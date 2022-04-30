غلاء الأسعار يلقي بظلاله على احتفالات العيد

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احتلفت بعض البلدان الإسلامية بعيد الفطر اليوم الأحد بينما تحتفل أخرى يوم غد الإثنين. ورغم تخفيف إجراءات كورونا هذه السنة يطغى هاجس ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في مختلف البلدان والاضطرابات السياسبية في بلدان أخرى، على احتفالات العيد.
أعلنت معظم الدول العربية أن يوم الإثنين سيكون أول أيام عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شوال، فيما ستتحرى دول أخرى، ومنها المغرب، الهلال يوم غد الأحد.
يبعث تصاعد التوتر في الأزمة الأوكرانية على المخاوف في أوروبا والعالم بأسره، من نشوب حرب مدمرة تنتج عنها كارثة إنسانية. ماذا يعني ذلك لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فإلى أي حد هي معنية بتطورات الصراع بين الغرب وروسيا؟
يعول كثيرون في المنطقة على نتائج الزيارة "التاريخية" للرئيس التركي إلى السعودية. فمن ناحية يحتاج الاقتصاد التركي لدفعة سعودية قوية، ومن ناحية أخرى لم تعد السعودية تعول كثيراً على الدعم الأمريكي في مواجهة إيران.
تمكن الفساد من تعزيز وجوده في ظل جائحة كورونا وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية. وحسب التقرير فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاتزال تعاني من فساد أصبح "ممنهجا"، رغم أن بعض الدول العربية حققت بعض التقدم في مكافحته.
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