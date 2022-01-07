 غزة: فتيات يخرجن عن المألوف ويمارسن الملاكمة | DW الأخبار | DW | 12.01.2022

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DW الأخبار

غزة: فتيات يخرجن عن المألوف ويمارسن الملاكمة

عادة ما تقتصر رياضة الملاكمة على الرجال في قطاع غزة. لكن فتيات هناك خرجن عن المألوف وأصبحن يمارسن هذه الرياضة، ما جلب لهن انتقادات من الاهل والأصحاب بشكل مستمر.

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