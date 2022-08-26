غموض يلف تحطم طائرة رئيس سابق لـ"كرنفال" كولونيا

لا يزال الغموض يلف ملابسات تحطم طائرة خاصة على متنها عائلة رجل أعمال ألماني. وكانت الطائرة في رحلة الأحد (الرابع من أيلول/سبتمبر 2022) من إسبانيا إلى مطار كولن/بون في المانيا، ولكنها تابعت الطيران لأسباب غير معروفة لتتحطم فوق بحر البلطيق قبالة سواحل لاتفيا، حسب ما ذكرت عدة وسائل إعلام ألمانية منها الموقع الإلكتروني لصحيفة "غنرال أنتسايقر".
وقد تم العثور على حطام الطائرة ليل الاثنين، فيما تضاءل الأمل في العثور على أي من الركاب على قيد الحياة. وكان يقود الطائرة رجل الأعمال والرئيس الأسبق لكرنفال كولونيا، بيتر غريسمان (72 عاماً)، وعلى متنها زوجته وابنته وصديقها.
والطائرة الخاصة المملوكة للعائلة هي من نوع Cessna 551.
وحسب الإذاعة السويدية SVT، يشتبه خبير سلامة الطيران هانز كيل في أن الارتفاع الكبير الذي كانت تحلق فيه الطائرة وهو 11 ألف متر قد يكون أدى لانخفاض في الضغط في مقصورة الطائرة، ما أفقد الركاب ومنهم الكابتن وعيهم. وحسب خبراء، يبدو أن بيتر غريسمان كان قد شغل جهاز القيادة الآلي قبل فقدان وعيه فاستمرت الطائرة بالطيران حتى وصلت بحر البلطيق ومن ثم تحطمت بعد نفاذ الوقود.
خ.س
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سبعون عاماً على توقف محركات "قاذفات الزبيب"
إعادة فتح مطار تمبلهوف
برلينيون في مطار تيمبلهوف السابق لمشاهدة إحدى الطائرات الأصلية المستخدمة خلال النقل الجوي في برلين منتصف القرن الماضي. أغلق السوفييت الطرق والسكك الحديدية للوصول إلى مناطق في العاصمة الألمانية التي يسيطر عليها الغرب من يونيو 1948 إلى مايو 1949. استجابة لذلك، تم إطلاق 1500 رحلة يومية، بغرض توفير الغذاء والوقود لسكان مليوني نسمة.
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سبعون عاماً على توقف محركات "قاذفات الزبيب"
ذكريات مدينة مدمرة
في بداية الحصار، قيل إن برلين الغربية لديها ما يكفي من الطعام لمدة 36 يومًا فقط و 45 يومًا من الفحم. شاركت القوات الجوية الأمريكية والكندية والبريطانية والفرنسية والأسترالية ومن نيوزيلندا وجنوب إفريقيا في طلعات جوية يومية، مما أنقذ السكان من الجوع المحتمل.
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سبعون عاماً على توقف محركات "قاذفات الزبيب"
التاريخ يعود للحياة
يوجد مخطط ملون لإحدى الطائرات المستخدمة في جسر برلين الجوي في تيمبلهوف. في البداية تم تسليم حوالي 5.000 إلى 6.000 طن من البضائع يوميًا. لكن خلال فصل الشتاء، ازداد الطلب على الفحم مما تطلب المزيد من الطائرات وممرًا جديدًا وإنشاء مطار جديد على ضفاف بحيرة تيغيل.
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سبعون عاماً على توقف محركات "قاذفات الزبيب"
الزبيب أو الحلوى والقاذفات
عاد طيار سلاح الجو الأمريكي السابق غيل هالفورسن إلى برلين لحضور الاحتفال. أصبح هالفورسن بطلاً قومياً بعد إسقاط الحلويات عبر المظلات إلى أطفال برلين الغربية. وتبعه طيارون آخرون، وأصبحت حلويات "التسليم" معروفة باسم قاذفات الزبيب في ألمانيا. وفي اللغة الإنجليزية، تسمى قاذفات الحلوى.
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سبعون عاماً على توقف محركات "قاذفات الزبيب"
صداقات مدى الحياة
وفي الاحتفال التقى هالفورسن – البالغ من العمر 98 - مع صديقته القديمة مرسيدس وايلد. في عام 1948 ، عندما كان الجسر الجوي على قدم وساق، تقدمت فتاة من برلين الغربية بشكوى. وقالت إن الطائرات التي تحلق باستمرار أزعجت دجاجاتها. أجاب هالفورسن، بإرسال العلكة ومصاصة مع رسالته، ما نتج عن ذلك صداقة طويلة الأمد.
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سبعون عاماً على توقف محركات "قاذفات الزبيب"
الجيش يدفع الجزية
وضع جنود الخدمة العسكرية الألمانية أكاليل الزهور خلال الحفل الذي أقيم للاحتفال بنهاية الحصار في 12 مايو 1949. استمرت الطلعات الجوية اليومية لمدة أربعة أشهر أخرى، وتم إيصال 2,326,406 طن من الإمدادات.
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سبعون عاماً على توقف محركات "قاذفات الزبيب"
مائة ضحية
يرمز نصب برلين الجوي التذكاري في بلاتز دير لوفتبروك أمام موقع المطار السابق إلى الممرات الجوية الثلاثة المستخدمة في النقل الجوي إلى مطارات تيمبلهوف وتيغل وغاتو في برلين. كما يعرض أسماء 31 طيارا أمريكيا و 39 طيارا بريطانيا قُتلوا أثناء الجسر الجوي. توفي أكثر من 100 شخص، معظمهم من حوادث الطيران.
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سبعون عاماً على توقف محركات "قاذفات الزبيب"
حيث صُنع التاريخ
حصل تيمبلهوف على مكانته في التاريخ من خلال جسر برلين الجوي كأحد المطارات الثلاثة الشهيرة في أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية ، حيث شهد اقلاع وهبوط الطائرات كل دقيقتين. تم إغلاق المطار في عام 2008 وتحول إلى حديقة ترفيهية. وفي الاحتفال تمكن الزوار من القيام برحلة صوتية ومرئية خلال فترة مهمة من الحرب الباردة. س.إ/ نيك مارتن
الكاتب: سارة إبراهيم