غزة تعاني من قلة المستشفيات

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يعاني قطاع غزة من نقص في المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى عدم توفر الكثير من الأدوية، والمستلزمات الطبية، مما يدفع المواطنيين الذهاب الى العيادات الخاصة، وشراء الأدوية على نفقتهم الخاصة
أكثر من مليونيّ شخص يعيشون في قطاع غزة تحت ضغوطات نفسية نتيجة الظروف السياسية وتدني المستوى المعيشي والفقر والبطالة، لكن لا يوجد سوى مستشفى واحد للصحة النفسية بسعة خمسين سريرًا فقط لخدمة المحافظات الخمس.
تقتل قناني الأوكسجين المنفجرة مرضى كورونا، في بلد يوظف فيه مدراء ومسؤولين في الصحة على أساس "القرب من فلان" أو الانتماء الحزبي مع "غياب المهنية والكفاءة". مسلسل الموت لا ينقطع والفاعل ضمير "مفقود" تقديره "فساد".
أسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عن تشريد قرابة 10 آلاف شخص وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني المتردي فعليا في القطاع في ظل أزمة جائحة كورونا ووسط نقص في المساعدات الإغاثية.
هل شرب الكحوليات خلال كأس العالم في قطر ممنوع؟ هل ممارسة الجنس ممنوع ويعاقب عليها القانون؟ هل يمنع رفع أعلام المثلية الجنسية؟ ما هو رقم الطوارئ؟ كيف يمكن التنقل في قطر؟ فيما يلي الإجابة على هذه الأسئلة وأكثر:
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول