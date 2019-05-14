 ″غلوبال فيجن″: فعالية فلسطينية مضادة لـ″يوروفيجن″ في تل أبيب | أخبار | DW | 16.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

"غلوبال فيجن": فعالية فلسطينية مضادة لـ"يوروفيجن" في تل أبيب

تشهد تل أبيب السبت المقبل الحفل الختامي للدورة رقم 64 لمسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن). وبالتزامن مع هذا الحفل ستكون هناك فعالية مضادة يخطط لها فلسطينيون في عواصم عالمية ومدن فلسطينية أطلقوا عليها اسم "غلوبال فيجن".

Eurovision Song Contest 2019 | Protest in Gaza, Band Dawaween (Getty Images/AFP/M. Hams)

فرقة دواوين في غزة تغني فوق أنقاض منزل دمرته هجمات إسرائيلية

تستضيف إسرائيل هذا الأسبوع مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، التي جذبت آلاف الزوار. في الوقت نفسه، يخطط الفلسطينيون لفعالية مضادة يأملون من خلالها لفت الأنظار إلى الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم.

وتحمل الفعالية المضادة اسم "غلوبال فيجن"، ما يعني بالعربية "رؤية عالمية"، وستقام السبت المقبل (18 أيار/ مايو 2019) بالتزامن مع نهائيات مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" (رؤية أوروبية) في تل أبيب.

مختارات

يعتقد بعض المتابعين بأن من أهم أسباب قبول إسرائيل باتفاق التهدئة مع غزة هو لتهيئة الأجواء لإقامة مسابقة الأغنية الأوروبية " يوروفيجن" ، فيما كانت حماس تهدد باستهداف تل أبيب، حيث تقام المسابقة التي انتظرتها إسرائيل طويلا. (06.05.2019)

هناك مسابقات كثيرة للأغاني والمواهب في العالم العربي، غير أن مسابقة بحجم مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيزيون" لم تتحقق بعد للدول العربية، التي تكتفي ببعض المسابقات الخاصة بالفضائيات العربية والتي تصب في تلفزيون الواقع. (23.05.2012)

ويقول نشطاء مؤيدون للفلسطينيين إن الهدف من الفعالية الفلسطينية ليس فقط معارضة الحدث الإسرائيلي وإنما تنظيم فعالية مضادة تحمل رسائل إيجابية. ومن المتوقع تنظيم فعالية "غلوبال فيجن" في الوقت نفسه في لندن ودبلن ومدينة رام الله بالضفة الغربية ومدينة حيفا (في شمال إسرائيل) حيث تعيش نسبة كبيرة ممن يسمون فلسطينيي الداخل.

ولن يتم بث الفعالية عبر قنوات تلفزة أوروبية، لكنها ستبث عبر الإنترنت، وسيعمل المنظمون على تشجيع الناس على متابعتها بدلاً من مسابقة "يوروفيجن". ويشارك في الحدث الفلسطيني موسيقيون فلسطينيون بارزون وفنانون من دول أخرى، بينهم الموسيقي والمنتج البريطاني المعروف برايان إينو، الذي أنتج أغنية مع الفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي. وستقدم الأغنية في لندن.

وفي غزة، عزف موسيقيون الثلاثاء على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية رداً على إطلاق صواريخ فلسطينية في وقت سابق هذا الشهر في اتجاه إسرائيل، وأطلقوا على الفعالية اسم "غزة فيجن".

ص.ش/ ي.أ (أ ف ب، د ب أ)

مختارات

المتأهلون العشرة الأوائل لمسابقة الأغنية الأوروبية

بعد عام من الاستعدادات والتحضيرات، قدم ممثلو 17 دولة، أغانيهم، في حديقة المعارض في تل أبيب، وتنافسوا في مسابقة الأغنية الأوروبية "ESC يوروفيجين 9 201"، جولة مصورة تقربكم من المغنيين العشرة الأوائل المتأهلين للنهائي . (15.05.2019)  

مواضيع ذات صلة

Israel Kobi Marimi aus Israel in Tel Aviv

"يوروفيجن" في إسرائيل.. بين الموسيقى والسياسة 14.05.2019

في وقت تبدأ فيه مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" في تل أبيب، وسط استمرار دعوات مقاطعتها، يستعد الفلسطينيون لإحياء الذكرى الـ71 لـ"النكبة". فكيف هي أجواء المسابقة؟ وماذا يقول عنها الإسرائيليون والفلسطينيون؟

Portugal Lissabon ESC-Finale 2018 Netta Israel

هل كانت "يوروفيجن" سبباً في التهدئة بين إسرائيل وغزة؟ 06.05.2019

يعتقد بعض المتابعين بأن من أهم أسباب قبول إسرائيل باتفاق التهدئة مع غزة هو لتهيئة الأجواء لإقامة مسابقة الأغنية الأوروبية " يوروفيجن" ، فيما كانت حماس تهدد باستهداف تل أبيب، حيث تقام المسابقة التي انتظرتها إسرائيل طويلا.

Gaza-City Rauch nach Luftangriffen aus Israel

وجهة نظر: الجولة الأخيرة بغزة أثارت تخوفاً أكبر من سابقاتها 06.05.2019

دوافع مختلفة قد تكون حملت "حماس" على شن هجمات نهاية الأسبوع على إسرائيل. ولكن يبدو أن حكومة إسرائيل، هي الأخرى، ارتكبت أيضاً خطأ حاسماً، كما يعتبر بيتر فليب في تعليقه التالي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  