 غزةـ عندما تتفاقم المعاناة مع السرطان بسبب غياب سند الزوج | ثقافة ومجتمع | DW | 04.08.2018

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ثقافة ومجتمع

غزةـ عندما تتفاقم المعاناة مع السرطان بسبب غياب سند الزوج

حسب وزارة الصحة في غزة فإن عدد مرضى السرطان في القطاع يبلغ حوالي12.600 مريض، ويُظهر الواقع هناك أن معاناة النساء مع المرض أكثر من الرجال بسبب تخلي بعض الأزواج عن زوجاتهم بعد إصابتهن بالسرطان. سيدات يسردن قصصهن!

Gaza, Geschichten von Krebspatienten (DW/Ruwaida Amer )

 

أصيبت  إكرام الجدبة (48 عاماً) بسرطان الغدة الليمفاوية وتركها زوجها ببداية الطريق ولم يكمل معها مشوار العلاج ، بل وجدت نفسها تصارع  السرطان وحيدة  بعد أن طلقها زوجها.
بتنهيدات ودموع متساقطة على وجنتيها تحكي إكرام لـ  DWعربية عن تعامل زوجها معها بعد إصابتها بالسرطان قائلة:" زوجي رافقني مرة للعلاج في مصر ومن بعدها لم يتحمل مرضي، قالت له عائلته بأن مرضي معدٍ وهو ما جعله يتركني ويطلقني"، وتضيف إكرام أنها منذ ذلك الحين أصبحت تعاني مرتين، مرة مع مرضها ومرة بسبب رعايتها للأولاد لوحدها.

تقول إكرام أنها لم تنل حقوقها بعد الطلاق  وكانت تعتمد على والدتها في توفير مصاريف السفر والعلاج. وبعد فترة قصيرة من علاجها توفيت والدتها وأصبحت لوحدها تتصارع مع المرض ومع ظروف الحياة، لكي توفر بيتا لأولادها ولقمة عيش لهم، في  حين أسس زوجها بيت ثاني وتزوج وأنجب أطفال وتركها لوحدها.

وبنبرة حزينة تحكي إكرام معاناتها لـ DW بالقول "أذهب للمستشفى لوحدي وأرى بعض السيدات معهن أزواجهن أشعر بالحزن والنقص لأني أحتاج للدعم النفسي والمعنوي وأريده أن يكون بجانبي ومع أولاده بدلاً من حالة الفقر التي أصابتنا بعد إهماله لنا، ولكن الحياة حكمت علي بأن أعيش مع السرطان وبلقب مطلقة".

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اعتماد شعبان السند الوحيد لزوجها في مرضه


محمد شعبان (47 عاماً) أصيب بسرطان الغدة ومنذ بداية مرضه عانى بشكل كبير من أجل العلاج بين مصر ومستشفيات الداخل الفلسطيني، تاركاً خلفه زوجته التي ترعى أطفاله وبقلبها قلق شديد على "عمود" بيتها

وبخلاف زوج إكرام الذي تخلى عنها لما علم بمرضها، كانت اعتماد شعبان سندا لزوجها المصاب بالسرطان ووقفت بجانبه طوال الوقت لتخفيف جزء من المعاناة عنه. وتوضح اعتماد البالغة من العمر 43 عاما ذلك بالقول: "رافقت زوجي خلال علاجه في غزة وكنت قوية أمامه من أجل تخطي مصاعب المرض".

خلال مرض زوجها أصيبت ابنة اعتماد الكبرى بالسكر من ضغط المجتمع عليها، كما تقول والدتها، وذلك بسبب ضغوط المجتمع عليها بأن والدها سوف يموت بالسرطان وبهذا "أصبحت بين ابنتي المصابة بالسكري وزوجي المصاب بالسرطان أدعمهم وأرعاه"،  تقول اعتماد.

المحيطون باعتماد يصفونها بالقوية والشجاعة لأنها  صمدت بجانب زوجها ولم تتركه في مرضه وحتى الآن تتحمل تغيراته الصحية، وعن الدافع وراء ذلك توضح في مقابلة مع DW "السيدة تختلف عن الرجل، فهي أكثر حناناً منه وأنا لا أستطيع أن أترك والد أطفالي وسند عائلتي وهو مريض"، وتضيف اعتماد: "كنت أراه يصرخ ويتألم وكنت أدعمه وأرفع من معنوياته لكي يكون قويا ويتخطى المرض".

