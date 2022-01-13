 غلاسيه إكسبرس - من سانت موريتز إلى ماترهورن | تقارير جديدة | DW | 13.01.2022

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تقارير جديدة

غلاسيه إكسبرس - من سانت موريتز إلى ماترهورن

الرحلة بقطار غلاسيه إكسبرس من أشهر رحلات القطارات في العالم. منذ 88 عاما يعتبر السفر على متن "أبطأ قطار سريع في العالم" من أكثر الرحلات إثارة وراحة لاستكشاف جبال الألب.

Reisereportage mit dem Glacierexpress in der Schweiz

Reisereportage mit dem Glacierexpress in der Schweiz


تبدأ الرحلة من مدينة سانت موريتز الراقية، مهد السياحة الشتوية في جبال الألب - وطبعا في فصل الشتاء. في ثمانينيات القرن الماضي كان هانز بيتر دانوسر مدير المنتجع الصحي الأسبق في سانت موريتز ينفخ البوق الألبي في نيويورك كدعاية تجارية لقطار غلاسيه إكسبرس.
 

Reisereportage mit dem Glacierexpress in der Schweiz


 بعد مغادرة القطار سانت موريتز بوقت قصير يسير عبر نفق ألبولا. على الجانب الآخر يتجه نحو الأسفل حتى توزيس حيث سكة حديد ألبولا المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو. السكة مدمجة بشكل متناغم مع المناظر الطبيعية وتعد تحفة فنية من عصر الريادة للسكك الحديدية. 
 

Reisereportage mit dem Glacierexpress in der Schweiz


يتغلب القطار على التفاوت الكبير في الارتفاعات التي تصل إلى ألف متر بالمرور عبر العديد من الأنفاق الدائرية. هناك يمكن زيارة "أجمل بقعة في سويسرا"، بحيرة بالبونيا الجبلية. عبر جسر السكك الحديدية لاندفاسر الأكثر شهرة في سويسرا يسير قطار غلاسيه إكسبرس ببطء نحو خور، مدينة النوافير.
 



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