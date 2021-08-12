غزة وكورونا

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يعيش سكان غزة في ظروف صعبة منذ سنوات؛ فالاقتصاد والبنية التحتية نظامانِ غيرُ مستقريْن، والنظام الصحي المنهك يكافح أيضًا في التعامل مع جائحة كورونا.
بعد ميرك، شركة فايزر تقدم دواء علاجيا لمرض كوفيد 19، ليصبح هناك ثلاثة عقاقير واعدة لمعالجة هذا الفيروس القاتل، ما يعني دخول مرحلة مفصلية للقضاء على الوباء. فما هي هذه الأدوية وما هي خصائصها؟
تعتزم ألمانيا إتاحة جرعات معززة من لقاحات مضادة لكورونا لجميع المطعمين عقب 6 أشهر من تلقيهم التطعيم. ووزير الصحة الألماني يقول إن البلاد دخلت فترة صعبة للغاية من جائحة كورونا.
مع انطلاق جائحة كورونا، تضاربت التقديرات بشأن عدد المصابين بدون أعراض والذين يلعبون دورا هائلا في انتشار الوباء. وماذا عن الملقحين والأعراض البعيدة المدى والجرعة الثالثة والتلقيح المعزز ودوافع الرافضين للتطعيم؟
مخطئ من يعتقد أن من تعافى من مرض كوفيد-19 لا يحتاج إلى تطعيم. فالمناعة التي يطوّرها الجسم بعد الإصابة بفيروس كورونا ما هي إلا مؤقتة ولابد من تعزيزها بالتطعيم..
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