من جانبه يؤكد محمد فضل زوجته عليه ويقول بهذا الخصوص "لولا زوجتي لما شفيت، فهي التي تحملت ألمي ومزاجيتي بسبب المرض" مضيفا "كانت الزوجة والأم والحبيبة والممرضة ولم تتركني أي لحظة خلال العلاج. لقد استطاعت أن تتحمل كل شيء من أجل بيتنا وحياتنا".

Gaza, Geschichten von Krebspatienten (DW/Ruwaida Amer )

زوج سوزان ظل سندا لزوجته طيلة مراحل مرضها

زوج سوزان سند لها في مرضها

أصيبت سوزان السقا" 59 عاما" بمرض السرطان في الثدي الأيسر قبل أكثر من عشرة أعوام ولا تزال تتعالج حتى الآن. بداية المرض كانت بشعور سوزان  بكتلة في الثدي الأيسر، ولكن عائلتها طمأنتها وطلبت منها عدم الاهتمام بها، لكنها في النهاية أجرت الفحوصات لتكشف المرض.
من هنا بدأت قصة زوجها الذي رافقها بمسيرة علاجها ولازال يدعمها. بابتسامة جميلة على وجهها لم تفارقها طيلة حديثها مع DW عن دعم زوجها، تقول سوزان: "عندما أخبرني الطبيب أنني مريضة بالسرطان ويجب استئصال الثدي بشكل كامل انهار زوجي من البكاء حزنا علي،  لم يستطع التحمل، ولكن بعدها تقبل الوضع وأصبح ظلي طيلة فترة العلاج". 

لم تكن سوزان تحتاج إلى استخراج تقاريرها أو ان تجري فحوصات لوحدها، بل كان زوجها يتكلف بكل الإجراءات الطبية، فقد رافقها في العلاج خارج غزة في مستشفيات الداخل الفلسطيني، وتوضح سوزان ذلك بالقول: "لم يفارقني خلال جلسات الكيماوي وكان معي ويدعمني كثيرا. وفي كل مرة يطلب مني أن أتحمل الألم لأنه زائل، وعندما أنتهي من أخذ الجرعة وأعود الى المنزل متعبة جدا، أجد أولادي ينتظروني وزوجي يحضر لي الطعام ويهتم براحتي كثيراً".

 لم تشعر سوزان بالخجل من علامات الكيماوي التي تظهر على ملامحها ولم ينزعج زوجها منها "لم يجرحني بعد استئصال الثدي بل كان متقبلا لشكلي كما هو، ولم أخجل للحظة"،  تؤكد سوزان.

Gaza, Geschichten von Krebspatienten (DW/Ruwaida Amer )

الأخصائية الاجتماعية: نفيين البربري

مرضى السرطان مهمشين من الجهات الحكومية وغير حكومية


تؤكد الأخصائية الاجتماعية نفيين البربري أن مرضى السرطان يحتاجون إلى دعم كبير من العائلة والمجتمع، خاصة، في ظل غياب جهات حكومية أو غير حكومية توفر هذا الدعم. وتوضح البربري ذلك بالقول "الكثير من المرضى يمرون بظروف صعبة بعدم القدرة على توفير الأدوية أو تناول الأطعمة التي تناسبهم وعدم وجود طرق ترفيه مع عوائلهم، لهذا يحتاجون إلى دعم كبير، وخاصة السيدات هن بحاجة لدعم نفسي واجتماعي كبير جدا". 

ويزيد الوضع في غزة من معاناة المصابين بمرض السرطان، بسبب الحصار وقلة فرص حصول المرضى على تصاريح السفر للعلاج بالخارج، إلى جانب نظرة المجتمع الذي يحكم على أن مريض السرطان ميت لا محالة، وهذا كله يؤثر بشكل سلبي على نفسية المريض. 

زد على ذلك عدم تحمل بعض الأزواج إصابة نسائهن بالسرطان وتخليهم عنهن، بخلاف الكثير من الزوجات اللواتي  يرافقن أزواجهن في كل مراحل المرض، وتوضح الأخصائية الاجتماعية ذلك في حوارها مع DWعربية: "السيدة تعيش بهواجس كثيرة وهي تفكر بمسؤولية بيتها بعد إصابتها وباستمرار دعم زوجها وتحمله لها أو تركها وعدم تحمل مرضها، بعكس الرجل الذي تكون معاناته أقل وزوجته تقف بجانبه بشكل دائم مهما كان مرضه وإصابته، لأن السيدة تعطي أكثر من الرجل وعاطفتها أكبر، تؤكد الخبيرة نفيين البربري.

