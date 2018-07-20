غرق 11 شخصا على الأقل في انقلاب قارب بولاية ميزوري الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية إن 11 شخصا على الأقل غرقوا عندما انقلب ثم غرق قارب على متنه 31 شخصا وسط أجواء عاصفة أمس الخميس ببحيرة في ولاية ميزوري، مشيرة إلى أن غواصين مشطوا المكان بحثا عن ضحايا محتملين آخرين.

وقال دوج ريدر قائد شرطة مقاطعة ستون للصحفيين إن سبعة أشخاص نقلوا للمستشفى بعد الواقعة التي تعرض لها قارب (رايد ذا داكس) في بحيرة تيبل روك بالمقاطعة القريبة من مدينة برانسون.

وذكر ريدر في مؤتمر صحفي لاحق أن 11 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في الحادثة وأن الغواصين سيستأنفون جهود البحث في مرة أخرى في الصباح.

ولم يؤكد قائد الشرطة ما إذا كان هناك أطفال من بين القتلى. وذكرت محطة تلفزيون "كيه واي تي في" إن ثلاثة أطفال نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.

وهبت رياح عاتية وعواصف رعدية عبر المنطقة في وقت الحادث، في وقت مبكر من المساء. وبلغت سرعة الرياح أكثر من 100 كيلومتر في الساعة، حيث اقتلعت بعض الأشجار وتضررت خطوط الكهرباء خلال العواصف. ولا يزال القارب نفسه مغمورًا، مع وجود طواقم الإنقاذ، ومن بينهم غواصون، في مكان الحادث.

ونشر أحد المراسلين على تويتر مقطع فيديو للبحيرة وكتب: لم أرها بذلك السوء من قبل.

وذكرت دائرة الإطفاء بالمقاطعة عبر تويتر أن طواقم الطوارئ تعاملت مع الحادثة بعد السابعة بقليل من مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش) بعدما اجتاحت عواصف رعدية المنطقة.

ولم ترد شركة (رايد ذا داكس) التي تشغل مثل هذه القوارب بالمنطقة على طلب تعقيب. ويذكر أن "تيبل روك" هي بحيرة صناعية تقع جنوب مدينة سبرينغفيلد قرب الحدود مع ولاية أركنساس.

ص.ش/ح.ز (رويترز، د ب أ)