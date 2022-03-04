غزو أوكرانيا يخيم على افتتاح الألعاب البارالمبية الشتوية في بكين

افتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الجمعة (الرابع من آذار/مارس 2022)، في الاستاد الوطني في بكين، الألعاب البارالمبية الشتوية رسمياً، ممهداً لعرض ألعاب نارية أضاءت السماء فوق ملعب "عش الطائر". وأنهى العرض المرئي-الصوتي أسبوعاً درامياً في الكواليس، وذلك بعد حث اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية فرض حظر على الرياضيين الروس والبيلاروس.
وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي إلى استبعادها من عدة بطولات رياضية، على غرار مونديال 2022 في كرة القدم، بعد توصية من اللجنة الأولمبية الدولية.
وأعلن منظمو الألعاب البارالمبية أن "أقسى عقوبة" يمكن فرضها هي السماح لرياضيي الدولتين المشاركة تحت علم محايد. لكن القرار تغيّر رأسا على عقب في أقل من 24 ساعة، بعد دعوات متتالية وتهديد الفرق المشاركة والرياضيين، بعدم خوض المنافسات في ظل حضور الرياضيين الروس والبيلاروس. وقال المنظمون إن التواجد الروسي "يهدّد جدوى" الألعاب وأشاروا إلى مخاوف تتعلّق بالسلامة والمزاج المتقلب في قرية الرياضيين.
لقطة من حفل الافتتاح
وتطرّق رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز في خطابه خلال حفل الافتتاح إلى موضوعي السلام والتفوّق الرياضي "القرن الـ21 هو وقت الحوار والدبلوماسية وليس الحرب والكراهية"، مضيفاً أنه يجب احترام الهدنة الأولمبية وليس انتهاكها. وتابع "هنا في بكين، سيتنافس رياضيون بارالمبيون من 46 دولة مختلفة مع بعضهم وليس ضد بعضهم". وأضاف "من خلال الرياضة، سوف يعرضون أفضل ما في الإنسانية ويسلطون الضوء على القيم التي ينبغي أن يقوم عليها عالم سلمي وشامل". وأنهى خطابه بكلمة مدوية "سلام!"، قبل افتتاح النسخة 13 من الألعاب المقرّرة حتى 13 من الشهر الجاري.
وبعد رحلة درامية إلى بكين هرباً من بلاده التي تمزقها الحرب، تركّزت الأنظار على دخول الفريق الأوكراني وراء متزلج المسافات الطويلة مكسيم ياروفيي حامل علم بلاده. وحصل الفريق الأوكراني على دعم وتضامن كبيرين. وكان مسؤول كبير في البعثة أعلن هذا الأسبوع أن مشاركتهم في الألعاب كانت بمثابة "المعجزة".
وكانت بكين أصبحت أول مدينة تستضيف الألعاب الأولمبية الصيفية (2008) ثم الشتوية مطلع هذه السنة، وذلك في ظل تدابير صحية قاسية لعدم تفشي فيروس كورونا. وتبدأ المنافسات المقبلة السبت بمشاركة أكثر من 650 رياضياً في 78 مسابقة ضمن 6 رياضات: هوكي الجليد، ألواح التزلج (سنوبورد)، البياتلون، تزلج المسافات الطويلة (كروس كانتري)، التزلج الألبي والكيرلينغ على الكراسي المتحركة.
وكانت الصين تسيطر بانتظام على الميداليات في الألعاب البارالمبية الصيفية. لكن ميداليتها الأولى في الألعاب البارالمبية الشتوية انتظرت حتى العام 2018، وكانت ذهبية في الكيرلينغ على الكراسي المتحركة.
وتأمل الصين في تحقيق رصيد كبير مع 96 رياضياً يشاركون على أرضهم. نالوا تشجيعاً قوياً لدى دخولهم الملعب، خصوصاً من الرئيس. ويرى محللون ان استضافة الصين البارالمبياد الثاني سيواصل المساعدة في تحسين الاندماج ويقلص وصمة العار والتمييز لـ85 مليون صيني يعانون من إعاقات جسدية.
ف.ي/ع.ج (د ب ا، رويترز، ا ف ب)
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في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
كرة القدم الدولية
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إيقاف منتخبات وأندية روسيا عن المشاركة في كل البطولات حتى إشعار آخر. وسعت اللجنة الأولمبية الأمريكية واللجنة البارالمبية الأمريكية والمجلس الاستشاري للرياضيين هناك إلى فرض حظر شامل على الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء بشكل فوري ويشمل ذلك ألعاب بكين لذوي الاحتياجات الخاصة.
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تدابير صارمة
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عدم التأهل لمونديال فرنسا
فرض حظر على المنتخبات الروسية والبيلاروسية من قبل الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، يعني غياب روسيا عن مونديال 2022 في فنلندا، بالإضافة إلى الاتحاد العالمي للرغبي، ليضع حداً للآمال الروسية الضئيلة بالتأهل إلى مونديال فرنسا 2023.
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مونديال قطر 2022
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حرمان روسيا من المشاركة الأولمبية
قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن مجلسها التنفيذي أوصى الاتحادات الرياضية الدولية بمنع مشاركة الرياضيين والمسؤولين من روسيا وروسيا البيضاء في المنافسات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وعارضت اللجنة الأولمبية الروسية بشكل قاطع قرار اللجنة الدولية وقالت إنه "يتعارض مع الوثائق التنظيمية للجنة الأولمبية الدولية والميثاق الأولمبي". ( إعداد: علاء جمعة )
الكاتب: علاء جمعة