رويدا عامر ـ غزة

  • Mitglieder einer palästinensischen Fußballmannschaft, die aus Spielern besteht, die im Konflikt mit Israel ihre Beine verloren haben, trainieren auf einem Fußballfeld im zentralen Gazastreifen (Reuters/I.Abu Mustafa)

    "عكازات" الساحرة المستديرة في قطاع غزة

    من يقول إنه لا يمكن ممارسة لعبة كرة القدم بساق واحدة؟ في قطاع غزة يتدرب لاعبون بأعمار تتراوح بين 13 و 35 عاما، فقدوا أعضاء من أجسادهم خلال النزاع مع إسرائيل ورغم ذلك يعيشون لحظات رياضية ممتعة. أصحاب الاحتياجات الخاصة لهم الحق في ممارسة اي نوع من الرياضة، كما يقول ذلك المدير الرياضي للفريق محمد الناعوق.

  • Mitglieder einer palästinensischen Fußballmannschaft, die aus Spielern besteht, die im Konflikt mit Israel ihre Beine verloren haben, trainieren auf einem Fußballfeld im zentralen Gazastreifen (Reuters/I.Abu Mustafa)

    "عكازات" الساحرة المستديرة في قطاع غزة

    عكازتان وساق واحدة ـ لاعب يتمرن على فن السيطرة على الكرة. اسم الأداة المساعدة الضرورية للتنقل أصبح أيضا اسم الفريق الكروي، حيث يطلقون على انفسهم تسمية "العكازات". وفريق "العكازات" هو أول فريق لكرة القدم للاعبين مبتوري السيقان في عموم المنطقة.

  • Mitglieder einer palästinensischen Fußballmannschaft, die aus Spielern besteht, die im Konflikt mit Israel ihre Beine verloren haben, trainieren auf einem Fußballfeld im zentralen Gazastreifen (Reuters/I.Abu Mustafa)

    "عكازات" الساحرة المستديرة في قطاع غزة

    خلال عمليات التوغل الإسرائيلية في قطاع غزة فقد نحو 2500 إنسان عضوا أو عدة أعضاء من جسده. الكثير منهم يصارع مع هذا المصير. لكن لاعبي فريق كرة القدم يحاولون عدم الاستسلام لهذا المصير ويعملون من أجل إيجاد توازن في الحياة. فممارسة كرة القدم لا تجلب المتعة فحسب، بل إنها نوع من العلاج النفسي، كما يقول مؤسس الفريق فؤاد ابو غليون.

  • Mitglieder einer palästinensischen Fußballmannschaft, die aus Spielern besteht, die im Konflikt mit Israel ihre Beine verloren haben, trainieren auf einem Fußballfeld im zentralen Gazastreifen (Reuters/I.Abu Mustafa)

    "عكازات" الساحرة المستديرة في قطاع غزة

    ويقول مدير الفريق محمود أبو ناعوق وهو ممثل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لمبتوري السيقان إن اللاعبين يحبون الحياة مثل ما يحبها بقية البشر. أسس الفريق اتحاد أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة ـ باراولمبياد ـ الفلسطيني. وخلال فترة لم تتجاوز عدة أشهر انضم 16 لاعبا إلى الفريق رغم أن البعض منهم كان على شك من ذلك بادئ الأمر.

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    "عكازات" الساحرة المستديرة في قطاع غزة

    اعضاء فريق كرة القدم الفلسطيني يتدربون خلال حصة تدريبية من أجل تقوية العضلات على أرض ملعب دير البلح وسط قطاع غزة. ويأمل اللاعبون يوما ما المشاركة في المباريات الدولية. ا. ابو مصطفى/رويترز/ح.ع.ح


مختارات

"عكازات" الساحرة المستديرة في قطاع غزة

فقد حوالي 2500 شخص من قطاع غزة ذراعا أو ساقا خلال النزاع مع إسرائيل. بعض هولاء تجمع في فريق لكرة القدم ويطلقون على أنفسهم وبغمزة عين تسمية "العكازات". (31.07.2018)  

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