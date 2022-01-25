غزو روسي لأوكرانيا؟

الغرب يصعد لهجته.. أي تجاوز روسي لحدود أوكرانيا يعتبر "غزوا"

في تصريحات جاءت وكأنها تصحيح لكلام سابق له أثار لغطا، هدد الرئيس بايدن روسيا بدفع "ثمن باهظ" لو عبرت قواتها حدود أوكرانيا. وفي برلين صعّد المسؤولون الغربيون لهجتهم في مواجهة روسيا، محذرين إياها من توغل أو غزو لأوكرانيا.