غواتيمالا: الجوع والفقر بسبب تغير المناخ
عادةً ما يتم ذكر عدم الاستقرار والعنف كأسباب رئيسية للهجرة من دول أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة. لكن السبب الأبرز بجانب هذه المشاكل بدأ بالظهور بقوة: تغيرات المناخ تتسبب بجوع الناس.
ماريا وأطفالها
في بعض الأيام لا تعرف ماريا كونسيبسيون رودريغيز ماذا تقدم لأطفالها كوجبة إفطار. ربما لديها ما يكفي من الذرة لصنع التورتيلا من القطعة الأرضية الصغيرة التي استأجرتها، ولكن في الأوقات الأخيرة يكون المحصول الزراعي غير كافٍ، حيث تقول السيدة البالغة من العمر 30 عامًا لوكالة أنباء رويترز إنه في السنوات الأخيرة كان هناك جفاف كبير.
قرية الأغواكاتي من فوق
قرية الأغواكاتي يعيش فيها نحو 500 نسمة تقع في ما يعرف بممر الجفاف في أمريكا الوسطى - منطقة عانت في العقد الأخير من مجموعة من موجات الجفاف والعواصف وتمتد على مسافة تصل إلى 1600 كيلومترا من غواتيمالا إلى شمال كوستاريكا.
آثار قاسية
يؤثر مفعول الأعاصير الجوية والتي ترتبط وفقًا للمجلس العالمي للتغير المناخي التابع للأمم المتحدة بتغير المناخ، بشكل خاص على مزارعي ممر الجفاف، وهي منطقة صعبة لزراعة الأراضي بالأساس. ونتيجة لذلك، يعاني العديد من الأطفال من سوء التغذية ويظهرون أصغر سناً بكثير مما هم عليه في الواقع، لافتة تشير إلى علامات ذلك.
القليل من المطر
يمكن للشخص أن يعتقد أن كل شيء على ما يرام عند رؤية اللون الأخضر الكثيف لنبات الذرة - ولكن الواقع يختلف عن ذلك: هذا الصيف لم يسقط المطر ولو مرة واحدة، يقول فيديل لوبيز باشيكو، البالغ من العمر 53 عامًا، أثناء تفقده لحقله. وبدون أنظمة الري، والتي عادةً ما تكون غائبة في القرى النائية، يكون المطر ضروريًا تمامًا لحصاد جيد.
الجوع يفاقم الفقر
الفتاة البالغة من العمر عشر سنوات، كلوديا سيس رودريغيز تقف أمام الكوخ الطيني لعائلتها. مثل العديد من النساء في المنطقة، يجب على والدتها أن تعيل العائلة المكونة من ستة أطفال بأقل من دولارين في اليوم الواحد. ونظرًا لأن الحقول تقدم نقصاً في الإنتاج بشكل متزايد، يجب عليها شراء المواد الغذائية الأساسية بانتظام. أحيانًا يكفي للجميع، ولكن في الأوقات الأخيرة لا يكفي.
الهجرة كمخرج وحيد
الكثير من العائلات ترى في الولايات المتحدة الأمريكية المخرج الوحيد لمستقبلها. هذا ما أكدته أيضًا وزارة الخارجية الأمريكية في جوابا على سؤال من وكالة رويترز: إن تغير المناخ يشكل عاملًا متزايدًا بالنسبة للأشخاص الذين يقررون مغادرة البلاد. لقد ازداد عدد الغواتيماليين الذين وصلوا إلى الحدود الأمريكية بنسبة خمسة أضعاف بين عامي 2020 و 2022 - وهذا التطور من المتوقع أن يزداد تفاقما. أعده للعربية: م.أ.م