غلادباخ يعمق جراح بايرن بثلاثية ويبعده أكثر عن الصدارة

تقهقر بايرن ميونيخ حامل اللقب مجددا بتلقيه هزيمته الثانية هذا الموسم والأولى على أرضه في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، وذلك عندما خسر بنتيجة مذلة اليوم السبت (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ صفر-3 في الجولة السابعة، ما يزيد من الضغوط على مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وكان بايرن قد خسر الجولة الماضية أيضا صفر-2 أمام هيرتا برلين.

وخرج مونشنغلادباخ منتصرا للمرة الرابعة هذا الموسم، وبلغ رصيده 14 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف أمام فيردر بريمن وهرتا برلين، مقدما في الوقت ذاته خدمة لدورتموند الذي أفاد من سقوط غريمه بايرن.

ديتر هيكينغ مدرب غلادباخ لم يملك نفسه من الفرحة بعد تسجيل فريقه الهدف الأول في مرمى بايرن ميونيخ

دورتموند يحقق فوزا مثيرا

كما سبقت مباراة بايرن وغلادباخ إقامة أربع مباريات اليوم السبت ضمن الجولة السابعة للبوندسليغا. واستطاع بوروسيا دورتموند تعزيز موقعه في الصدارة بفضل فوزه المثير على ضيفه أوغسبورغ 4/ 3. ويدين الفريق لنجمه الإسباني باكو الكاسير، المعار من صفوف برشلونة، حيث سجل ثلاثة أهداف (هاتريك).

تقدم أوغسبورغ في الدقيقة 22 ثم تعادل الكاسير لدورتموند في الدقيقة 62 وأضاف فيليب ماكس الهدف الثاني لأوغسبورغ في الدقيقة 71 ولكن الكاسير نجح في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 80. ونجح البديل ماريو غوتسه في تسجيل الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 84 ولكن قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة سجل ميكائيل غريغوريتش هدف التعادل لأوغسبورغ. وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف الكاسير هدف الفوز القاتل لدورتموند، ليرفع رصيد فريقه 17 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن فيردر بريمن وهيرتا برلين وغلادباخ وأربع نقاط عن بايرن ميونخ صاحب المركز الرابع.

الكاسير يسجل الهدف الرابع لدورتموند في مرمى أوغسبورغ وقائد الفريق ماركو رويس يجري لتهنئته

شالكه يفوز للمرة الثانية

كما واصل شالكه استعادة توازنه وفاز على مضيفه فورتونا دوسلدورف 2 /صفر. ورفع شالكه رصيده إلى ست نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع عشر وتوقف رصيد دوسلدورف عند خمس نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وحقق هانوفر فوزه الأول في الموسم الحالي وتغلب على ضيفه شتوتغارت 3/1 ليرفع هانوفر رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس عشر بفارق الأهداف عن شتوتغارت صاحب المركز الأخير. وخرجت مباراة ماينز مع ضيفه هيرتا برلين بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.

وكانت الجولة السابعة للبوندسليغا قد انطلقت أمس الجمعة بفوز بريمن على فولفسبورغ 2- صفر وتختتم هذه الجولة غدا الأحد بثلاث مباريات، حيث يواجه فرايبورغ ضيفه ليفركوزن، ويلاقي هوفنهايم ضيفه فرانكفوت، ويستضيف لايبزيغ فريق نورنبرغ.

ص.ش/ع.ج (د ب أ، أ ف ب)