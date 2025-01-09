جزيرة غرينلاند – بين مطامع ترامب وطموح سكانها في الاستقلال

عادت غرينلاند إلى الأضواء ونشرات الأخبار بعد معاودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رغبته في ضم الجزيرة وتهديده بالسيطرة عليها بالقوة. وفيما تتمسك الدنمارك بالجزيرة، يطرح سياسيوها فكرة الاستقلال. فما القصة؟

المناظر الطبيعية الجليدية المذهلة، والجبال والتندرا، والحياة البرية الفريدة من نوعها: لا شك أن غرينلاند تتيح مشاهد بديعة لا حصر لها لالتقاط صور ومقاطع فيديو مثيرة للإعجاب - خاصة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي. أما ما إذا كان من الصواب السفر إلى القطب الشمالي الذي تأثر بشدة بالاحتباس الحراري، في رحلة قصيرة لمشاهدة معالم المدينة فهو أمر مطروح للنقاش في مكان آخر.

ومع ذلك فإن الضجة التي أثيرت حول خطط سفر رجل الأعمال الأمريكي دونالد ترامب الابن لها أسباب أخرى: فوالده سيستلم المنصب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية في غضون أيام قليلة - ويبدو أنه قد عقد العزم على جعل غرينلاند الولاية الحادية والخمسين.

وسعى ترامب جونيور إلى تقديم رحلته بطريقة بريئة: "نحن هنا كسائحين فقط"، كما قال حسب إذاعة غرينلاند بعد هبوطه في نوك - ثم واصل إرسال تحيات والده. وكان قد وصف نفسه في وقت سابق لشبكة فوكس نيوز بأنه محب للطبيعة.

مواطن عادي في جولة سياحية: دونالد ترامب الابن (في الوسط) والوفد المرافق له أمام تمثال المبشر النرويجي هانز إيغيده، أحد أوائل من شاركوا في استعمار غرينلاند. صورة من: Email Stach/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، نقلاً عن مصادر مقربة منه، أن ترامب جونيور أراد تسجيل محتوى فيديو لبودكاست خلال الزيارة التي استغرقت يوماً واحداً وليس لقاء أي سياسي. وقال مينينجواك كلايست، رئيس وزارة الشؤون الخارجية في غرينلاند لرويترز إن زيارة ترامب الإبن "لم يتم إبلاغنا بملف برنامجه - لذا فهي زيارة خاصة".

اهتمام ترامب الجديد بغرينلاند

يمتلئ الملف الشخصي على إنستغرام للشخص الذي نصّب نفسه محباً للطبيعة ترامب الابن بمنشورات سياسية تتماشى مع والده. لذلك من الصعب أن نتصور أنه يمكن النظر إلى هذه الرحلة بمعزل عن جدول أعمال الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الذي سيتم تنصيبه بعد أسبوعين.

ومنذ فوزه في الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني، طالب ترامب الأب بالفعل بالسيطرة على عدة أماكن خارج الولايات المتحدة الأمريكية: فهو يرغب في رؤية قناة بنما تعود لسيادة الولايات المتحدة. وبعد أن هدد جارتها الشمالية كندا بفرض رسوم جمركية عقابية، من بين أمور أخرى، طرح ترامب حتى اندماج عملاقي أمريكا الشمالية كبديل.

ومع ذلك ربما تكون مطالبات ترامب لغرينلاند هي الأكثر واقعية: فقد أعرب رجل الأعمال العقاري السابق عن اهتمامه بشراء الأراضي الدنماركية في عام 2019، خلال فترة ولايته الأولى. وعندما رفضت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن، ألغى ترامب زيارة رسمية إلى الدنمارك.

عاصمة غرينلاند نوك (في الصورة هنا المطار الدولي الذي تم توسيعه مؤخراً) أقرب إلى نيويورك من كوبنهاغن، ولكن يبدو أن ترامب الابن جاء من فلوريدا الأقل شتاءً بكثير. صورة من: Emil Stach/Ritzau Scanpix/picture alliance

وفي الأسابيع الأخيرة، كرر ترامب رغبته عدة مرات: فقبل رحلة ابنه على سبيل المثال، نشر مقطع فيديو يظهر فيه رجل يرتدي قبعة MAGA يدعو ترامب إلى شراء غرينلاند وتحريرها من "الحكم الاستعماري" الدنماركي.

وقد وعد ترامب بحماية غرينلاند وسكانها البالغ عددهم 56,000 نسمة، ولكنه لم يعرب بعد عن أي دوافع لرغبته هذه. ومن الناحية الاقتصادية والجيوسياسية، فإن هذا من شأنه أن يزيد من النفوذ في منطقة القطب الشمالي الغنية بالموارد، حيث تؤكد روسيا والصين أيضًا مطالبها في أوقات ذوبان القمم الجليدية. الولايات المتحدة الأمريكية نفسها جارة في القطب الشمالي من خلال ولاية ألاسكا، كما أنها تدير قاعدة جوية في شمال غرب غرينلاند منذ عام 1951. ويرى ترامب الآن أن ملكية أكبر جزيرة في العالم "ضرورة مطلقة"، وقد هدد بالفعل الدنمارك بالضغط الاقتصادي لفرض صفقة.

