، وفيديريكو بيرنارديشي، كما أجرى تبديلات تكتيكية ناجحة غيّرت مسارات مباريات الدوري الإيطالي ذلك العام. وينتظر منه أن يصل بيوفنتوس إلى إحراز بطولة دوري ابطال أوروبا.

  • Atletico Madrid-Trainer Diego Simeone (picture alliance/dpa)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    3. دييغو سيميوني – أتليتيكو مدريد

    ليس مبالغة القول بأن اتلتيكو مدريد ما كان ليتنافس مع أبطال الوزن الثقيل الأوروبي لولا مدربه دييغو سيميوني. الفريق الذي تولى تدريبه دييغو سيميوني عام 2011 لا يشبه الذي نراه اليوم. لقد جعل كل لاعب في الفريق يبذل أقصى ما لديه من أجل فريقه. وحقق بطولات عديدة مع أتليتيكو مدريد، أبرزها الدوري الأوروبي مرتين والدوري والكأس الإسبانيين مرة واحدة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/abaca/Alterphotos/Acero)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    2. زين الدين زيدان – دون فريق حالياً

    حين نقول دون فريق، فلأنه يقوم باستراحة لمدة عام كامل، بعد أن قاد ريال مدريد للفوز 3 مرات متتالية ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومرتين بكأس السوبر الأوروبي، ومثلهما بكأس العالم للأندية العالم، ومرة واحدة ببطولة الدوري الإسباني ومثلها بكأس السوبر الإسبانية. فاز زيدان بكل هذه الألقاب كمدرب للملكي ثم ذهب ليستريح.

  • Champions-League Manchester City vs Liverpool (Reuters/D. Staples)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    1. بيب غوادريولا – مانشستر سيتي

    لا ينسى أحد قط أن إحراز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي عام 2018 يعود بشكل رئيسي إلى مدربه غوادريولا، وحطم الفريق مع غوارديولا أرقام البرمييرليغ، فكان صاحب أكبر نصيب من النقاط في موسم واحد، وأسرع من فاز باللقب، وأكثر من سجل أهداف وصاحب أفضل فارق في الأهداف، وأكبر فترة بدون خسارة، وأطول سلسلة من الفوز المتتالي وأكبر عدد للفوز خارج ملعبه، وجعل من فريقه في فترة ما "فريقا ساحراً".

    الكاتب: ملهم الملائكة


ف.ي

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