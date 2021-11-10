غلادباخ يحطم أسطورة بايرن ميونخ ويهزمه بخمسة أهداق نظيفة

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غلادباخ يطيح ببايرن ميونخ من كأس ألمانيا في الدور الثاني. وذلك بعدما هزمه بخمسة أهداف مقاب لا شيء.
كلما ارتفع المستوى الرياضي، قل عدد النساء في المناصب العليا في التدريب. وعندما يتعلق الحديث بالمساواة بين الجنسين، فإنه لا تزال هناك مشاكل هيكلية في رياضات المحترفين في ألمانيا. فما العمل لدعم النساء في وظائف التدريب؟
بعد أن أكد في أكثر من مرة رغبته في البقاء ببرشلونة، يبدو أن أحد نجوم النادي الكتالوني قد غيّر موقفه ويفكر في الرحيل عن "البلوغرانا"، وأرسنال الإنجليزي يعد الوجهة الأقرب للاعب برشلونة، حسب تقارير صحفية.
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