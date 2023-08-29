غضب أوكراني وترحيب روسي بإشادة البابا بإرث "روسيا العظمى"

قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس لم يكن يقصد تمجيد الإمبريالية الروسية، عندما أشاد بقياصرة وسعوا الإمبراطورية الروسية، وذلك بعد أن انتقدت أوكرانيا تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي. وهي تصريحات رحب بها الكرملين.

وحث فرنسيس الشباب الروس، يوم الجمعة، على تذكر أنهم ورثة قياصرة سابقين مثل بطرس الأول وكاثرين الثانية، وقال "أنتم أبناء روسيا العظمى، أبناء قديسين عظماء، أبناء ملوك، أبناء بطرس الأكبر وكاترين الثانية وأبناء شعب روسي يتمتّع بثقافة عظيمة وبإنسانية عظيمة". وأضاف في مقطع الفيديو الذي نُشر على الانترنت "لا تنسوا أبداً هذا الإرث العظيم. أنتم ورثة روسيا العظمى، امضوا قدماً بهذا الإرث".

وقام القيصران بتوسيع روسيا إلى إمبراطورية مترامية الأطراف في القرنين السابع عشر والثامن عشر، بما في ذلك عبر غزو مناطق من أوكرانيا.

وسبق أن تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إرثهما لدى تبرير غزوه وضمه مناطق من أوكرانيا العام الماضي.

وسارعت كييف للتنديد بتصريح البابا، معتبرة إياه "دعاية إمبريالية". وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو مساء الإثنين إنّ ما أدلى به البابا "مؤسف للغاية".



وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن "البابا قصد تشجيع الشباب على الحفاظ على كل ما هو إيجابي في التراث الثقافي والروحي الروسي العظيم والعمل على تعزيزه، وبالتأكيد ليس تمجيد المنطق الإمبريالي".

من جانبه، وصف الكرملين اليوم تصريحات بابا الفاتيكان بأنها "مُرضية للغاية" وأشار إلى أن الدولة الروسية لديها تراث غني وإنه من الجيد أن البابا يعرف التاريخ الروسي.

وقالت سفارة الفاتيكان لدى كييف في بيان إن بابا الفاتيكان "معارض قوي ومناهض لأي شكل من أشكال الإمبريالية أو الاستعمارية"، ورفضت السفارة ما وصفته بأنه "تفسيرات" إعلامية لتصريحات البابا فرنسيس.

وينتقد بابا الفاتيكان علانية الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنه يثير غضب كييف من حين لآخر بسبب تعليقات مرتجلة يُنظر إليها على أنها تدعم رواية موسكو. واستدعت كييف سفير الفاتيكان العام الماضي بعد أن وصف البابا فرنسيس الروسية داريا دوجينا، وهي قومية متطرفة قتلت في انفجار سيارة ملغومة قرب موسكو، بأنها ضحية بريئة للحرب.

ف.ي/ع.ج.م (رويترز، ا.ف.ب)