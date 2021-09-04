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غزة تعاني من قلة المستشفيات

يعاني قطاع غزة من نقص في المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى عدم توفر الكثير من الأدوية، والمستلزمات الطبية، مما يدفع المواطنيين الذهاب الى العيادات الخاصة، وشراء الأدوية على نفقتهم الخاصة