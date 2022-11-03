غزة: مبادرة شبابية للحفاظ على البيئة

مصر.. كيف يمكن أن تتحول "مشروعات قومية" إلى "كوارث بيئية"؟

تسعى مصر، كغيرها من الدول، إلى الالتزام بالحفاظ على البيئة خصوصاً في المشروعات التنموية الكبرى. لكن في ظل غياب الرقابة والمحاسبة وعدم الاهتمام بالآراء المخالفة كانت النتائج، أو ما يُتوقع أن تكون عليه الأمور، كارثية.