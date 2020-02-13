غزة: مبادرة شبابية للحفاظ على البيئة

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في قطاع غزة، أطلق عدد من الشبان والفتيات مبادرة بعنوان "سلة بلدنا" من أجل الحفاظ على البيئة والاستفادة من النفايات من خلال إعادة تدويرها.
مبادرة جديدة أعلنتها منظمة غرينبيس تحمل اسم "المساجد الخضراء" لدعم تحول 10 مساجد كبرى حول العالم إلى استخدام الطاقات المتجددة. مشروع طموح موجه للمسلمين، لكنه يعاني عدة تحديات.
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى إضراب عام في مدينة عقارب بولاية صفاقس عقب احتجاجات عنيفة ضد التدهور البيئي، تسببت ـ وفق اتهامات ـ بوفاة شاب بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة، بيد أن الداخلية التونسية نفت ذلك.
يشدد الخبراء الألمان على أن الحكومة المقبلة ستكون "الأخيرة" القادرة على انقاذ الوضع البيئي، لكن ذلك يستلزم "تعاوناً دولياً" ودول شمال إفريقيا أفضل المرشحين رغم التحديات، تقول البروفسورة لمياء المساري بيكر في حوار مع DW.
هتافات معادية للسامية، حرق أعلام إسرائيلية، اعتداء على معابد يهودية، مشاهد رافقت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين هزت ألمانيا وأدت إلى موجة من ردود فعل منددة بدأت من المستشارة وشملت كامل الأطياف السياسية والإعلامية.
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