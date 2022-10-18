غموض حول مصير الرياضية الإيرانية ركابي

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بعد ظهورها من دون حجاب في إحدى المسابقات الرياضية، المتسلقة الإيرانية إلناز ركابي عادت إلى إيران ومصيرها مجهول
بعد مخاوف حول مصير الرياضية الإيرانية ركابي إثر مشاركتها بدون حجاب في مسابقة أقيمت في كوريا الجنوبية، وصلت المتسابقة إلى طهران مؤكدة أن تصرفها كان غير مقصود، ومن غير المؤكد إن تم اجبار المتسابقة على هذه التصريحات.
تسود مخاوف على سلامة المعتقلين في سجن إيفين، بعد اعلان السلطات الإيرانية أن أربعة سجناء لقوا حتفهم جراء الحريق المندلع هناك واصابة العشرات. ويأتي الحريق الذي لم تعرف أسبابه مع مرور شهر على حركة الاحتجاج في طهران.
دانت أكثر من 40 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان الحملة الدامية لإيران على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة جينا مهسا أميني، هذا فيما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شرطة الأخلاق.
تحت شعار ""بداية النهاية!" للنظام، تصاعدت الدعوات في إيران للخروج في تظاهرات جديدة استمراراً لحركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة الشابة جينا مهسا أميني، فيما حصل المتظاهرون على دعم الرئيس الأمريكي ونائبته.
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