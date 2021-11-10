غلادباخ يحطم أسطورة بايرن ميونخ ويهزمه بخمسة أهداق نظيفة

سيناريو الرحيل يغزو عقل نجم برشلونة!

بعد أن أكد في أكثر من مرة رغبته في البقاء ببرشلونة، يبدو أن أحد نجوم النادي الكتالوني قد غيّر موقفه ويفكر في الرحيل عن "البلوغرانا"، وأرسنال الإنجليزي يعد الوجهة الأقرب للاعب برشلونة، حسب تقارير صحفية.