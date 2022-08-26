غموض يلف تحطم طائرة رئيس سابق لـ"كرنفال" كولونيا

لا يزال الغموض يلف ملابسات تحطم طائرة خاصة على متنها عائلة رجل أعمال ألماني. وكانت الطائرة في رحلة الأحد (الرابع من أيلول/سبتمبر 2022) من إسبانيا إلى مطار كولن/بون في المانيا، ولكنها تابعت الطيران لأسباب غير معروفة لتتحطم فوق بحر البلطيق قبالة سواحل لاتفيا، حسب ما ذكرت عدة وسائل إعلام ألمانية منها الموقع الإلكتروني لصحيفة "غنرال أنتسايقر".

وقد تم العثور على حطام الطائرة ليل الاثنين، فيما تضاءل الأمل في العثور على أي من الركاب على قيد الحياة. وكان يقود الطائرة رجل الأعمال والرئيس الأسبق لكرنفال كولونيا، بيتر غريسمان (72 عاماً)، وعلى متنها زوجته وابنته وصديقها.

والطائرة الخاصة المملوكة للعائلة هي من نوع Cessna 551.

وحسب الإذاعة السويدية SVT، يشتبه خبير سلامة الطيران هانز كيل في أن الارتفاع الكبير الذي كانت تحلق فيه الطائرة وهو 11 ألف متر قد يكون أدى لانخفاض في الضغط في مقصورة الطائرة، ما أفقد الركاب ومنهم الكابتن وعيهم. وحسب خبراء، يبدو أن بيتر غريسمان كان قد شغل جهاز القيادة الآلي قبل فقدان وعيه فاستمرت الطائرة بالطيران حتى وصلت بحر البلطيق ومن ثم تحطمت بعد نفاذ الوقود.

خ.س