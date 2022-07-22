 غضب هائل في الحزب الاشتراكي الألماني ضد المستشار الأسبق شرودر | DW الأخبار | DW | 08.08.2022

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غضب هائل في الحزب الاشتراكي الألماني ضد المستشار الأسبق شرودر

يدرس الحزب الاشتراكي الألماني مسألة فصل المستتشار الأسبق غيرهارد شرودر من صفوف الحزب بسبب علاقته بالرئيس بوتين ودفاعه عنه واضراره بسمعة الحزب.. ويتخذ المستشار شولتس موقفا متحفظا تجاه هذا الاجراء.

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