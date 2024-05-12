غزة ـ تواصل القصف وغوتيريش يجدد دعوته لوقف إطلاق النار

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من جديد إلى وقف إطلاق النار في غزة. وفيما تتواصل الغارات الإسرائيلية في القطاع، ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن صاروخا تم إطلاقه من القطاع أصاب مبنى سكنيا في عسقلان.

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد (12 مايو/ أيار 2024) دعوته إلى "وقف فوري لإطلاق النار" بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، مطالبا بـ"الإفراج غير المشروط" عن جميع الرهائن.

وقال غوتيريش في كلمة مسجّلة بُثّت خلال مؤتمر دولي للمانحين في الكويت "إنني أكرر دعوتي - دعوة العالم - إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وزيادة فورية في المساعدات الإنسانية".

ومن جهتها أعربت المملكة المتحدة على لسان وزير خارجيتها ديفيد كامرون الأحد، عن معارضتها لهجوم برّي إسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة، في غياب "خطة واضحة" لحماية أكثر من مليون شخص يقيمون في المدينة المكتظة. وقال كامرون في تصريحات لشبكة سكاي نيوز الإخبارية "من أجل شنّ هجوم واسع على رفح، يجب أن تتوافر خطة واضحة تماما بشأن سبل إنقاذ الأرواح وإبعاد الناس" عن دائرة الخطر. وقال "لم نرَ خطة مماثلة، ولذلك نحن لا نؤيد" الهجوم الإسرائيلي، مؤكدا أنه في غياب هذه الخطة "لحماية المدنيين... ستكون محاولة تنفيذ هجوم واسع أمرا بالغ الخطورة".

فرار 300 ألف شخص من رفح

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، إن نحو 300 ألف شخص فروا من رفح خلال الأسبوع الماضي مع استمرار التهجير القسري وغير الإنساني للفلسطينيين. وأضافت الوكالة، في منشور على حسابها بموقع فيسبوك "لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه في قطاع غزة". وكان الجيش الإسرائيلي قد أمر، أمس السبت، بعمليات إخلاء جديدة في مدينة رفحبجنوب قطاع غزة في إطار استعداداته لتوسيع عملياته.

مقتل طبيبين في قصف إسرائيلي

وأعلن الدفاع المدني في غزةالأحد مقتل طبيبين جراء غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط القطاع. وقال الدفاع المدني في بيان "انتشال جثمان الطبيب محمد نمر قزعاط ونجله الطبيب يوسف جراء غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ونقلهما إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح".

وأوضح أن الطبيبين هما من حي تل الهوا في شمال القطاع، ونزحا إلى دير البلح في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. ويأتي ذلك في وقت تواصلت الضربات الإسرائيلية على مختلف أنحاء القطاع، خصوصا رفح في أقصى الجنوب.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بحصول غارات ليلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة خلّفت أكثر من 30 قتيلاً، وفق مصادر طبية وشهود. وقتل ما لا يقل عن 21 شخصاً في غارات على وسط غزة نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وفق ما أعلن المستشفى.

ومن جهتها أعلنت وزارة الصحة التابعة لسلطة حماس في غزة، اليوم الأحد، مقتل 493 كادرا صحيا واعتقال 310 آخرين ومازال العشرات منهم مفقودين، مشيرة إلى أن الجيش الاسرائيلي "استهدف 130 سيارة إسعاف".

ونشرت الوزارة، حصيلة للحرب، في منشورأوردته اليوم على صفحتها بموقع "فيسبوك" بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، إن الجيش "الاسرائيلي دمر المنظومة الصحية بالكامل وأخرج 33 مستشفى و 55 مركزا صحيا عن الخدمة"، موضحة أن الجيش الاسرائيلي "مازال يسيطر على المعابر ويمنع إدخال الأدوية والوقود ويمنع خروج آلاف المرضى".

إطلاق صاروخ في اتجاه عسقلان

كما نفذت طائرات إسرائيلية غارات جوية مكثّفة على حي السلام قرب معبر رفح المغلق منذ سيطرة القوات الإسرائيلية عليه. واستهدف قصف مدفعي حي الزيتون في مدينة غزة (شمال). ونُفّذت غارات على جباليا وعلى طول طريق صلاح الدين، وفق شهود.

من جهة أخرى ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية اليوم الأحد أن صاروخا تم إطلاقه من قطاع غزة، أصاب مبنى سكنيا، في مدينة "عسقلان" الساحلية الإسرائيلية. وأضافت التقارير أن ثلاثة أشخاص أصيبوا، في الهجوم، الذي وقع الليلة الماضية، على المدينة، التي تقع على بعد حوالي عشرة كيلومترات، شمال غزة.

ويشار إلى أن حركة حماس الفلسطينية، زادت مؤخرا من هجماتها على بلدات وقرى إسرائيلية. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس السبت، أنه تم إطلاق أربعة صواريخ من رفح في جنوب قطاع غزة على بلدة كرم أبو سالم.

وقال الجيش إن منظومة القبة الحديدية اعترضت واحدا من هذه الصواريخ، بينما الثلاثة الأخرى سقطت في مناطق مفتوحة، مضيفا أنه لم تقع إصابات. كان المتحدث باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي دعا إلى إخلاء المزيد من الأحياء في شرق رفح بسبب نشاط حركة حماس في الأيام والأسابيع الأخيرة.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.ش/ م.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)