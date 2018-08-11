"غرين بوك" يفوز بجائزة أوسكار لأفضل فيلم

توج فيلم "كتاب أخضر" (جرين بوك) الذي ينتمي لأفلام رحلات الطريق بجائزة أوسكار أفضل فيلم متغلبا على فيلم "روما" مما حرم شبكة نتفليكس من فرصة أن تكون أول خدمة بث تتفوق على استوديوهات هوليوود في عقر دارها.

وفي أكبر مفاجآت ليلة الجوائز، حصلت الممثلة البريطانية أوليفيا كولمان على أول أوسكار لها بنيل جائزة أفضل ممثلة عن تجسيدها لدور الملكة آن في فيلم "المفضلة" (ذا فيفوريت) متغلبة على جلين كلوز التي كانت أقوى مرشحة لنيل الجائزة عن دورها في فيلم "الزوجة" (ذا وايف).

وحصل رامي مالك على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن تجسيده لدور فريدي ميركوري المغني الرئيسي الراحل في فريق كوين في فيلم "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي) الذي كان أكبر صائد للجوائز في الليلة إذ حصد في الإجمال أربع جوائز.

الأمريكي من أصل مصري رامي مالك المتوج بجائزة أوسكار لأفضل ممثل

وفيما يلي القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون (أوسكار) في النسخة الـ:91 * جائزة أفضل فيلم: "جرين بوك". * جائزة أفضل ممثلة: أوليفيا كولمان عن دورها في فيلم "ذا فيفوريت". * جائزة أفضل ممثل: رامي مالك عن دوره في فيلم "بوهيميان رابسودي". * جائزة أفضل مخرج: ألفونسو كوارون عن فيلم "روما". * جائزة أفضل ممثل مساعد: ماهرشالا علي عن دوره في فيلم "جرين بوك". * جائزة أفضل ممثله مساعدة: ريجينا كينج عن دورها في فيلم "إف بيلي استريت كود توك". * جائزة أفضل فيلم أجنبي: الفيلم المكسيكي "روما".

* جائزة أفضل سيناريو أصلى: "جرين بوك". * جائزة أفضل سيناريو مقتبس: "بلاك كلانسمان". * جائزة أفضل مونتاج صوت: "بوهيميان رابسودي". * جائزة أفضل مزج صوتي: "بوهيميان رابسودي". * جائزة أفضل تصميم إنتاج: "بلاك بانثر". * جائزة أفضل مؤثرات بصرية: "فرست مان". * جائزة أفضل مونتاج: "بوهيميان رابسودي". * جائزة أفضل تصوير سينمائي: "روما". * جائزة أفضل موسيقى تصويرية: "بلاك بانثر". * جائزة أفضل أغنية: "شالو" من فيلم "إيه ستار إيز بورن". * جائزة أفضل تصميم أزياء: "بلاك بانثر".

أوليفيا كولمان المتوجة بجائزة أوسكار لأفضل ممثلة

* جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل: "سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس". * جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: " باو". * جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل: "فري سولو". * جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير: " بيريود . إيند أوف سينتينس." * أفضل فيلم روائي قصير: "سكن". * جائزة أفضل ماكياج وتصفيف شعر: "فايس".

وتدور أحداث فيلم "غرين بوك" حول حياة نجم الجاز الراحل الأمريكي من أصول إفريقية، دون شيرلي. وواجه الفيلم جدلاً، بما في ذلك إنكار بعض أفراد من عائلة شيرلي لما جاء في الفيلم باعتباره غير دقيق. وقال فاريلي بعد تسلم جائزة الاوسكار "القصة كلها تدور حول الحب. تدور حول حب بعضنا البعض رغم اختلافاتنا".

ح.ز/ ه.د (د.ب.أ)