غطت واقعة مهسا أميني - ألمانيا تمنح نيلوفر حميدي جائزة حرية الصحافة

أعلن اتحاد الصحفيين الألمان في ولاية هيسن اليوم الثلاثاء (الثاني من أيار/ مايو 2023) منح الصحفية الإيرانية نيلوفر حميدي التي غطت واقعة الشابة الكردية ينا مهسا أميني. وذكر الاتحاد أن قلم حرية الصحافة سيتم منحه للصحفية حميدي.

كانت حميدي التي تعمل لصالح صحيفة "شرق"، قد توجّهت إلى المستشفى حيث كانت مهسا أميني في غيبوبة قبل وفاتها. وأعلنت حميدي عن مصير الفتاة الكردية، التي توفيت أثناء احتجاز شرطة الأخلاق في إيران لها بعد إلقاء القبض عليها بتهمة مخالفة قواعد اللباس الإسلامي .

وتم اعتقال نيلوفر حميدي، البالغة من العمر نحو 30 عاما، في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، وفق أسرتها.

وقال اتحاد الصحفيين الألمان في بيان إن حميدي لا تزال في الحبس منذ ذلك الحين وإن من الممكن أن يصدر حكم بالإعدام بحقها "لكن النظام الإسلامي لم يتمكن بهذا من إيقاف الاحتجاجات التي أطلقتها الصحفية الشابة بتغطيتها".

وسيتسلم الصحفي إنغو زامروني، وهو مقدم برامج ومذيع أخبار بالقناة الألمانية الأولى، الجائزة نيابة عن حميدي.

يذكر أن جائزة قلم حرية الصحافة يتم منحها لتكريم صحفيين معتقلين ظلما أو مضطهدين، ويقوم اتحاد الصحفيين في هيسن بمنح هذه الجائزة في الثالث من أيار/ مايو من كل عام، والذي يوافق اليوم العالمي لحرية الصحافة.

صحيفة إيرانية تنشر اعتقال حميدي وزمليتها إلهية موحمدي.

غوتيرش: كل حرياتنا تعتمد على حرية الصحافة

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد ندّد اليوم الثلاثاء باستهداف الصحافيين، مشيراً إلى أنّ "حرية الصحافة تتعرّض للهجوم في جميع أنحاء العالم". وقال غوتيريش في رسالة عبر الفيديو بُثّت عشية الذكرى الثلاثين لليوم العالمي لحرية الصحافة "كلّ حرياتنا تعتمد على حرية الصحافة... حرية الصحافة هي شريان الحياة لحقوق الإنسان". وأضاف "ولكن حرية الصحافة تتعرّض للهجوم في جميع أنحاء العالم"، مشيراً إلى أنّه "يتمّ استهداف الصحافيين والعاملين في الإعلام بشكل مباشر عبر الإنترنت وخارجه خلال قيامهم بعملهم الحيوي. ويتعرّضون للمضايقة والترهيب والاعتقال والسجن يومياً".

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أفادت بأنّ 55 صحافياً وأربعة متعاونين مع وسائل إعلام ، قُتلوا أثناء قيامهم بعملهم في العام 2022. ولفت الأمين العام للأمم المتحدة الانتباه إلى "تزايد تركيز صناعة الإعلام في أيدي قلّة وإفلاس العديد من وسائل الإعلام المستقلّة". وقال إنّ "الحقيقة مهدّدة بالتضليل وخطاب الكراهية اللذين يسعيان إلى طمس الخطوط الفاصلة بين الحقيقة والخيال وبين العلم والمؤامرات".

ع.خ/ ص.ش (د ب ا ، ا ف ب)