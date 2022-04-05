غنابري قد يرحل عن بايرن ميونخ.. وثلاثة "عمالقة" يريدونه!

مع اقتراب انتهاء عقد جناح بايرن ميونخ سيرجي غنابري في عام 2023، يبدو أن النجم الألماني يفكر في الرحيل عن "أليانز أرينا" في الصيف المقبل، وسط اهتمام من ثلاثة نوادي أوروبية عريقة للظفر بخدماته، كما كشف موقع "غول دوت كوم".



فاز غنابري، الذي يتميز بأنه يستطيع اللعب في الجناحين الأيمن والأيسر وفي الوسط أيضاً، بعشرة ألقاب مع العملاق البافاري، منها ثلاثة ألقاب للدوري الألماني "بوندسليغا" ولقب لدوري أبطال أوروبا، مسجلاً مع الفريق 61 هدفاً وصانعاً 40 تمريرة حاسمة في 163 مباراة.



لكن تدور تكهنات حول مستقبله في القلعة البافارية مع اقتراب انتهاء عقده. ورغم أن بايرن يحاول الاحتفاظ بغنابري، إلا أنه لم يقترب بعد من التوصل إلى اتفاق، بحسب "غول دوت كوم". وقد أعرب مدرب بايرن يوليان ناغلسمان عن رغبته ببقاء غنابري، وقال للصحفيين: "لديه كل ما يحتاجه اللاعب ويحبه المدرب. في النهاية إنها مسألة تفاوض بين النادي واللاعب (...) أود الاحتفاظ به".

إلا أن بايرن يدرك أن تجديد عقد غنابري يعني أنه سيتعين عليه جعل اللاعب الألماني أحد أعلى اللاعبين أجراً، في وقت يسعى فيه الفريق لموازنة حساباته وسط صعوبات مالية ناتجة عن جائحة كورونا.

في المقابل يثير غنابري اهتمام ثلاثة فرق عملاقة في أوروبا، وهي ريال مدريد وليفربول ويوفنتوس، وفقاً لـ"غول دوت كوم". وعلم الموقع أن ريال مدريد اتصل بالفعل بوكلاء غنابري للتفاوض حول انتقاله إلى سانتياغو برنابيو، مشيراً إلى أن غنابري قد يقتنع بالتوجه إلى القلعة المدريدية ليلتم شمله مجدداً مع زميله السابق في بايرن وصديقه المقرب دافيد آلابا.



كما أن ليفربول ويوفنتوس أيضاً يراقبان غنابري عن كثب. ويفكر ليفربول لغنابري كبديل لنجمه محمد صلاح في حال لم يتم تمديد عقد الأخير، خصوصاً وأن مدرب الشياطين الحمر، الألماني يورغن كلوب، معجب بشدة بغنابري. أما يوفنتوس فيتطلع إلى ترتيب صفقة إعارة أولية لغنابري عند فتح باب الانتقالات الصيفية.

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