"غرين بوك" يفوز بجائزة أوسكار لأفضل فيلم

توج فيلم "كتاب أخضر" (جرين بوك) الذي ينتمي لأفلام رحلات الطريق بجائزة أوسكار أفضل فيلم متغلبا على فيلم "روما" مما حرم شبكة نتفليكس من فرصة أن تكون أول خدمة بث تتفوق على استوديوهات هوليوود في عقر دارها.
وفي أكبر مفاجآت ليلة الجوائز، حصلت الممثلة البريطانية أوليفيا كولمان على أول أوسكار لها بنيل جائزة أفضل ممثلة عن تجسيدها لدور الملكة آن في فيلم "المفضلة" (ذا فيفوريت) متغلبة على جلين كلوز التي كانت أقوى مرشحة لنيل الجائزة عن دورها في فيلم "الزوجة" (ذا وايف).
وحصل رامي مالك على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن تجسيده لدور فريدي ميركوري المغني الرئيسي الراحل في فريق كوين في فيلم "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي) الذي كان أكبر صائد للجوائز في الليلة إذ حصد في الإجمال أربع جوائز.
الأمريكي من أصل مصري رامي مالك المتوج بجائزة أوسكار لأفضل ممثل
وفيما يلي القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون (أوسكار) في النسخة الـ:91 * جائزة أفضل فيلم: "جرين بوك". * جائزة أفضل ممثلة: أوليفيا كولمان عن دورها في فيلم "ذا فيفوريت". * جائزة أفضل ممثل: رامي مالك عن دوره في فيلم "بوهيميان رابسودي". * جائزة أفضل مخرج: ألفونسو كوارون عن فيلم "روما". * جائزة أفضل ممثل مساعد: ماهرشالا علي عن دوره في فيلم "جرين بوك". * جائزة أفضل ممثله مساعدة: ريجينا كينج عن دورها في فيلم "إف بيلي استريت كود توك". * جائزة أفضل فيلم أجنبي: الفيلم المكسيكي "روما".
* جائزة أفضل سيناريو أصلى: "جرين بوك". * جائزة أفضل سيناريو مقتبس: "بلاك كلانسمان". * جائزة أفضل مونتاج صوت: "بوهيميان رابسودي". * جائزة أفضل مزج صوتي: "بوهيميان رابسودي". * جائزة أفضل تصميم إنتاج: "بلاك بانثر". * جائزة أفضل مؤثرات بصرية: "فرست مان". * جائزة أفضل مونتاج: "بوهيميان رابسودي". * جائزة أفضل تصوير سينمائي: "روما". * جائزة أفضل موسيقى تصويرية: "بلاك بانثر". * جائزة أفضل أغنية: "شالو" من فيلم "إيه ستار إيز بورن". * جائزة أفضل تصميم أزياء: "بلاك بانثر".
أوليفيا كولمان المتوجة بجائزة أوسكار لأفضل ممثلة
* جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل: "سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس". * جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: " باو". * جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل: "فري سولو". * جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير: " بيريود . إيند أوف سينتينس." * أفضل فيلم روائي قصير: "سكن". * جائزة أفضل ماكياج وتصفيف شعر: "فايس".
وتدور أحداث فيلم "غرين بوك" حول حياة نجم الجاز الراحل الأمريكي من أصول إفريقية، دون شيرلي. وواجه الفيلم جدلاً، بما في ذلك إنكار بعض أفراد من عائلة شيرلي لما جاء في الفيلم باعتباره غير دقيق. وقال فاريلي بعد تسلم جائزة الاوسكار "القصة كلها تدور حول الحب. تدور حول حب بعضنا البعض رغم اختلافاتنا".
ح.ز/ ه.د (د.ب.أ)
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ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
ترشح لجائزتي أوسكار في 2019
فيلم "عمل بدون مؤلف" للمخرج هنكل فون دونرسمارك تم ترشيحه لجائزتي أوسكار. وهذا الفيلم أثار ضجة، لأن الفنان غرهارد ريشتر انتقد بشدة المخرج. فالرسام الذي يعيش في كولونيا انتقد عرض سيرته الذاتية وتحدث عن تشويه كبير. فهل هذا سيؤثر على قرار أكاديمية الأوسكار السويدية؟
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ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
الفائز الأول على الإطلاق
إميل يانينغس كان النجم الكبير للسينما الألمانية في العشرينات ـ والأول على الإطلاق الذي تم توشيحه بأوسكار ذهبي. الصورة لإميل يانينغس حين حصل على الجائزة في 1928 لفيلمه "مصير كل الجسد".
