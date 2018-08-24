غلادباخ يستهل الموسم بفوز على ليفركوزن وشالكه يخيب الآمال

حقق بوروسيا مونشينغلادباخ فوزا مستحقا بهدفين نظيفين أمام ليفركوزن في ديربي مثير مساء السبت مستهلا الموسم الكروي الجديد في للدوري الألماني ـ بوندسليغا ـ بانطلاقة موفقة، فيما لم يتمكن ليفركوزن من مواجهة هجمات مونشينغلادباخ المتكررة والعنيفة بتمريراتها.

وبداية سيئة لنادي شالكه، وصيف الموسم الماضي في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، ونذير شؤم للموسم الجديد إثر خسارته أمام فولفسبورغ، الذي نجا من الهبوط بصعوبة الموسم الماضي، بهدف مقابل هدفين، حيث جاء هدف الفوز في الوقت القاتل في إطار المرحلة الأولى من الدوري.

وجاءت المباراة بين شالكه وفولفسبورغ عنيفة من لاعبي الطرفين، فتم طرد الصربي ماتيا ناستاشيتش مدافع شالكه في الدقيقة (65)، ورفع الحكم البطاقة الصفراء ثماني مرات. وعلى ملعب "فولكسفاغن أرينا"، افتتح فولفسبورغ، بطل دوري عام 2009 والذي نجا من الهبوط في آخر موسمين، التسجيل برأسية المدافع الأميركي الدولي جون بروكس، مستفيداً من ضربة ركنية لمكسيميليان أرنولد في الدقيقة (33).

وأكمل شالكه المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الصربي، بيد أنه حصل على ركلة جزاء بعد تسديدة من بروكس، مسجل الهدف، على رأس المهاجم السويسري البديل بريل إيمبولو، ترجمها بنجاح الجزائري نبيل بن طالب بعد دقيقة من نزوله إلى أرض الملعب في الدقيقة (85).

لكن في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، سجل فولفسبورغ هدف الفوز عندما استفاد البديل دانيال غينتشيك من كرة أبعدها الحارس رالف فاهرمان، فسددها من بين قدميه من حافة المنطقة، مانحاً المضيف هدف الفوز.

وكان بايرن ميونخ، حامل اللقب في المواسم الستة الأخيرة، قد افتتح الدوري أمس الجمعة بفوزه على هوفنهايم 3-1 بعدما أن ظل متعادلاً حتى الدقيقة (82).

لاعب بريمن تيودور غيبري سيلاسيا يحتفل بهدف التعادل أمام هانوفر

وفي مباريات أخرى، حقق فيردر بريمن تعادلاً صعباً مع هانوفر 1-1 بينما تغلب هيرتا برلين على نورنبرغ 1-0 وآينتراخت فرانكفورت على مضيفه فرايبورغ 2-0 وآوغسبورغ على مضيفه فورتونا دوسلدورف 2-1.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ/أ.ف.ب)