"غلوبال فيجن": فعالية فلسطينية مضادة لـ"يوروفيجن" في تل أبيب

تستضيف إسرائيل هذا الأسبوع مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، التي جذبت آلاف الزوار. في الوقت نفسه، يخطط الفلسطينيون لفعالية مضادة يأملون من خلالها لفت الأنظار إلى الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم.

وتحمل الفعالية المضادة اسم "غلوبال فيجن"، ما يعني بالعربية "رؤية عالمية"، وستقام السبت المقبل (18 أيار/ مايو 2019) بالتزامن مع نهائيات مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" (رؤية أوروبية) في تل أبيب.

ويقول نشطاء مؤيدون للفلسطينيين إن الهدف من الفعالية الفلسطينية ليس فقط معارضة الحدث الإسرائيلي وإنما تنظيم فعالية مضادة تحمل رسائل إيجابية. ومن المتوقع تنظيم فعالية "غلوبال فيجن" في الوقت نفسه في لندن ودبلن ومدينة رام الله بالضفة الغربية ومدينة حيفا (في شمال إسرائيل) حيث تعيش نسبة كبيرة ممن يسمون فلسطينيي الداخل.

ولن يتم بث الفعالية عبر قنوات تلفزة أوروبية، لكنها ستبث عبر الإنترنت، وسيعمل المنظمون على تشجيع الناس على متابعتها بدلاً من مسابقة "يوروفيجن". ويشارك في الحدث الفلسطيني موسيقيون فلسطينيون بارزون وفنانون من دول أخرى، بينهم الموسيقي والمنتج البريطاني المعروف برايان إينو، الذي أنتج أغنية مع الفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي. وستقدم الأغنية في لندن.

وفي غزة، عزف موسيقيون الثلاثاء على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية رداً على إطلاق صواريخ فلسطينية في وقت سابق هذا الشهر في اتجاه إسرائيل، وأطلقوا على الفعالية اسم "غزة فيجن".

ص.ش/ ي.أ (أ ف ب، د ب أ)