 غزة: مبادرة شبابية للحفاظ على البيئة | DW الأخبار | DW | 13.01.2022

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DW الأخبار

غزة: مبادرة شبابية للحفاظ على البيئة

في قطاع غزة، أطلق عدد من الشبان والفتيات مبادرة بعنوان "سلة بلدنا" من أجل الحفاظ على البيئة والاستفادة من النفايات من خلال إعادة تدويرها.

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