 غضب في ألمانيا بعد تأييد طهران لحكم بإعدام مواطن إيراني-ألماني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.04.2023

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غضب في ألمانيا بعد تأييد طهران لحكم بإعدام مواطن إيراني-ألماني

انتقدت الخارجية الألمانية تأكيد الحكم بالإعدام على مواطن إيراني يحمل الجنسية الألمانية واعتبرته "غير مقبول تماما". وشككت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في عدالة المحاكمة مؤكدة أنها تعمل ما وسعها لمنع تنفيذ حكم الإعدام.

حكم القضاء الإيراني على شارمهد بالإعدام في فبراير شباط الماضي بعد إدانته بمجموعة من التهم منها تنفيذ تفجير دام عام 2008 والتخطيط لهجمات أخرى في البلاد

حكم القضاء الإيراني على شارمهد بالإعدام في فبراير شباط الماضي بعد إدانته بمجموعة من التهم منها تنفيذ تفجير دام عام 2008 والتخطيط لهجمات أخرى في البلاد

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن برلين مصدومة من تقارير تأييد حكم الإعدام على جمشيد شارمهد الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية وتعمل على التأكد من ذلك. وأضاف "إذا كان ذلك صحيحا فإن الموقف سيكون خطيرا جدا بحق" مشيرا إلى أن ألمانيا تعتبر الحكم بإعدام شارمهد غير مقبول تماما.

مختارات

وكان متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية قد قال اليوم الأربعاء (26 أبريل/نيسان 2023)  إن المحكمة العليا في البلاد أيدت الحكم بإعدام جمشيد شارمهد الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية بتهمة "الفساد في الأرض".

وحكم القضاء المحافظ في الجمهورية الإسلامية على شارمهد بالإعدامفي فبراير/ شباط بعد إدانته برئاسة جماعة مؤيدة للنظام الملكي ومتهمة بتنفيذ تفجير دام عام 2008 والتخطيط لهجمات أخرى في البلاد.

ونقلت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية عن المتحدث مسعود ستايشي قوله في مؤتمر صحفي أسبوعي بطهران "المحكمة العليا أيدت الحكم. وبعد إخطار المحكمة الأدنى، ستُتخذ الإجراءات بعد ذلك لتنفيذ قرار المحكمة العليا".

بيربوك تشكك في عدالة المحاكمة

وفي تعليقها على تأييد حكم الإعدام على جمشيد شارمهد، نشرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تغريدة على تويتر جاء فيها "تأكيد حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد مرفوض. فهو لم يحظَ في أي وقت من الأوقات بمحاكمة عادلة. وندعو إيران إلى التراجع عن هذا الحكم التعسفي فورا".

وأضافت بيربوك في تغريدة أخرى "نبذل كل وسعنا لدعم شارمهد والحيلولة دون تنفيذ حكم الإعدام "، مشيرة إلى أن السفير الألماني في إيران ألغى على الفور رحلة عمل وهو في طريقة لطهران للتدخل لدى السلطات الإيرانية.

أيضا رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس والذي تبنى سياسيا قضية شارمهد نشر تدوينة على تويتر قال فيها "أدعو النظام في إيران مجددا لتمكين شارمهد من السفر الفوري لبلده ألمانيا".

من جهتها دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الحكومة الألمانية لاتخاذ إجراءات دبلوماسية للضغط على إيران. وقال الخبير في الشأن الإيراني بالمنظمة ديتر كارغ "القضاء الإيراني لجأ مرة أخرى إلى ممارساته التي تنتهك حقوق الإنسان ومنها الحكم بالإعدام بدون محاكمة عادلة".

وكانت المخابرات الإيرانية ألقت القبض على شارمهد في دبي صيف عام 2020 - وتتحدث بعض المصادر عن حدوث عملية اختطاف- وقد تم سجنه في طهران منذ ذلك الحين. وقبل ذلك عاش شارمهد في الولايات المتحدة الأمريكية لسنوات عديدة. ونفت عائلته وجماعات حقوقية غربية بشدة الاتهامات الموجهة إليه وطالبوا بالإفراج عنه. 

هـ.د/ ص.ش (رويترز/ د ب أ، أ ف ب)

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  • في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2017 احتجاجات الأربعاء البيض

    بدأت في عام 2017 موجة احتجاجات نسائية ضد الحجاب الإلزامي فيما جرى تدشين حملات إلكترونية لتشجيع النساء على ارتداء ملابس بيضاء كل يوم أربعاء في إطار ما أطلق عليه حملة "أيام الأربعاء البيض". وقامت بعض الإيرانيات بنشر صور ومقاطع مصورة بدون حجاب في الأماكن العامة.

  • في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2017... مظاهرات ضد الغلاء

    في نهاية عام 2017، اندلعت في عدة مدن إيرانية احتجاجات ضد زيادة أسعار المواد الغذائية وموجة الغلاء في حينه. بدأت الاحتجاجات في مشهد ثاني أكبر مدن إيران من حيث الكثافة السكاني، لكنها انتقلت بعد ذلك إلى مدن عدة منها همدان وأصفهان وسنندج والعاصمة طهران.

  • استمرت احتجاجات لا للغلاء في عام 2018 وأسفرت عن مقتل العشرات واعتقال الالاف. على خلاف مظاهرات حراك الثورة الخضراء عام 2009، كانت موجة احتجاجات عامي 2017 و2018 بلا قيادة ولم تكن أيضا منظمة إلى حد كبير.

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2018 احتجاجات بلا قيادة

    استمرت احتجاجات "لا للغلاء" في عام 2018 وأسفرت عن مقتل العشرات واعتقال الالاف. على خلاف مظاهرات حراك "الثورة الخضراء" عام 2009، كانت موجة احتجاجات عامي 2017 و2018 بلا قيادة ولم تكن أيضا منظمة إلى حد كبير.

  • في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، شهدت إيران موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الإعلان المفاجئ للحكومة الإيرانية المتمثل في زيادة أسعار الوقود بنسبة 50 بالمائة على الأقل. وتسببت الاحتجاجات في سقوط قتلى وجرحى فيما جرى إضرام النار في مصارف ومتاجر.

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2019...مظاهرات ضد رفع أسعار الوقود

    في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، شهدت إيران موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الإعلان المفاجئ للحكومة الإيرانية المتمثل في زيادة أسعار الوقود بنسبة 50 بالمائة على الأقل. وتسببت الاحتجاجات في سقوط قتلى وجرحى فيما جرى إضرام النار في مصارف ومتاجر.

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