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ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
ضربة إميل يانينغس
إميل يانينغس (الصورة) يمثل في هذا الفيلم" الأمر الأخير" عام 1928 دور جنرال قيصري يعيش لسنوات بعد الحرب الأهلية الروسية ككومبارس في هوليود. من مخرج روسي حكم عليه حينها بعقوبة السجن حصل على دور جنرال روسي. وهذا يقضي على عقله ويموت في سريره.
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ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
لويزه راينر 1937
ألمانية واحدة فحسب تمكنت إلى حد الآن من انتزاع أوسكار من فئة" أحسن ممثلة" ـ لويزه راينر المولودة في دوسلدورف نجحت في الفوز بذلك مرتين: أولا في 1937 لدورها في "حقل المعز الكبير" (الصورة) وفي السنة التالية على فيلم سيدني فرانكلين تحت عنوان "الأرض الخصبة".
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ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
برنهارد غتسيميك 1960
عندما يتعلق الأمر "بالسينما الكبيرة" وتألق الأوسكار، فإن اسمه لاينبغي أن يموت، لأن الكدتور برنهارد غتسيميك هو الذي حصد بفيلمه الوثائقي "السرينغيتي لا يحق أن تموت" جائزة أوسكار لانتاج ألماني لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية .
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ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
أوسكار لأوسكار الصغير 1980
أنتظرت ألمانيا حتى عام 1980 حتى جنت أوسكاراً ثانية من فئة "أحسن فيلم أجنبي" : وهذا الشرف حصل عليه فولكر شلوندورف الذي حول كتاب غونتر غراس إلى فيلم بعنوان "الطبل الصفيح". في الصورة ديفيد بنينت يدق الطبل في دور أوسكار ماتسيرات.
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ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
غنيمة دونرسمارك الأولى
سنوات بعد شلوندورف تمكن فلوريان هنكل فون دونرسمارك من الحصول في 2007 على أوسكار لفيلم "حياة الآخرين". إنها قصة نجاح مبهرة، لأن الفيلم حول الشرطة السرية في ألمانيا الشرقية كان فيلمه الطويل الأول. ويبدو أن الأكاديمية في هوليود أحبت الفيلم. والآن تم ترشيح مخرج فيلم "عمل بدون مؤلف" لأفضل فيلم أجنبي.
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ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
مكان مجهول في الهواء الطلق
وقبلها بأربع سنوات كانت المخرجة كارولين لينك قد فازت "بأوسكار الخارج": وفي 2003 تسلمت الجائزة الذهبية لفيلمها المصور في أماكن حقيقية في كينيا " مكان مجهول في إفريقيا". في الصورة يمكن رؤية المخرجة البالغة من العمر 55 عاما أثناء تصوير فيلمها الحالي "الشاب يجب أن يخرج إلى الهواء الطلق" الذي يعتني بالسيرة الذاتية لهابه كيلكلينغ.
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ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
أوسكار: كريستوف فالتس
الممثل الألماني النمساوي كريستوف فالتس حصل على جائزتي أوسكار كأفضل ممثل ثانوي في أفلام كينتين ترانتينو: في 2009 لتمثيله لدور ضابط نازي. وحصل على اوسكار في 2012 لأفضل ممثل ثانوي في فيلم "القناص"
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ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
مشهد "كابريت" 1972
طويلة هي قائمة الفائزين الألمان بجائزة أوسكار المشاركين خلف الكاميرا، بينهم مثلا مخرجو الأفلام هانس يورغن كيباخ وهربيرت شترابيل و رولف تسيهيتباور الذين تم توشيحهم في 1972 مقابل مشهد بوب فوس في فيلم "كباريت".
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ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
المجهول المعروف: هانس تسيمر
موسيقى هذا الرجل ترن في أذن كل زائر سينما، إلا أن القلائل ربما سيتعرفون عليه في الشارع: هانس تسيمر تولى مسؤولية الموسيقى في العديد من أفلام هوليود الكبيرة. وحصل على جائزة أوسكار في 1995 لمقطعه الموسيقي "ملك الأسود". وتم ترشيحه لأول مرة في 1989 مقابل "راين مان".
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ألمان فازوا بالأوسكار ـ رحلة عبر الزمن
الفائز هو غيرد نيفتسير
مؤخرا تمكن غيرد نيفتسير من جلب الجائزة الذهبية إلى ألمانيا: ففي 2018 حصل الرجل الذي درس تقنية الزراعة على أوسكار لأحسن مؤثرات تصويرية في فيلم "Blade Runner 2049" بمشاركة ريان كوسلينغ و هاريسون فورد.