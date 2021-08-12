 غزة وكورونا | مراسلون حول العالم | DW | 19.11.2021

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مراسلون حول العالم

غزة وكورونا

يعيش سكان غزة في ظروف صعبة منذ سنوات؛ فالاقتصاد والبنية التحتية نظامانِ غيرُ مستقريْن، والنظام الصحي المنهك يكافح أيضًا في التعامل مع جائحة كورونا.

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مراسلون حول العالم - معاناة سكان غزة مع كورونا 19.11.2021

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