وفي مقابلة مع قناة NTV التلفزيونية الخاصة، يرى أستاذ السياسة في كولونيا توماس ييغر، دافعًا خفيًا آخر محتملًا لترامب: "من السهل أن نتخيل أن ترامب يريد أن يسير على نهج الرؤساء الذين وسعوا أراضيهم بشكل كبير، في القرن التاسع عشر، عندما توسعت الولايات المتحدة غربًا ثم اشترت ألاسكا. وهذا أمر من شأنه أن يجعله رئيسًا عظيمًا حقًا".

مطالب باستقلال غرينلاند عن الدنمارك

غرينلاند كوسيلة لتحقيق غاية - تتبنى آغا تشيمنيتس، عضو البرلمان الدنماركي من غرينلاند وجهة نظر ناقدة لهذا الأمر: "لا أريد أن أكون بيدقًا في أحلام ترامب الجامحة لتوسيع إمبراطوريته وإدراج بلدنا فيها"، كما كتبت تشيمنيتس على فيسبوك.

يرغب في جعل أمريكا أكبر من أي وقت مضى: حلم دونالد ترامب غير المحتمل بانضمام كندا وغرينلاند إلى الولايات المتحدة سيؤدي إلى أكبر دولة في العالم من حيث المساحة صورة من: Cheney Orr/REUTERS

خاصةً وأن السياسة الداخلية في غرينلاند تخوض حاليًا نقاشًا مختلفًا تمامًا حول السيادة المستقبلية: فقد دعا رئيس حكومة الجزيرة موتي إيغيد في خطابه بمناسبة العام الجديد إلى "خطوات مهمة نحو دولة مستقلة". "المستقبل والبلد ملك لنا!".

وقد استعمرت الدنمارك والنرويج الجزيرة التي كان يسكنها الإنويت في القرن الثامن عشر، ثم خضعت في النهاية لإدارة التاج الدنماركي. وبعد الحرب العالمية الثانية، تم إنهاء استعمار غرينلاند رسمياً، ولكن في الوقت نفسه أُجبرت النساء على استخدام وسائل منع الحمل وتم ترحيل الأطفال إلى البر الدنماركي رغماً عن آبائهم. لم يتم التعامل مع هذه الفظائع إلا ببطء شديد، وهي تعزز رغبة العديد من سكان غرينلاند في الانفصال عن الدنمارك أخيرًا.

وعندما يتم انتخاب برلمان جديد في الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي في أبريل/نيسان، يأمل المؤيدون للاستقلال في الحصول على مزيد من الزخم. وفي خطابه بمناسبة العام الجديد، قال إيغيد إن البرلمان بدأ بالفعل في وضع دستور لغرينلاند ذات سيادة.

الدنمارك لا تريد التخلي عن غرينلاند

ومن المثير للجدل ما إذا كانت غرينلاند المستقلة يمكن أن تعيش اقتصادياً: ففي كل عام، تقوم كوبنهاغن بتحويل ما يعادل حوالي 550 مليون يورو، أي ما يعادل ثلث ميزانيتها بالكامل إلى الجزيرة.

صعد رئيس حكومة غرينلاند البالغ من العمر 37 عاماً من لهجته مؤخراً تجاه الدنمارك صورة من: LEIFF JOSEFSEN/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images

ومن الصعب أن ترغب الدنمارك في الاستغناء عن غرينلاند أيضًا، لأسباب ليس أقلها مواردها المعدنية وأهميتها الجيوستراتيجية.

وبعد فترة وجيزة من عرض

ترامب، نشر وزير الدفاع الدنمركي ترولس لوند بولسن قائمة استثمارات للبنية التحتية العسكرية في غرينلاند.

وفي الوقت نفسه، منحت العائلة المالكة غرينلاند مساحة أكبر على شعار النبالة الوطني المعاد تصميمه: فبدلاً من حشر الدب القطبي في غرينلاند في زاوية مع كبش جزر فارو، أصبح لكل من حيواني الشعار مجاله الخاص. وقد أكد الملك فريدريك في خطابه بمناسبة العام الجديد: "نحن ننتمي إلى بعضنا البعض".

ومن المرجح أن يظل موضوع ما إذا كان سكان غرينلاند سيؤيدون ذلك موضوعًا في الحملة الانتخابية. وسواء أكان الاستقلال أو الضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو البقاء جزءًا من الدنمارك، ربما مع إعانات أعلى، فإن إعادة التقييم الجيوسياسي لذوبان القطب الشمالي يصب في مصلحة غرينلاند.

أعده للعربية: م.أ.م