 غسان سلامة: بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعمل مثل″الجواهرجي″ | أخبار | DW | 03.02.2019

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أخبار

غسان سلامة: بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعمل مثل"الجواهرجي"

في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، يردّ غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، على الاتهامات الموجهة إليه من قبل أطراف النزاع مشددا على حيادية البعثة الأممية. وشبه سلامة عمل الأمم المتحدة في ليبيا بـ"الجواهرجي".

Libyen UN-Sondergesandter Ghassan Salame (picture-alliance/Photoshot)

ردّ غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عن الهجوم التي تعرض له في الآونة الأخيرة خاصة من الشرق الليبي، في حواره أدلى به لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشر اليوم الأحد (الثالث من فبراير/ شباط 2019)، مشددا على أن البعثة الأممية "على الحياد".

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يعيش آلاف اللاجئين السوريين في ليبيا في ظروف صعبة، ورغم أنهم يريدون التوجه إلى أوروبا للاستقرار فيها، إلا أن الخوف من الغرق أو الفشل في محاولة الوصول يجعلهم "مجبرين" على انتظار إعادة التوطين، وسط تراكم آلاف الملفات. (16.01.2019)

غيرت الثورة الليبية من أوضاع النساء في البلاد ومكنتهن من البدء في شق طرقهن الخاصة في الحياة. لكن هذا الأمل سرعان ما انطفأ، وأصبحن الآن يتعرضن لضغوط قوية قد تصل لتهديدات بالقتل. (16.12.2018)

يحكي مهاجرون غير نظاميين لـDW عربية قصصاً مريرة في ليبيا بعد أن تحولوا هناك إلى عبيد بسبب عدم قدرتهم على دفع الفدية. تاجرت جماعات مسلحة بأحلامهم وذاقوا أصنافاً من العذاب لم يتخيلوا أنها لا تزال تحدث لبني البشر. (27.11.2017)

وأوضح سلامة أن "هذا الهجوم جيد ولم يزعجني وكنت أتوقعه، ولو لم يحدث ذلك، فإن هذا معناه أنني لا أعمل من أجل تغيير الأوضاع في ليبيا إلى الأفضل".

ويُتهم سلامة بأنه يتصرف في ليبيا كرئيس دولة وليس كمبعوث أممي، بينما ردّ الأخير أنه "في حقيقة الأمر، كل طرف ليبي يفرح عندما تقف بعثة الأمم المتحدة إلى جانبه، ويريد منها أن تتقدم أكثر، لكن عندما يشعر بأنها أقرب إلى طرف آخر يوجه إليها اتهامات بأنها تتدخل في الشؤون الليبية... بعثة الأمم المتحدة تعمل بصورة تشبه /الجواهرجي/، وهذا يتمثل في حيادها واحترامها تماماً للتفويض الذي حصلت عليه للعمل في ليبيا".

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مسائية DW: سيف الإسلام القذافي.. هل يمكن أن يقود ليبيا؟

كما عزا المبعوث الأممي معضلة انتشار السلاح القائمة في ليبيا إلى ترسانة معمر القذافي الهائلة، إضافة إلى تدفق مستمر للسلاح إلى البلاد التي تشهد فوضى منذ الإطاحة بالنظام السابق.  

وتقدر الأمم المتحدة وجود نحو 15 مليون قطعة سلاح في أيدي المواطنين. فيما يشير المبعوث الأممي في حواره المذكور على "نتائج عملية" تمّ تحقيقها في هذا الخصوص، رافضا في الوقت ذاته الطرح القاضي بتأجيل موعد الانتخابات لحين جمع السلاح، لأن ذلك "سيجعلنا ننتظر لسنوات".

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03:09 دقيقة

معاناة المهاجرين في ليبيا

وحول فرص نجاحه في مهمته، ذكر سلامة: "لقد تمكنت من إحداث اختراق في أمور كثيرة، وتبقى أمور أصعب. لكن بالإجمال نحن أمام حالة لا تسأل نفسك ما حظوظ النجاح فيها. المهم أننا نعمل من أجل استقرار وبناء الدولة الليبية بكل الوسائل".

