غواتيمالا: الهرب بسبب الفقر

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تعد غواتيمالا واحدة من أفقر وأخطر الدول في العالم، كما تعاني من تغير المناخ والفساد والعنف. الملايين من الناس هناك لم يعودوا يرون آفاقا للبقاء وطنهم. وفي كل سنة يهاجر واحد من كل ستة غواتيماليين إلى الولايات المتحدة.
في منطقة تشهر بقسوة الحياة لسكانها في البرازيل، ولدت مبادرة من أجل بث الأمل للسكان هناك، فالسيدة إلين سيرا والتي تعرضت للاعتداء الجنسي في طفولتها، تواصل لسنوات عديدة مساعدة السكان للتخلص من الفقر عبر تعليمهم الرقص.
تُعرف طرابلس بأنها "مدينة المليارديرات"، فمنها ينحدر أغنى السياسيين في لبنان وفي طليعتهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. بيد أنّ لهذه المدينة وجها آخر، فقد أصبحت مؤخراً منطلقاً لرحلات بحرية محفوفة بالمخاطر للهروب من الفقر.
بعد ساعات من فراره من مبنى الرئاسة الذي اقتحمه محتجون، أعلن رئيس سريلانكا موافقته على التنحي الأسبوع المقبل، كما أبدى رئيس الوزراء استعداده للتنحي، لكن المحتجين أضرموا النار في منزله.
وصل البابا فرنسيس الجمعة إلى جوبا، في زيارة هي الأولى لجنوب السودان تستمر ثلاثة أيام تهدف إلى الدعوة للسلام والمصالحة في الدولة التي عانت من حرب أهلية عنيفة وتعتبر من أفقر بلدان العالم.
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