غرق 11 شخصا على الأقل في انقلاب قارب بولاية ميزوري الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية إن 11 شخصا على الأقل غرقوا عندما انقلب ثم غرق قارب على متنه 31 شخصا وسط أجواء عاصفة أمس الخميس ببحيرة في ولاية ميزوري، مشيرة إلى أن غواصين مشطوا المكان بحثا عن ضحايا محتملين آخرين.
وقال دوج ريدر قائد شرطة مقاطعة ستون للصحفيين إن سبعة أشخاص نقلوا للمستشفى بعد الواقعة التي تعرض لها قارب (رايد ذا داكس) في بحيرة تيبل روك بالمقاطعة القريبة من مدينة برانسون.
وذكر ريدر في مؤتمر صحفي لاحق أن 11 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في الحادثة وأن الغواصين سيستأنفون جهود البحث في مرة أخرى في الصباح.
ولم يؤكد قائد الشرطة ما إذا كان هناك أطفال من بين القتلى. وذكرت محطة تلفزيون "كيه واي تي في" إن ثلاثة أطفال نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.
وهبت رياح عاتية وعواصف رعدية عبر المنطقة في وقت الحادث، في وقت مبكر من المساء. وبلغت سرعة الرياح أكثر من 100 كيلومتر في الساعة، حيث اقتلعت بعض الأشجار وتضررت خطوط الكهرباء خلال العواصف. ولا يزال القارب نفسه مغمورًا، مع وجود طواقم الإنقاذ، ومن بينهم غواصون، في مكان الحادث.
ونشر أحد المراسلين على تويتر مقطع فيديو للبحيرة وكتب: لم أرها بذلك السوء من قبل.
وذكرت دائرة الإطفاء بالمقاطعة عبر تويتر أن طواقم الطوارئ تعاملت مع الحادثة بعد السابعة بقليل من مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش) بعدما اجتاحت عواصف رعدية المنطقة.
ولم ترد شركة (رايد ذا داكس) التي تشغل مثل هذه القوارب بالمنطقة على طلب تعقيب. ويذكر أن "تيبل روك" هي بحيرة صناعية تقع جنوب مدينة سبرينغفيلد قرب الحدود مع ولاية أركنساس.
ص.ش/ح.ز (رويترز، د ب أ)
-
الأعاصير... قوة مدمرة رهيبة
لم يسبق لأستراليا قط أن تعرضت لإعصارين في يوم واحد. هيئة الأرصاد الجوية ذكرت أن قوة إعصار "مارسيا" وصلت إلى الدرجة الخامسة في حين وصلت قوة إعصار "لام" الدرجة الرابعة. وأضافت الهيئة أن الإعصار الاستوائي "مارسيا" وصل إلى ساحل ولاية كوينزلاند بشمال شرق أستراليا مصحوبا برياح قوية بلغت سرعتها 295 كيلومترا.
-
الأعاصير... قوة مدمرة رهيبة
الإعصاران العاتيان، "مارسيا" و"لام"، تسببا في أضرار جسيمة في عدة ولايات فضلا عن خسائر مادية جسيمة. فقد دمرا المنازل والسيارات وخطوط الكهرباء. لكن الجهات المسؤولة لم تُدلي بوقوع إصابات خطيرة. وقد ساعدت نظم الإنذار وتدابير الحماية ضد الأعاصير والعواصف على تجنب وقوع خسائر في الأرواح.
-
الأعاصير... قوة مدمرة رهيبة
تتعدد أسماء الأعاصير الاستوائية لكن آثارها وأضرارها تبقى نفسها. ويطلق في جنوب شرق آسيا على الإعصار الاستوائي اسم "تيفون" وقبالة سواحل أمريكا الشمالية يطلق عليه اسم "هوريكان" أما في الهند وأستراليا فيطلق عليه اسم "تسيكلون".
-
الأعاصير... قوة مدمرة رهيبة
تتشكل وتتطور الإعصارات في المسطحات المائية الدافئة التي لا تنزل درجة حرارتها عن 26 درجة مئوية وتفقد قوتها عندما تتوغل في اليابسة. وتحيط بالأعاصير سحب ضخمة وذات شكل حلزوني مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية.
-
الأعاصير... قوة مدمرة رهيبة
بسبب دوران الأرض يبدأ تيار الهواء بالدوران حول عين الإعصار التي يمكن أن يصل قطرها إلى 50 كيلومترا كما تتميز هذه المنطقة، عين الإعصار، بهدوء شامل تقريبا.
-
الأعاصير... قوة مدمرة رهيبة
عندما يقترب الإعصار من اليابسة يفقد قوته نظرا لانعدام الماء الساخن الذي يعتبر بمثابة محرك الإعصار. وتخلف المياه التي يجلبها الإعصار أضرارا جسيمة بالساحل كما حدث في الصين عام 2011 حين ضرب تيفون "نانمادول" سواحل البلاد.
-
الأعاصير... قوة مدمرة رهيبة
يعتبر إعصار "ساندي" واحد من أقوى الأعاصير الاستوائية التي سُجلت على الإطلاق في المحيط الأطلسي. واجتاح الإعصار المدمر ساحل نيو جيرسي ونيويورك بشمال شرق أمريكا مصحوبا برياح بلغت سرعتها 145 كيلومترا في الساعة وأمواج عاتية بلغ ارتفاعها أربعة أمتار حيث خلف ورائه أيضا حرائق ودمر خطوط الكهرباء.
-
الأعاصير... قوة مدمرة رهيبة
أما أعاصير "تورنادو" ليست بالأعاصير الاستوائية المحضة لأنها يمكن أن تتشكل في أي مكان به عواصف رعدية. فعندما يسخن الهواء الرطب يرتفع إلى الأعلى وينزل بالمقابل الهواء البارد إلى الأسفل وبهذه العملية يتشكل عمود لولبي يزيد مع الوقت في سرعة دورانه. يذكر أن قطر أعاصير "التورنادو" لا تتعدى في الغالب كيلومتر واحد.
-
الأعاصير... قوة مدمرة رهيبة
يُخلف إعصار "تورنادو" خسائر وأضرار كبيرة من الدمار ويتعرض غرب الولايات المتحدة إلى مئات الأعاصير في السنة. أما في ألمانيا ففقط المناطق الساحلية تشهد في الغالب وصول أعاصير مدمرة.
الكاتب: بريغيته أوسترغاد وكلارا فالتر / عبد الكريم اعمارا