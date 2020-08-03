 غموض يكتنف وجهته ـ هل يختبئ ملك إسبانيا السابق في أبو ظبي؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.08.2020

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غموض يكتنف وجهته ـ هل يختبئ ملك إسبانيا السابق في أبو ظبي؟

حتى الآن لاتوجد تأكيدات واضحة بشأن الجهة التي سيستقر بها ملك إسبانيا السابق، لكن صحفاً مرتبطة بالقصر الملكي قالت إنه يختبئ في أبوظبي، حيث إن لديه علاقات طيبة مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

العاهل الإسباني السابق خوان كارلوس

العاهل الإسباني السابق خوان كارلوس

تتواصل التكهنات بشأن مكان وجود ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس، الذي غادر البلاد قبل أربعة أيام، على خلفية تورطه في فضيحة فساد.

مختارات

قال المدعي العام لأعلى محكمة في إسبانيا إن ملك البلاد السابق خوان كارلوس يخضع للتحقيق بتهم تتعلق بعقد سكة حديد فائق السرعة في السعودية. العاهل السابق متهم بتلقي 100 مليون دولار رشى من السعودية عام 2008.

تدفق الأموال العربية من قبل بعض القادة العرب في الغرب يتسبب في إثارة الأزمات والاتهامات بقضايا فساد تكون نتائجها غير مرضية غالباً. في هذا التقرير لمحة عن بعض "الصداقات" المالية التي أشعلت الساحة السياسية في الغرب.

وذكرت صحيفة "إيه بي سي"، التي عادة ما تكون على دراية جيدة بالشؤون الملكية، أن العاهل الإسباني السابق (82 عاما) يختبئ في أبوظبي، حيث إن لديه علاقات طيبة مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأوضحت الصحيفة أن خوان كارلوس، غادر يوم الاثنين الماضي مدينة فيجو، بشمال غرب إسبانيا، على متن طائرة خاصة متوجها إلى أبوظبي، حيث يقيم في فندق "قصر الإمارات"، أغلى فندق في العالم.

ولم يرد مسؤولون في الإمارات وفندق قصر الإمارات على طلبات للتعليق، ولم يرد محامي الملك السابق على طلب للتعليق. وامتنع المحامي والقصر الملكي والحكومة عن الكشف عن مكان خوان كارلوس.

وبين إسبانيا وأبو ظبي اتفاقية لتسليم المطلوبين، وقعها خوان كارلوس نفسه في عام 2010.

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ملك إسبانيا السابق يغادر البلاد وسط مزاعم فساد

لا مكان محدد إلى الآن!

وأشارت الصحيفة ووسائل إعلام أخرى في وقت سابق إلى أن الملك السابق كان في ضيافة قطب صناعة السكر بيبي فانجول، بجمهورية الدومينيكان، وهو ما نفته حكومة الدولة التي تقع في البحر الكاريبي، وذكرت وسائل إعلام أخرى أنه في البرتغال، التي قضى فيها قسما كبيرا من سنوات شبابه. لكن المسؤولين في كلا البلدين قالوا إنهم لا يعرفون شيئا عن وصوله للبرتغال.

ونشر الملك السابق يوم الاثنين رسالة قال فيها إنه سيغادر البلاد ليسهل الأمر على نجله الملك فيلبي في أداء واجباته، وحتى لا يسيئ لسمعته.

وأكدت الحكومة الإسبانية يوم الأربعاء أن الملك السابق خوان كارلوس المتورط في فضيحة فساد، ليس هاربا من العدالة.

يذكر أن شعبية خوان كارلوس هوت إلى الحضيض خلال الشهور الأخيرة بعد تورطه في فضيحة تتعلق بمدفوعات غير قانونية من اتحاد شركات أسبانية من أجل تشييد خط قطار سريع في السعودية.

وكان خوان كارلوس يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية طوال أربعة عقود، حيث تولى السلطة في أسبانيا من تشرين ثان/نوفمبر 1975 إلى حزيران/يونيو.2014

وعلى الرغم من أن الرشوة المزعومة والمقدرة بنحو 100 مليون دولار دفعت له في عام 2008 ، فإنه يجري التحقيق معه في تهمة غسل أموال محتملة في الفترة ما بعد عام 2014وهي تهمة مرتبطة بالفضيحة.

وفي الثامن حزيران/يونيو، قضت أعلى محكمة في البلاد بأنه قد يتم فتح تحقيقات مع العاهل الأسباني.

يذكر أن خوان كارلوس، الذي سبق الإشادة به لدوره في الانتقال إلى الديمقراطية في أسبانيا في نهاية الحكم الفاشي، تنازل عن العرش إثر جدل

حول القيام برحلة لصيد الفيلة في خضم الأزمة المالية.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ،  رويترز)

  • Der niederländische König Willem Alexander feiert mit seiner Frau Maxima, seinen drei Töchtern und seiner Mutter Beatrix den Königstag in Amsterdam.

    تنازل الملك، عاش الملك!

    من السلف إلى الخلف

    ملك هولندا فيليم ألكسندر (يسار الصورة) حقق هدفا لا يزال الكثيرون من أولياء العهد ينتظرونه في أوروبا. أخيرا تسلم صولجان الحكم من والدته بياتريكس (يمين الصورة) التي تنازلت عن العرش في أبريل / نيسان 2013، تماما كما فعلت والدتها يوليانا عام 1980.

