غريتا ترفض تسلم جائزة اسكندنافية عريقة للمناخ

رفضت الناشطة السويدية من أجل المناخ غريتا تونبرغ قبول جائزة بيئية عريقة، وقالت إن حركة المناخ تحتاج إلى وجود أشخاص في السلطة للبدء بـ"الانصات" إلى "العلم" وليس الجوائز.

وكتبت غريتا (16 عاما) على موقع اسنتغرام الثلاثاء (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019): "حركة المناخ لا تحتاج إلى مزيد من الجوائز". وتابعت الناشطة البيئية تقول: "ما نحتاج إليه هو أن يبدأ سياسيونا والأشخاص الذين هم في السطة بالإنصات الى أفضل ما هو متوفر حاليا من العلوم".

وتونبرغ، التي جذبت حركتها "أيام جمعة من أجل المستقبل" ملايين الأشخاص، تم تكريمها في حفل في ستوكهولم نظّمه مجلس دول الشمال الأوروبي، وهي هيئة إقليمية للتعاون بين برلمانات هذه الدول. وفازت بجائزة المجلس السنوية للبيئة بعد ترشيحها من قبل السويد والنرويج نظرا لجهودها في مجال مكافحة التغيّر المناخي.

ولكن بعد الإعلان عن فوزها بالجائزة، أبلغ ممثل عنها الجمهور أنها لن تقبل استلام لا الجائزة ولا المبلغ المخصص لها (350 ألف كرونة دانماركية) والذي يقدر بنحو 52 ألف دولار، وفق وكالة "تي تي" السويدية للأنباء. ولاحقا أعلنت تونبرغ قرارها على موقع انستغرام من الولايات المتحدة.

مشاهدة الفيديو 01:55 شارك خطاب مؤثر لغريتا تونبيرغ في القمة المناخية في نيويورك إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3QBLu خطاب مؤثر لغريتا تونبيرغ في قمة المناخ المنعقدة بنيويورك بحضور زعماء العالم وتغيب دونالد

وبالرغم من الشكر الذي وجهته تونبرغ إلى مجلس دول الشمال على "هذا الشرف الكبير"، إلا أنها انتقدت دول الشمال الأوروبي لأنها لم تكن على مستوى "سمعتها العظيمة" في قضايا المناخ. وقالت تونبرغ "لا ينقصنا التباهي ولا الكلمات الجميلة، لكن عندما يتعلق الأمر بانبعاثاتنا الحقيقية وبصمتنا البيئية للفرد (...) فهذه قصة مختلفة تماما".

وحققت تونبرغ الشهرة وهي لا تزال في السادسة عشرة من عمرها بعد أن بدأت تقضي أيام الجمعة أمام البرلمان السويدي وهي تحمل لافتة كتب عليها "اضراب مدرسي من أجل المناخ".

ص.ش/ و.ب (رويترز، أ ف ب، د ب أ)