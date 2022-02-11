 غلاسيه إكسبرس - من سانت موريتز إلى ماترهورن | وثائقي | DW | 23.02.2022

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وثائقي

غلاسيه إكسبرس - من سانت موريتز إلى ماترهورن

الرحلة بقطار غلاسيه إكسبرس من أشهر رحلات القطارات في العالم. منذ 88 عاما يعتبر السفر على متن "أبطأ قطار سريع في العالم" من أكثر الرحلات إثارة وراحة لاستكشاف جبال الألب.

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تبدأ الرحلة من مدينة سانت موريتز الراقية، مهد السياحة الشتوية في جبال الألب - وطبعا في فصل الشتاء. في ثمانينيات القرن الماضي كان هانز بيتر دانوسر مدير المنتجع الصحي الأسبق في سانت موريتز ينفخ البوق الألبي في نيويورك كدعاية تجارية لقطار غلاسيه إكسبرس. بعد مغادرة القطار سانت موريتز بوقت قصير يسير عبر نفق ألبولا. على الجانب الآخر يتجه نحو الأسفل حتى توزيس حيث سكة حديد ألبولا المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو. السكة مدمجة بشكل متناغم مع المناظر الطبيعية وتعد تحفة فنية من عصر الريادة للسكك الحديدية. يتغلب القطار على التفاوت الكبير في الارتفاعات التي تصل إلى ألف متر بالمرور عبر العديد من الأنفاق الدائرية. هناك يمكن زيارة "أجمل بقعة في سويسرا"، بحيرة بالبونيا الجبلية. عبر جسر السكك الحديدية لاندفاسر الأكثر شهرة في سويسرا يسير قطار غلاسيه إكسبرس ببطء نحو خور، مدينة النوافير.

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Dokumentation Glacierexpress – Von Sankt Moritz zum Matterhorn . Sendedatum: 23.02.2022 Thema: Reisereportage mit dem Glacierexpress in der Schweiz Die Fahrt mit dem Glacierexpress ist eine der berühmtesten Eisenbahnreisen der Welt. Seit 88 Jahren gehört die Reise mit dem langsamsten Schnellzug der Welt zu einer der aufregendsten und bequemsten Möglichkeiten die Alpen zu entdecken. Fotograf: © SWR (Stills aus einer SWR-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation

غلاسيه إكسبرس - من سانت موريتز إلى ماترهورن 13.01.2022

الرحلة بقطار غلاسيه إكسبرس من أشهر رحلات القطارات في العالم. منذ 88 عاما يعتبر السفر على متن "أبطأ قطار سريع في العالم" من أكثر الرحلات إثارة وراحة لاستكشاف جبال الألب.