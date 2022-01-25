 غزو روسي لأوكرانيا؟ | عينٌ على أوروبا | DW | 27.01.2022

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عينٌ على أوروبا

غزو روسي لأوكرانيا؟

روسيا أرسلت قوات -قوامها مئة ألف جندي - إلى قرب حدود ها مع أوكرانيا. فما رأي الروس: هل ستندلع الحرب وهل سيغزو رئيسهم بوتين أوكرانيا؟ وإحدى الطبيبات في العاصمة الأوكرانية، تتمنى تجنب وقوع غزو روسي لأوكرانيا - لكن كيف تستعد هذه الطبيبة لسيناريو الحرب؟

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