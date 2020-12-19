غلادباخ يقلب الطاولة على بايرن ويفوز عليه بشكل درامي

قلب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه بايرن ميونيخ إلى فوز 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة (08 يناير/كانون الثاني) في الجولة الخامسة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وتقدم بايرن ميونخ بهدفين نظيفين سجلهما روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 20 من ركلة جزاء وليون غوريتسكا في الدقيقة 26، قبل أن يسجل بوروسيا مونشنغلادباخ هدفين متتاليين عن طريق يوناس هوفمان في الدقيقتين 36 والأخيرة من الشوط الأول لينتهي هذا الشوط بالتعادل هدفين لمثلهما. وفي الشوط الثاني سجل بوروسيا مونشنغلادباخ الهدف الثالث في الدقيقة 49 بواسطة فلوريان نيوهاوس.

وأعرب يوناس هوفمان، الذي سجل هدفين لغلادباخ ومرر كرة الهدف الثالث عن فرحه بالفوز وقال: "كانت معركة قوية. لا أعتقد أن الكثير من الناس توقعوا أنه باستطاعتنا تحقيق ذلك. لكننا سجلنا هدفينا الأولين بالطريقة التي خططناه" بحسب ما صرح لشبكة "دازن" للبث التدفقي. تابع "كنا نعلم بأن بايرن يدافع عاليا. عقدنا الأمور على أنفسنا في البداية، لكن كان من الرائع أن نخطف التقدم بعد الاستراحة".

يوناس هوفهمان (23) لاعب غلادباخ يحتفل بمع زملائه بالتسجيل للمرة الثانية في مرمى مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ

وعزز الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي صدارته لترتيب الهدافين في البونسليغا بعشرين هدفا في الدوري و23 في جميع المسابقات.

وبات فريق بايرن ميونخ مهددا بفقدان صدارة الترتيب بعدما توقف رصيده عند 33 نقطة، بفارق نقطتين أمام لايبزيغ الذي يواجه بوروسيا دورتموند غدا السبت. في المقابل رفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع.

إ.ع/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)