 غزة: حصص مدرسية مع معلم ″مهرج″ | DW الأخبار | DW | 05.11.2021

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غزة: حصص مدرسية مع معلم "مهرج"

في فكرة جديدة من نوعها في غزة، يقوم معلم بتوظيف شخصيته كمهرج لتعليم التلاميذ اللغة الإنجليزية لتسهيل عملية استيعاب المادة العلمية. وتأتي الفكرة في ظل تراجع مستوى الطلبة بشكل كبير بسبب جائحة كورونا التي حرمت بعضهم من التعليم العام الماضي.

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