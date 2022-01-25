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روسيا أرسلت قوات -قوامها مئة ألف جندي - إلى قرب حدود ها مع أوكرانيا. فما رأي الروس: هل ستندلع الحرب وهل سيغزو رئيسهم بوتين أوكرانيا؟ وإحدى الطبيبات في العاصمة الأوكرانية، تتمنى تجنب وقوع غزو روسي لأوكرانيا - لكن كيف تستعد هذه الطبيبة لسيناريو الحرب؟
مع اعلان دول البلطيق إرسال صواريخ مضادة للدروع والطائرات إلى أوكرانيا لدعمها عسكريا أمام أي غزو روسي محتمل، أكدت واشنطن بدء تلقي كييف لأول دفعة مساعدات أمريكية، بينما جددت برلين عدم عزمها مد أوكرانيا بأسلحة حاليا.
في تصريحات جاءت وكأنها تصحيح لكلام سابق له أثار لغطا، هدد الرئيس بايدن روسيا بدفع "ثمن باهظ" لو عبرت قواتها حدود أوكرانيا. وفي برلين صعّد المسؤولون الغربيون لهجتهم في مواجهة روسيا، محذرين إياها من توغل أو غزو لأوكرانيا.
يتخوف الغرب من أن يصل الخلاف بين موسكو وكييف إلى غزو روسي لأوكرانيا. وخلال لقاء مع نظيرها الأمريكي ببرلين حضت وزيرة خارجية ألمانيا روسيا على تخفيف حدة التصعيد، بينما توعد بلينكن بالرد على أي تجاوز روسي للحدود الأوكرانية.
يتواصل التنسيق الأمريكي الأوروبي بشأن التعامل مع الوضع عند الحدود الروسية الأوكرانية وسط تحذيرات أمريكية من غزو روسي محتمل لأكرانيا وتأني أوروبي. وموسكو تعتبر إرسال الناتو تعزيزات عسكرية إلى المنطقة تصعيدا للتوتر
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