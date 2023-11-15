غريتا تونبرغ تمثل أمام محكمة بريطانية بتهمة الإساءة للنظام العام

من المتوقع أن تمثل ناشطة البيئة غريتا تونبرغ اليوم الأربعاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) أمام محكمة بريطانية بتهمة الإساء للنظام العام خلال مظاهرة في لندن. وتم اعتقال الناشطة البالغة من العمر عشرين عاما. بالقرب من فندق"انتركونتيننتال"، في مايفير، بوسط لندن في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أثناء احتجاج ضد "منتدى استخبارات الطاقة"، الذي كان يعقد داخل الفندق، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا".

وستواجه تونبرغ الآن جلسة استماع في محكمة "وستمنسر" بلندن، بتهمة انتهاك المادة رقم 14، لقانون النظام العام، في عام 1986، وتحديدا عدم مغادرة الطريق السريع والاستمرار في الاحتجاج فوق الرصيف. وتم إطلاق سراح تونبرغ بكفالة، بعد أن تم توجيه اتهامات لها، ثم انضمت لاحقا لاحتجاجات من أجل المناخ في لندن، نظمتها مجموعة "لندن خالية من الوقود الأحفوري"، أمام مكاتب مجموعة جيه.بي مورغان في كاناري وارف، يوم 19 تشرين الأول / أكتوبر وخارج قاعة "جيلدهول" في لندن أمس الأول الاثنين.

وكانت تونبرغ شاركت في احتجاج ضد خطط الحكومة البريطانية للحصول على تراخيص جديدة للنفط والغاز، وذلك أمام مكان ألقى فيه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خطابا حول السياسة الخارجية. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أمس أن تونبرغ، كانت ضمن المتظاهرين من مجموعة" لندن خالية من الوقود الأحفوري" الذين احتجوا على خطط الحفر الجديدة في روزنبانك قبالة الساحل الاسكتلندي. وانضمت تونبرغ إلى مجموعة من حوالي 50 ناشطا في الاحتجاج الذي جرى مع وصول الحاضرين لحضور مأدبة اللورد مايور في قاعة جيلدهول بلندن.

يذكر أن الناشطة البالغة من العمر 20 عاما كانت قد أثارت خلال الأيام الماضية الكثير من الجدل بعد أن ظهرت في مظاهرة للمناخ لحركة "أيام جمع من أجل المستقبل" في أمستردام وهي ترتدي الوشاح الفلسطيني، وأكدت أن حركة المناخ يجب أن تدعم أصوات أولئك الذين يتعرضون للقمع، وأردفت:" لا عدالة مناخية فوق أرض محتلة". وبعد هذه المظاهرة واحهت تونبرغ انتقادات شديدة من أطراف عديدة من بينها مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية الذي قال إن تصريحاتها "أحادية الجانب عن الصراع في الشرق الأوسط معادية لإسرائيل كما أنها معادية للسامية أيضا من خلال إنكارها المبطن لحق إسرائيل في الوجود".



ح.ز/ ا.ف/ ع غ (د.ب.أ)