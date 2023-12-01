يمكن للشخص أن يعتقد أن كل شيء على ما يرام عند رؤية اللون الأخضر الكثيف لنبات الذرة - ولكن الواقع يختلف عن ذلك: هذا الصيف لم يسقط المطر ولو مرة واحدة، يقول فيديل لوبيز باشيكو، البالغ من العمر 53 عامًا، أثناء تفقده لحقله. وبدون أنظمة الري، والتي عادةً ما تكون غائبة في القرى النائية، يكون المطر ضروريًا تمامًا لحصاد جيد.