 غواتيمالا: الهرب بسبب الفقر | العولمة 3000 | DW | 11.02.2023

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العولمة 3000

غواتيمالا: الهرب بسبب الفقر

تعد غواتيمالا واحدة من أفقر وأخطر الدول في العالم، كما تعاني من تغير المناخ والفساد والعنف. الملايين من الناس هناك لم يعودوا يرون آفاقا للبقاء وطنهم. وفي كل سنة يهاجر واحد من كل ستة غواتيماليين إلى الولايات المتحدة.

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