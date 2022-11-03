غزة: مبادرة شبابية للحفاظ على البيئة

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في قطاع غزة، أطلق عدد من الشبان والفتيات مبادرة بعنوان "سلة بلدنا" من أجل الحفاظ على البيئة والاستفادة من النفايات من خلال إعادة تدويرها.
تسعى مصر، كغيرها من الدول، إلى الالتزام بالحفاظ على البيئة خصوصاً في المشروعات التنموية الكبرى. لكن في ظل غياب الرقابة والمحاسبة وعدم الاهتمام بالآراء المخالفة كانت النتائج، أو ما يُتوقع أن تكون عليه الأمور، كارثية.
يعاني اليمن عامة والعاصمة صنعاء خاصة من مشكلة تجمع النفايات وعدم معالجتها. وهو ما يؤثر على صحة السكان وعلى البيئة في نفس الوقت. لكن هناك مبادرات ومشاريع لمعالجة المشكلة والاستفادة من النفايات في توليد الطاقة.
سلطت حادثة وفاة الطفل أسامة في مكب للنفايات بقطاع غزة الضوء على المخاطر التي يواجهها العاملون في جمع القمامة وكثير منهم من الأطفال. إذ دفعهم الوضع الاقتصادي الصعب للبحث عن قوتهم في "مصائد الموت" هذه.
بعد ثلاثة أيام من دوي الصواريخ وصفارات الإنذار، يتنفس سكان غزة وجنوب إسرائيل الصعداء ويعودون إلى حياتهم الطبيعية. ويعبر إسرائيليون وفلسطينيون لـDW عن قلقهم من احتمال تصعيد آخر في المستقبل.
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