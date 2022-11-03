 غزة: مبادرة شبابية للحفاظ على البيئة | DW الأخبار | DW | 06.11.2022

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غزة: مبادرة شبابية للحفاظ على البيئة

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