غزة: فتيات يخرجن عن المألوف ويمارسن الملاكمة

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عادة ما تقتصر رياضة الملاكمة على الرجال في قطاع غزة. لكن فتيات هناك خرجن عن المألوف وأصبحن يمارسن هذه الرياضة، ما جلب لهن انتقادات من الاهل والأصحاب بشكل مستمر.
غاردت العديد منهن بيوتهنا غصباً، وتم تهجيرهن رفقة أسرهن خوفاً من الأَسرِ والقتل على يد تنظيم داعش الإرهابي. حكايات نساء إيزيديات، مكنتهن فرصة التواجد بمخيمات اللاجئين من انطلاقة جديدة في الحياة.
بعد أن باتت خارج دائرة الاهتمام الإعلامي لسنوات، عادت الملكة نور الحسين إلى واجهة المشهد من جديد خلال التطورات الأخيرة في الأردن والحديث عن "مؤامرة" شملت فصولها نجلها الأمير حمزة بن الحسين.
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