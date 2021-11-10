غزة: حصص مدرسية مع معلم "مهرج"

من سوريا إلى تنزانيا عبر ألمانيا.. لاجىء يجعل من الفن فرصة للعمل الخيري

بعد تغلبه على عناء رحلة اللجوء إلى ألمانيا، اختار ابن مدينة الحسكة السورية، زردشت بدر أن يحط الرحال في إحدى القرى النائية في تنزانيا من أجل تعليم الأطفال هناك الموسيقى والرسم واللغة الإنجليزية. محطات في رحلة هذا الفنان.