غزة: ارتفاع عدد القتلى وحماس تطلب وقف إطلاق النار عبر مصر

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين، إن حماس بعثت برسالة بخصوص وقف إطلاق النار إلى إسرائيل عبر الوسطاء المصريين الذين يحاولون التفاوض على هدنة بين الجانبين. وأضافت أن المسؤولين المصريين والأمم المتحدة يجرون محادثات مع الإسرائيليين والفلسطينيين لتهدئة الوضع، بعد التصعيد الخطير الذي بين الجانبين وارتفاع عدد القتلى. إذ أن تبادل القصف بين حماس وإسرائيل أسفر حتى الأن عن مقتل 15فلسطينيا وثلاثة إسرائيليين.

وبدأ سلاح الجوي الإسرائيلي اليوم الأحد (5 مايو/ أيار) في شن هجمات على مبنى تابع لجهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل " على موقعها الإلكترونى.

من جانبها أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل أحد قادتها العسكريين في غارة إسرائيلية على قطاع غزة اليوم الأحد. وجاء في بيان صدر عنها اليوم "كتائب القسام تحتسب عند الله أحد قادتها الشهيد حامد الخضري الذي ارتقى في عملية اغتيال جبانة وسط مدينة غزة".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل الخضري في "ضربة موجهة"، مشيرا إلى أنه "المسؤول عن تحويل الأموال من إيران إلى منظمات إرهابية تعمل داخل القطاع". وأضاف في بيان أن الخضري "حول مبالغ مالية كبيرة إلى الجناح العسكري لحركة حماس والجهاد الإسلامي وغيرها من المنظمات الإرهابية داخل القطاع من خلال شركة الصرافة التي يملكها وبمساعدة صرافين من الخارج". وكانت إسرائيل صنفت شركة حمد للصرافة وشركة الوفاق للصرافة قبل سنة، على أنهما منظمتان إرهابيتان.

واستمر التصعيد خلال الساعات الماضية بين قطاع غزة وإسرائيل، مع إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من القطاع. وأفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة أن 12 فلسطينيا قتلوا اليوم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع ردا على إطلاق صواريخ من غزة.

وقالت الوزارة في بيان إن ثلاثة أشخاص بينهم امرأة حامل قتلوا في شمال غزة، فيما قتل اثنان في جنوبها. ويضاف هؤلاء إلى سبعة فلسطينيين كانت أحصت مقتلهم في وقت سابق.

ومن بين القتلى الـ 12 ستة نشطاء ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

من جهتها أعلنت الإذاعة الإسرائيلية عن مقتل إسرائيليين اثنين جراء سقوط قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل، ما يرفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى ثلاثة منذ أمس. وذكرت الإذاعة أن أكثر من 600 قذيفة صاروخية أطلقت حتى الآن من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وسقطت معظمها في الخلاء.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن شخصين قتلا اليوم الأحد في انفجار صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان. وذكرت أن الصاروخ أصاب منطقة صناعية في المدينة بالقرب من حدود غزة. وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد "إنه لا يعلم بعد جنسية الضحيتين".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أعلن في وقت سابق اليوم مواصلة "الضربات المكثفة" على قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ.

م.أ.م/ ع.ج ( د ب أ، أ ف ب)