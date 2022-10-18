 غموض حول مصير الرياضية الإيرانية ركابي | DW الأخبار | DW | 19.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

غموض حول مصير الرياضية الإيرانية ركابي

بعد ظهورها من دون حجاب في إحدى المسابقات الرياضية، المتسلقة الإيرانية إلناز ركابي عادت إلى إيران ومصيرها مجهول

المزيد من المركز الإعلامي

يسعى المنفيون الإيرانيون في الخارج إلى زيادة الضغط الأوروبي على النظام في إيران.

منفيون إيرانيون في باريس يدعمون الاحتجاجات في إيران 18.10.2022

نشطاء، يدعمون موجة الاحتجاجات التي تقودها التساء في إيران، يخترقون بثاً إخبارياً مباشراً للتلفزيون الحكومي

اختراق التلفزيون الإيراني الرسمي وبث صور وشعارات مناهضة للسلطات 10.10.2022

هجرة الشباب السوريين نحو أوروبا، إصرار رغم المخاطر الكبيرة

انهيار الاقتصاد السوري.. والشباب يصرون على الهجرة 18.10.2022

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [Russia. Serpukhov. OCTOBER 10, 2022. Mobilised Russian Army reservists march in formation as they depart for joint military drills to learn how to operate within military units and how to use military hardware and armaments. Alexander Shcherbak/TASS]

ألمانيا .. عقبات أمام الروس الفارين من التجنيد 18.10.2022

المزيد DW الأخبار

افتتاح معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، وإسبانيا ضيف شرف هذا العام

افتتاح معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، وإسبانيا ضيف شرف هذا العام 19.10.2022

تدهور الوضع الإنساني في إقليم تيغراي يدفع الملايين إلى شفا المجاعة

المجاعة تهدد الملايين في إقليم تيغراي الإثيوبي 19.10.2022

معركة لاستعادة القوات الإوكرانية لمنطقة خيرسون من روسيا ستكون الاختبار الصعب الأول لقائد القوات الروسية في أوكرانيا

طبول الحرب تقرع حول خيرسون 19.10.2022

مع استمرار الحرب في اليمن، تصارع الأسر اليمنية للبقاء على قيد الحياة. فكيف أنقذت تحويلات المغتربين اليمنيين آلاف الأسر؟

تحويلات المغتربين المالية تخفف معاناة اليمنيين 18.10.2022

اقرأ أيضا

19.10.2022*****In this image taken from video by Iran's state-run IRNA news agency, Iranian competitive climber Elnaz Rekabi speaks to journalists in Imam Khomeini International Airport in Tehran, Iran, Wednesday, Oct. 19, 2022. Rekabi received a hero's welcome on her return to Tehran early Wednesday, after competing in South Korea without wearing a mandatory headscarf required of female athletes from the Islamic Republic. Rekabi has described her not wearing a hijab as unintentional after Farsi-language media abroad raised concerns about her safety. (IRNA via AP)

الرياضية الإيرانية ركابي تصل طهران وسط مخاوف على سلامتها 19.10.2022

بعد مخاوف حول مصير الرياضية الإيرانية ركابي إثر مشاركتها بدون حجاب في مسابقة أقيمت في كوريا الجنوبية، وصلت المتسابقة إلى طهران مؤكدة أن تصرفها كان غير مقصود، ومن غير المؤكد إن تم اجبار المتسابقة على هذه التصريحات.

Datum: 15.10.2022 Beschreibung: Das Bild zeigt Feuer im Evin Gefängnis im Teheran- Iran Stichworte: Iran, Evin Gefängnis Ort: Teheran- Iran

إيران: مقتل 4 أشخاص بعد اشتباكات في سجن إيفين سيء السمعة 16.10.2022

تسود مخاوف على سلامة المعتقلين في سجن إيفين، بعد اعلان السلطات الإيرانية أن أربعة سجناء لقوا حتفهم جراء الحريق المندلع هناك واصابة العشرات. ويأتي الحريق الذي لم تعرف أسبابه مع مرور شهر على حركة الاحتجاج في طهران.

01.10.2022 | epaselect epa10218755 Protesters block a road during a protest over the death of young Iranian woman Mahsa Amini, who died last week after being arrested in Tehran for not wearing her hijab appropriately, in Tehran, Iran, 01 October 2022. Mahsa Amini, a 22-year-old Iranian woman, was arrested in Tehran on 13 September by the morality police, a unit responsible for enforcing Iran's strict dress code for women. She fell into a coma while in police custody and was declared dead on 16 September, with the authorities saying she died of a heart failure while her family advising that she had no prior health conditions. Her death has triggered protests in various areas in Iran and around the world. According to Iran's state news agency IRNA, Iranian President Ebrahim Raisi expressed his sympathy to the family of Amini on a phone call and assured them that her death will be investigated carefully. Chief Justice of Iran Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i assured her family that upon its conclusion, the investigation results by the Iranian Legal Medicine Organization will be announced without any special considerations EPA-EFE/STR

عقوبات أوروبية جديدة وشجب حقوقي عالمي لـ "آلة القمع" الإيرانية 17.10.2022

دانت أكثر من 40 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان الحملة الدامية لإيران على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة جينا مهسا أميني، هذا فيما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شرطة الأخلاق.

Titel der Bilder: Szenen aus den jüngsten Protesten im September und Oktober 2022 in Iran Stichworte: Iran, Proteste, Volksaufstand, Frauen, Frauenrechte, Jina Mahsa Amini, Menschenrechtsverletzung, Sittenpolizei, Moralpolizei, Kopftuch, Schleier, Hidschab, Hijab, Hidschabzwang Beschreibung: Auslöser der jüngsten Proteste im Iran war der Tod der 22-jährigen Kurdin Jina Mahsa Amini, die in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen wurde, weil sie gegen die Regeln zum Tragen eines Kopftuchs verstoßen haben soll. Drei Tage später starb sie unter Umständen, die strittig sind. Danach brachen erste Proteste aus. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen wurden inzwischen mindestens 201 Menschen getötet. Rechteeinräumung: Lizenz: frei Quelle der Bilder: UGC via Behnam Bavandpour

إيران – تواصل الاحتجاجات وبايدن يؤكد تضامنه مع "النساء الشجاعات" 15.10.2022

تحت شعار ""بداية النهاية!" للنظام، تصاعدت الدعوات في إيران للخروج في تظاهرات جديدة استمراراً لحركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة الشابة جينا مهسا أميني، فيما حصل المتظاهرون على دعم الرئيس الأمريكي ونائبته.