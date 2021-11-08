 غزة: فرص عمل لكبار السن | DW الأخبار | DW | 08.02.2022

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غزة: فرص عمل لكبار السن

في غزة، تقوم جمعية رعاية كبار السن بخلق فرص عمل للنساء اللواتي تجاوزت أعمارهن الستين عاما، وذلك في إطار تقديم دعم اقتصادي ونفسي لهن.

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