وكان غسان سلامة قد أجرى يوم أمس السبت محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بخصوص الملف الليبي. وتعتبر مصر أحد الأطراف الفاعلة في الساحة الليبية.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزير أكدّ على مُحدّدات الموقف المصري من الأزمة تعتمد على "الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، وذلك في إطار حوار ليبي ليبي ووفقاً للاتفاق السياسي الليبي، وبما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها".

وكان مبعوث الأمم المتحدة لليبيا قد صرح أخيرا عن أمله في التمكن قريبا من الدعوة إلى مؤتمر وطني في ليبيا بهدف انهاء المرحلة الانتقالية وتمهيد الطريق لانتخابات رئاسية وتشريعية. وقال غسان سلامة خلال اتصال بالفيديو قبل أسبوعين مع مجلس الأمن الدولي "خلال السنة الماضية، تلقينا طلبات متزايدة لتسهيل تنظيم مؤتمر وطني. سنحاول الدعوة اليه في الاسابيع القادمة".
وأضاف "سيجتمع الليبيون نساء ورجالا عبر البلاد في مكان ما لتقرير كيف ستنهي الأمة الفترة الانتقالية" القائمة منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011. وقال المبعوث إن هذه العملية ستشمل امكانية تنظيم استفتاء على مشروع دستور.
 

و.ب/م.س (د ب أ، أ ف ب)

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    تشهد العاصمة الليبية مواجهات بين "اللواء السابع مشاة" المعروف بكتيبة "الكانيات" من جهة، وكتائب أخرى أهمها "ثوار طرابلس"، و"النواصي"، و"301" وقوة الأمن المركزي المعروفة بكتيبة "غنيوة"، التابعة لحكومة الوفاق المدعومة دولياً، على الجهة المقابلة. وكان فصيلا الزنتان ومصراته تقاسما السيطرة على طرابلس منذ نهاية 2011 وحتى 2014 حين ساد تحالف مكوّن أساساً من مسلحي مصراته.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    تسيطر قوات اللواء السابق خليفة حفتر، المدعوة "الجيش الوطني الليبي"، على معظم مناطق الشرق، وتحديداً من مدينة سرت غرباً إلى الحدود المصرية باستثناء درنة التي تسيطر عليها جماعة قريبة من تنظيم القاعدة. وتسيطر قوات حفتر (75 عاماً) على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً. ويقدر عدد القوات تحت إمرته بين 30 و45 ألف مقاتل.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    الجنوب

    تحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. وذكرت مصادر مطلعة أن الدولة غائبة تماماً عن الجنوب ما جعله ملجأ آمناً لتنظيمي "داعش" والقاعدة" الإرهابيين.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س


مختارات

أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

البعض يقول إنها حوالي 30، في حين يصل البعض الآخر بالرقم إلى 1600. إنها الجماعات والميلشيات التي تحمل السلاح في ليبيا. DW عربية تقدم لكم هذه الجولة المصورة للإسهام في محاولة لقراءة المشهد الليبي الديناميكي والمتداخل. (03.09.2018)  

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معاناة المهاجرين في ليبيا  

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سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر .. تحالف مصالح أم مشروع وطني؟ 19.12.2018

في حوار مع مسائية دي دبليو قال الصحفي عبد الباسط بن هامل إن هناك عدة ملفات تجمع بين سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر أهمها المشروع الوطني، بينما خالفه الرأي عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر الحويلي وقال سيكون هناك صراع قوي بينهما.

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أظهرت نتائج استطلاع جديد نشرته حركة تسمى "مانديلا ليبيا" أن 90% من المشاركين في الاستطلاع أيدوا أن يكون سيف الإسلام القذافي رئيسا مقبلا لليبيا.

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