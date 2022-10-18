غموض حول مصير الرياضية الإيرانية ركابي

الرياضية الإيرانية ركابي تصل طهران وسط مخاوف على سلامتها

بعد مخاوف حول مصير الرياضية الإيرانية ركابي إثر مشاركتها بدون حجاب في مسابقة أقيمت في كوريا الجنوبية، وصلت المتسابقة إلى طهران مؤكدة أن تصرفها كان غير مقصود، ومن غير المؤكد إن تم اجبار المتسابقة على هذه التصريحات.