غموض حيال مشاركة المغرب في أمم إفريقيا للمحليين في الجزائر

كشف مصدر دبلوماسي مغربي لفرانس برس أن المنتخب المغربي يستعد اليوم الجمعة (13/1/2023) للتوجه إلى الجزائر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للمحليين.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إن ستوجه الجمعة إلى الجزائر للمشاركة في كأس إفريقيا للمحليين من مطار سلا"، المجاروة للعاصمة.
وبحسب موقع هسبريس، فقد وصلت بعثة المنتخب الوطني للمحليين إلى مطار الرباط سلا الدولي، في انتظار قرار السفر إلى الجزائر.
وأكد مراسل لفرانس برس في عين المكان تواجد المنتخب المغربي صباح الجمعة بمطار سلا المجاورة للعاصمة الرباط، لكن طائرته بقيت تنتظر في المدرج للحصول على ترخيص دخول الأجواء الجزائرية.
وقال فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في تصريح مساء أمس، إنه لا يزال ينتظر ترخيص الجهات المنظمة لكأس إفريقيا للمحليين للسفر عبر رحلة مباشرة من مدينة الرباط نحو قسنطينة.
تصريحات لقجع جاءت في الوقت الذي لم يوضح فيه المصدر الدبلوماسي المغربي، ما إذا كانت طائرة المنتخب ستتوجه مباشرة إلى الجزائر أم ستمر عبر بلد آخر، حيث تغلق الأخيرة مجالها الجوي في وجه الطائرات المغربية منذ أكثر من عام في سياق أزمة دبلوماسية بين الجارين.
ولم يتسنّ الحصول على تأكيد من السلطات الجزائرية.
وذكرت مصادر إعلامية أن رئيس الكاف باتريس موتسيبي أجتمع مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء اليوم رأسا لرأس حسب ما أعلنه موتسيبي نفسه في ندوة صحافية بالجزائر، ووفق المصادر قال موتسيبي: “اجتمعت قبل قليل مع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون وكان اجتماعا جيدا ومثمرا”، لكن لم يتضح ما إذا كان قد ناقش مع الرئيس الجزائري موضوع مشاركة المغرب.
يذكر أنه الاتحاد المغربي لكرة القدم كان قد أعلن صباح الخميس غياب منتخبه عن البطولة "لعدم الترخيص لرحلته، انطلاقاً من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة، بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية".
من جهته قال المسؤول في الاتحاد محمد مقروف لوكالة فرانس برس مساء الخميس "اللاعبون يتدربون وسوف نسافر حالما نحصل على ترخيص من الاتحاد الإفريقي (كاف) للرحلة الجوية التي سوف تقل المنتخب"، لكنه أضاف "لم نتوصل لحد الساعة بأي ترخيص"، فيما أكد لقجع أن البعثة المغربية جاهزة للسفر في أي وقت تتوصل فيه بالرد الإيجابي، مشيراً إلى أن اللاعبين جاهزون لخوض هذه المنافسة نظرا لكونهم يستعدون منذ مدة، وفق ما نقل موقع هسبريس.
وكان الاتحاد المغربي أوضح في بيان أنه بعث بطلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في 22 كانون الأول/ديسمبر "باعتباره الجهاز المسؤول على تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة"، وأضاف "تم قبول الطلب من حيث المبدأ، من خلال مراسلة رسمية توصلت بها الجامعة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم".
بناء على ذلك كان المنتخب المغربي يستعد للتوجه إلى مدينة قسنطينة على متن طائرة مغربية انطلاقاً من مطار الرباط سلا يوم 10 كانون الثاني/يناير، بحسب ما أكدت الجامعة في بيانها، بيد أنها قالت حينها أنها بالترخيص.
من المقرر أن تقام البطولة المخصصة للاعبين المحليين في الفترة الممتدة بين 13 كانون الثاني/يناير والرابع من شباط/فبراير المقبلين في الجزائر. ووقع المغرب في مجموعة ثالثة تضم السودان ومدغشقر وغانا. وهو حامل لقب النسختين الأخيرتين عام 2018 على أرضه و2020 في الكاميرون.
وأغلقت الجزائر مجالها الجوي في 22 أيلول/سبتمبر 2021 أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط متهمة الأخيرة "بارتكاب أعمال عدائية". فيما أعرب المغرب عن أسفه إزاء هذا القرار، ورفض "مبرراته الزائفة"، علما أن علاقات البلدين متوترة منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.
ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)
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