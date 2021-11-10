 غلادباخ يحطم أسطورة بايرن ميونخ ويهزمه بخمسة أهداق نظيفة | DW الأخبار | DW | 28.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

غلادباخ يحطم أسطورة بايرن ميونخ ويهزمه بخمسة أهداق نظيفة

غلادباخ يطيح ببايرن ميونخ من كأس ألمانيا في الدور الثاني. وذلك بعدما هزمه بخمسة أهداف مقاب لا شيء.

مشاهدة الفيديو 01:12

المزيد من المركز الإعلامي

تقاقم الوضع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا 10.11.2021

الجزائر: عودة مهرجان الفيلم الأوروبي 10.11.2021

لاجئة إيرانية في هولندا تتغلب على الصعوبات 10.11.2021

طائرتان تقلعان من مطار هيثرو احتفالاً برفع واشنطن حظر السفر من أوروبا 10.11.2021

المزيد DW الأخبار

غزة وإدلب: مبادرات ممولة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية 10.11.2021

تسعى فولكس فاغن استبدال وسائل النقل في جزيرة أستيباليا اليونانية بمركبات كهربائية. 10.11.2021

المفاوضات تدخل مرحلتها الأخيرة في قمة المناخ المنعقدة بغلاسكو 10.11.2021

الوصول إلى ألمانيا هو هدف معظم المهاجرين غير الشرعيين 10.11.2021

اقرأ أيضا

26.02.2021 Tessa Bremmer (Trainerin HSG Bad Wildungen Vipers) in einer Auszeit, Maxime Struijs (hinten, R) , HSG Bad Wildungen Vipers - HSG Bensheim Auerbach, 1. Bundesliga Frauen, 26.02.2021, Foto: Eibner - Roland Sippel

ألمانيا- مدربات يبحثن عن المساواة في مجال يهيمن عليه الذكور 09.03.2021

كلما ارتفع المستوى الرياضي، قل عدد النساء في المناصب العليا في التدريب. وعندما يتعلق الحديث بالمساواة بين الجنسين، فإنه لا تزال هناك مشاكل هيكلية في رياضات المحترفين في ألمانيا. فما العمل لدعم النساء في وظائف التدريب؟

Soccer Football - Champions League Quarter Final First Leg - FC Barcelona vs AS Roma - Camp Nou, Barcelona, Spain - April 4, 2018 Barcelona's Samuel Umtiti celebrates their second goal with Nelson Semedo and team mates REUTERS/Juan Medina

سيناريو الرحيل يغزو عقل نجم برشلونة! 09.01.2020

بعد أن أكد في أكثر من مرة رغبته في البقاء ببرشلونة، يبدو أن أحد نجوم النادي الكتالوني قد غيّر موقفه ويفكر في الرحيل عن "البلوغرانا"، وأرسنال الإنجليزي يعد الوجهة الأقرب للاعب برشلونة، حسب تقارير صحفية.