إسرائيل تواصل قصف غزة وتدعو المدنيين للانتقال إلى مناطق آمنة

يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة رغم الدعوات الدولية لضبط النفس من أجل حماية المدنيين. وفيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده، أعلن مسؤول حكومي فلسطيني مقتل أكثر من 700 فلسطيني جراء هجمات إسرائيل.

قال الجيش الإسرائيلي الأحد (الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2023) إنه ضرب خلال الليل "أكثر من 400 هدف" في قطاع غزة منذ أن استؤنف الجمعة القتال الذي خلّف ما لا يقل عن 240 قتيلا وفق السلطات الصحية التابعة لحماس. وكثف الجيش الإسرائيلي المنتشر على الأرض في شمال غزة، غاراته الجوية في جنوب هذا القطاع إلى حيث لجأ مئات آلاف الفلسطينيين جراء النزاع.

وأعلنت حماس أن غارة إسرائيلية فجر الأحد على مدينة رفح في جنوب القطاع قرب الحدود مع مصر، أدت الى مقتل سبعة أشخاص على الأقل. وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنهما أطلقتا "وابلا من الصواريخ" السبت استهدفت مدنا إسرائيلية بما فيها تل أبيب.

وأحصى الجيش الإسرائيلي "أكثر من 250 صاروخا" تم إطلاقه، معلنا مقتل اثنين من جنوده السبت، هما أول جنديين يسقطان منذ استئناف المعارك الجمعة بعد هدنة امتدت سبعة أيام. وقال وزير الدفاع يوآف غالانت "من خلال توسيع عملياتنا العسكرية نحقق هدفين. أولا، نحن نضرب حماس، ونقضي على مزيد من الإرهابيين، ومزيد من القادة، ومزيد من البنية التحتية الإرهابية، ومزيد من الأنفاق... ونخلق الظروف لإجبار (حماس) على دفع ثمن باهظ" يتمثل بـ"إطلاق سراح الرهائن".

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

كما تصنف حركة "الجهاد الإسلامي" على أنها منظمة إرهابية أيضاً، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

واشنطن تحذر من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين

من جهته شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على أنه "لا توجد سبل أخرى للانتصار سوى بمواصلة حملتنا البرية"، قائلا إن هذا الهدف سيتم تحقيقه عبر "احترام القانون الدولي". وحذرت الولايات المتحدة إسرائيل من ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة، من دون أن تشكك في حق حليفتها في "الدفاع عن نفسها".

وقالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس التي تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (كوب28) في دبي "قُتل عدد كبير جدا من الفلسطينيين الأبرياء. صراحة، إن حجم المعاناة وكذلك الصور ومقاطع الفيديو الواردة إلينا من غزة مدمرة". وأضافت "على إسرائيل فعل المزيد لحماية المدنيين الأبرياء".

من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "أعتقد أننا في لحظة سيتعين فيها على السلطات الإسرائيلية تحديد هدفها بشكل أكثر دقة والوضع النهائي الذي تسعى إليه"، مضيفا أنه لا يمكن ضمان "أمن" إسرائيل إذا كان ذلك "سيتم على حساب أرواح الفلسطينيين".

ماكرون يطالب بتوضيح الهدف من الحرب

وقبل تناوله العشاء ليل السبت في قطر مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي أدت بلاده دورا في مفاوضات الهدنة، أضاف ماكرون "ماذا يعني القضاء على حماس بالكامل؟ هل يعتقد أحد أن هذا ممكن؟ (...) إذا كان الأمر كذلك، فإن الحرب ستستمر عشر سنوات". وأضاف "لذا يجب توضيح هذا الهدف" من جانب "السلطات الإسرائيلية"، محذّرًا من "حرب لا تنتهي". كما دعا البابا فرنسيس بدوره إلى وقف جديد لإطلاق النار، وقال البابا "من المؤلم انهيار الهدنة بين إسرائيل وغزة".

وكان المفاوضون الإسرائيليون قد غادروا قطر بعدما تحدثت الدولة العبرية عن "بلوغ طريق مسدود" في المحادثات لتمديد هدنة الأيام السبعة التي أتاحت الإفراج عن نحو مئة من الرهائن الموجودين لدى حماس وعن 240 معتقلا فلسطينيا لدى إسرائيل. وتتبادل إسرائيل وحماس المسؤولية عن انتهاء الهدنة وعدم تمديدها، على عكس الرغبة التي أبدتها أطراف الوساطة، قطر ومصر والولايات المتحدة.

استخدام خارطة إجلاء للفلسطينيين

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين آخرين من قواته، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم. وتابع الجيش الإسرائيلي أنه في وقت سابق صباح اليوم، تم إطلاق صاروخ من سوريا على شمال إسرائيل. وسقط المقذوف في منطقة مكشوفة، دون وقوع إصابات.

وأضاف الجيش أنه تم قصف مصدر النيران بالمدفعية. ويواصل الجيش الإسرائيلي استخدام خارطة إجلاء للفلسطينيين، في قطاع غزة، لتفادي مناطق القتال النشطة. وقال الليفتنانت كولونيل، أفيخاي ادرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إنه يتعين على الفلسطينيين في عدد من المناطق في "خان يونس"، الانتقال إلى مناطق آمنة محددة، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد. وتقسم خارطة إجلاء الفلسطينيين قطاع غزة إلى مئات من المناطق الصغيرة" ودعا الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى الانتباه إلى رقم منطقتهم ومتابعة المستجدات المستقبلية للجيش.

في المقابل، أعلن مسؤول حكومي فلسطيني، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 700 فلسطيني جراء هجمات إسرائيل على قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية. ولم يتم التأكد من هذه الأرقام من مصادر أخرى.

وقال مدير المكتب الإعلامي لحكومة حماس إسماعيل الثوابتة، للصحفيين اليوم، إنه تم رصد ما أسماه 20 "مجزرة" ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية من خلال قصف متزامن في جميع محافظات قطاع غزة.

واتهم الثوابتة إسرائيل بتعمد "ارتكاب أكبر قدر من المجازر ورفع فاتورة الضحايا"، مشيرا إلى عدم تمكن آليات الدفاع المدني من انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض ووجود صعوبات بالغة في انتشال الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات، مشددا على أنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة.

ع.ش/ م.س/ز.أ.ب (د ب أ، رويترز، أ ف ب)