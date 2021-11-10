غزة: حصص مدرسية مع معلم "مهرج"

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في فكرة جديدة من نوعها في غزة، يقوم معلم بتوظيف شخصيته كمهرج لتعليم التلاميذ اللغة الإنجليزية لتسهيل عملية استيعاب المادة العلمية. وتأتي الفكرة في ظل تراجع مستوى الطلبة بشكل كبير بسبب جائحة كورونا التي حرمت بعضهم من التعليم العام الماضي.
بعد تغلبه على عناء رحلة اللجوء إلى ألمانيا، اختار ابن مدينة الحسكة السورية، زردشت بدر أن يحط الرحال في إحدى القرى النائية في تنزانيا من أجل تعليم الأطفال هناك الموسيقى والرسم واللغة الإنجليزية. محطات في رحلة هذا الفنان.
دمج التلاميذ اللاجئين في المدارس الألمانية هو تحدي كبير بالنسبة لأولئك الذين انقطعوا عن الدراسة قبل الوصول إلى ألمانيا. لكن مبادرة ألمانية تحاول مساعدة هؤلاء التلاميذ بإعطائهم دروس إضافية لتقوية مستواهم العلمي.
توجت الدورة الـ 71 من مهرجان برلين السينمائي الفيلم الساخر "باد لاك بانغينغ أو لوني بورن" للمخرج الروماني رادو جود، بجائزة "الدب الذهبي". وقد انعكست أجواء الجائحة في مضامين الأفلام هذا العام، كما خيمت على المهرجان نفسه.
حلمه لا يعرف الحدود؛ لم يسمح للظروف الصعبة بإعاقته عن تحقيق طموحاته بالرياضة والفنون، فكانت الرحلة طويلة من غزة إلى سوريا ومحطات أخرى، وصولاً إلى ألمانيا، حيث أسس مشروع "الراقصون المحلقون". إنه "سبايدرمان" الفلسطيني.
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