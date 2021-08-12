غزة وكورونا

علماء يجيبون.. هل يجب تلقيح المتعافين من كورونا أيضاً؟

مخطئ من يعتقد أن من تعافى من مرض كوفيد-19 لا يحتاج إلى تطعيم. فالمناعة التي يطوّرها الجسم بعد الإصابة بفيروس كورونا ما هي إلا مؤقتة ولابد من تعزيزها بالتطعيم..