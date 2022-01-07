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غزة: فتيات يمارسن الملاكمة

عادة ما تقتصر رياضة الملاكمة على الرجال في قطاع غزة. لكن فتيات هناك خرجن عن المألوف وأصبحن يمارسن هذه الرياضة، ما جلب لهن انتقادات من الاهل والأصحاب بشكل مستمر.