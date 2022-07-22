غضب هائل في الحزب الاشتراكي الألماني ضد المستشار الأسبق شرودر

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يدرس الحزب الاشتراكي الألماني مسألة فصل المستتشار الأسبق غيرهارد شرودر من صفوف الحزب بسبب علاقته بالرئيس بوتين ودفاعه عنه واضراره بسمعة الحزب.. ويتخذ المستشار شولتس موقفا متحفظا تجاه هذا الاجراء.
قالت لجنة حزبية إن المستشار الأسبق غيرهارد شرودر لم ينتهك نظام حزبه، الاشتراكي الديمقراطي، من خلال عمله لدى شركات روسية حكومية. ويتعرض شرودر لانتقادات منذ فترة طويلة بسبب قربه من روسيا ولكونه صديقا مقرباً للرئيس الروسي.
أكد المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر أن موسكو تريد حلا تفاوضيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ورغم معارضته للحرب فإن شرودر حافظ على علاقاته الشخصية مع الرئيس فلادمير بوتين ما جعله محط انتقادات واسعة في ألمانيا.
بعد زيارته الأخيرة إلى موسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تجدد الجدل حول الدور الذي يقوم به المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر. آراء المعلقين في الصحافة الألمانية والروسية متباينة جدا حول الموضوع.
نقص إمدادات الغاز الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية اضطرت ألمانيا إلى العمل على خفض استهلاكها من الغاز الطبيعي بحوالي 15 في المائة وهو ما ينعكس سلبا على القطاع الصناعي الذي سجل تراجعا للشهر الخامس على التوالي.
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