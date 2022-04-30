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غلاء الأسعار يلقي بظلاله على احتفالات العيد

احتلفت بعض البلدان الإسلامية بعيد الفطر اليوم الأحد بينما تحتفل أخرى يوم غد الإثنين. ورغم تخفيف إجراءات كورونا هذه السنة يطغى هاجس ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في مختلف البلدان والاضطرابات السياسبية في بلدان أخرى، على احتفالات العيد.