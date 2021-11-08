غزة: فرص عمل لكبار السن

هل تراعي مصر النشطاء "المدعومين" من الغرب أكثر من غيرهم؟

قضية الناشط الحقوقي البارز ومؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، حسام بهجت، ونشطاء آخرين "يدافع" عنهم الغرب بصوت أعلى، تطرح أسئلة عما إذا كانت السلطات المصرية تتعامل بـ "تفضيلية" معهم دون الإسلاميين مثلا.