  • Links steht das noch amtierende Königspaar Juan Carlos und Sophia und daneben ihre Nachfolger Felipe und Letizia.

    تنازل الملك، عاش الملك!

    بداية عهد جديد في اسبانيا

    خوان كارلوس أقبل قبل أيام على نفس الخطوة وتخلى عن العرش للأمير فيليبي الذي سيتعين عليه إجراء إصلاحات عميقة على المؤسسة الملكية. فضيحة صيد الفيلة في بوتسوانا ومحاكمة صهر الملك أثرت كثيرا على صورة القصر الملكي لدى الإسبان.

  • Die Ehefrau von Fürst Albert II von Monaco, Charlene, lehnt sich an die Schulter des Fürsten.

    تنازل الملك، عاش الملك!

    خلافة مضمونة

    يتقلد ألبرت الثاني أمير موناكو مقاليد الحكم منذ عام 2005، واعتلى عرش الإمارة الصغيرة على ضفاف البحر الأبيض المتوسط وعمره 47 عاما بعد وفاة والده الأمير راينر الثالث. ويبدو اليوم أنه ضمن أيضا خلافته المباشرة، ذلك أن زوجته شارلين التي توجها عام 2011 حامل، ومن المنتظر أن يرى المولود الجديد النور نهاية العام الجاري.

  • Prinz Guillaume von Luxemburg umarmt seine Frau Stephanie am Tag ihrer Hochzeit.

    تنازل الملك، عاش الملك!

    قوة رغم الصغر

    يعيش الأمير غيوم سعادة غامرة منذ حفل الزفاف في 2012 مع زوجته شتيفاني. وليس من الواضح متى سيعتلي ولي عهد للوكسمبورغ عرش بلاده، فوالده الدوق الأكبر هنري يقود زمام الإمارة الصغيرة منذ عام 2000. وكما حدث في هولندا فإن والده جون تنازل عن الحكم وفتح ذلك الباب أمام جيل الشباب.

  • Das belgische Königspaar Mathilde und Philippe winkt den Besuchern zu.

    تنازل الملك، عاش الملك!

    ملك لترسيخ الوحدة

    في دول البنلوكس، هناك تقليد يقوم على التخلي عن العرش في الوقت المناسب، ففي بلجيكا لم ينتظر الملك فليب وفاة والده حتى يعتلي العرش. ففي عام 2013 تنازل ألبرت عن العرش. وتبقى المهمة الأكبر للملك فليب هي توحيد البلاد المهددة بالانقسام.

  • Die schwedische Kronprinzessin Viktoria sitzt zwischen ihrem Ehemann Daniel (links) und ihrem Vater König Carl XVI. Gustaf.

    تنازل الملك، عاش الملك!

    شعاع شمس في السويد

    تتمتع ولية عهد عرش السويد فيكتوريا بشعبية عارمة حتى قبل زواجها بدانييل (يسار الصورة) وميلاد ابنتها ستيلا محبوبة الجماهير في السويد. أما شعبية والدها الملك غوستاف كارل 16 فعانت كثيرا بسبب الفضائح. لذلك فإن الكثير من السويديين يتمنون اعتلاءها عرش البلاد في القريب العاجل.

  • Auf dem Balkon des Schlosses steht der dänische Kronprinz Frederik mit seiner Frau Mary und den vier Kindern.

    تنازل الملك، عاش الملك!

    أسطورة دنمركية!

    تبدو أسرة ولي عهد الدنمرك فريدريك، زوجته ماري وأطفالهم الأربعة، كما في كتاب صور جميلة، لا ينقصها سوى تاج العرش. ولا شيء في الأفق يوحي بأن الملكة مارغاريت مستعدة للتنازل عن العرش في الوقت المنظور.

  • Die norwegische Kronprinzenpaar Haakon und Mette-Marit sitzt mit seinen drei Kindern auf einer Bank.

    تنازل الملك، عاش الملك!

    حداثة النرويج

    سبق للأمير هاكون أن تولى عام 2004 وبشكل مؤقت المهام التي كان يضطلع بها والده المريض الملك هارالد. وليس من الواضح متى ستسلم الأمير هاكون مقاليد الحكم وهو الذي يبلغ اليوم 42 عاما من العمر. فإلى جانب زوجته ميته ماريت يمثل هاكون اليوم وجه النرويج الحديثة.

  • Die Königin Elisabeth von England steht zwischen ihrem Sohn Thronfolger Charles und ihrem Enkel William.

    تنازل الملك، عاش الملك!

    ولي العهد الأبدي

    هل سيصبح الأمير تشارلز في يوم ما ملكا لبريطانيا؟ لا أحد يعرف، ربما بمن فيهم والدته الملكة إليزابيث الثانية. وربما لا يتناسب التنازل عن العرش مع فهمها لمسؤولية الحكم. وهناك الكثير من البريطانيين الذين يتمنون أن يتولى الحفيد وليام وزوجته كيت العرش في حالة وفاة الملكة أو تخليها عن الحكم.

    الكاتب: آندريا فيرفول / حسن زنينيد


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