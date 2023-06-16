 غرق مركب الهجرة قبالة اليونان: مصر تنعي والأمم المتحدة تحذر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.06.2023

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أخبار

غرق مركب الهجرة قبالة اليونان: مصر تنعي والأمم المتحدة تحذر

بعد غرق مركب هجرة غير شرعية كان على متنه مئات المهاجرين قبالة اليونان دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر. وأحدث التحقيقات تنطلق من أن قارب الصيد بدأ رحلته من مصر، وبعد صعود مهاجرين جدد في طبرق بليبيا، أبحر صوب إيطاليا.

ناجون من غرق مركب الصيد أمام سواحل اليونان. كان المركب يحمل المئات من المهاجرين بينهم سوريون وفلسطينيون ومصريون وباكستانيون وغيرهم (16/6/2023)

ناجون من غرق مركب الصيد أمام سواحل اليونان. كان المركب يحمل المئات من المهاجرين بينهم سوريون وفلسطينيون ومصريون وباكستانيون وغيرهم (16/6/2023)

دعت الأمم المتحدة اليوم الجمعة (16 حزيران/يونيو 2023) الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات لمنع غرق المزيد من المهاجرين في كوارث القوارب التي تقع في البحر المتوسط. وقالت فريدريكو سودا مديرة إدارة الطوارئ بمنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة: "من الواضح أن النهج الحالي المتبع في البحر الأبيض المتوسط غير عملي". وأضاف: "على الدول أن تتكاتف وتعالج الثغرات في عمليات البحث والإنقاذ، وعمليات الإخلاء السريع، واتباع المسارات المنتظمة الآمنة".

مختارات

كشفت تقارير إعلامية عن توقيف تسعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية يشتبه بأنهم مهربون في اليونان. من جانبه أعرب المستشار الألماني عن صدمته لمأساة غرق اللاجئين، داعيا إلى "نظام" مشترك وتضامني للتعامل مع الهجرة في أوروبا.

بشق الأنفس توصلت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على تقاسم أعباء طالبي اللجوء بعد مفاوضات مضنية نجحت في دفع إيطاليا واليونان للانضمام إلى اتفاق استعصى على التكتل لما يقرب من عشر سنوات. ما هي بنود الاتفاق؟

دخلت وحدات من الجيش السوري إلى منطقة درعا البلد في إطار اتفاق التسوية برعاية موسكو، حيث بدأت بتثبيت نقاط عسكرية وحملة تفتيش، ودخول هذه الوحدات الحكومية هو الأول منذ منتصف 2011.

ودعت جيليان تريجز، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية بوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى مزيد من التنسيق والتضامن وتقاسم المسؤولية بين دول الاتحاد الأوروبي.

وكان خفر السواحل اليوناني قد وسع اليوم الجمعة، منطقة البحث، قبالة الساحل الجنوبي الغربي من البلاد، حيث غرق قارب صيد، يحمل المئات من المهاجرين بينهم سوريون وفلسطينيون ومصريون وباكستانيون وغيرهم خلال الأسبوع، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين. وذكرت وسائل إعلام يونانية أنه سيتم وقف عملية البحث، خلال اليوم الجمعة.

من مصر إلى ليبيا

وتم اعتقال تسعة من بين الناجين من الكارثة وعددهم 105 أشخاص، مساء أمس الخميس، في ميناء "كالاماتا" الساحلي وذلك للاشتباه في أنهم من مهربي البشر. ويواجه المقبوض عليهم، وهم من مصر، اتهاماً بتشكيل منظمة إجرامية، والتسبب في القتل الناجم عن الإهمال، حسبما ذكرت إذاعة "إي آر تي" الحكومية مساء أمس الخميس.

ووفقاً لأحدث نتائج التحقيق، بدأ قارب الصيد رحلته من مصر قبل أيام قليلة، وبعدها توقف في طبرق بليبيا، لأخذ المزيد من الأشخاص، قبل أن  يبحر صوب إيطاليا. 

ونعت مصر اليوم الجمعة ضحايا حادث غرق المركب. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي إن السفارة المصرية في أثينا تتابع مع السلطات اليونانية المعنية على مدار الساعة، عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين. كما تتابع السفارة المصرية وضع الناجين ممن تم التعرف على هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم، حسب نفس المصدر.

وأكدت مصر مجدداً، إدانتها بأشد العبارات، "استمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضةً حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل".

وتقدمت الحكومة المصرية مجدداً بخالص العزاء والمواساة لأسر وذوي ضحايا هذا "الحادث الأليم".

مسائية DW: مأساة غرق مهاجرين قبالة اليونان.. من يتحمل المسؤولية؟

الجزء الأكبر من السوريين "مفقودون"

أكثر من 120 سورياً، الجزء الأكبر منهم لا يزال في عداد المفقودين، كانوا على متن قارب المهاجرين، وفق ما أفاد ناشطون وأهال وكالة فرانس برس. وبحسب ناشطين وسكان سوريين، فإن غالبية الركاب السوريين ينحدرون من جنوب البلاد، وخصوصاً محافظة درعا. وبناء على مقابلات مع عائلات ركاب، وثق "مكتب توثيق شهداء درعا" حتى الآن 55 مفقوداً و35 ناجياً من جنوب البلاد.

ومنذ سيطرة القوات الحكومية عليها في العام 2018، طغت الفوضى الأمنية على درعا، كما يعاني سكانها على غرار كافة المناطق السورية من وضع معيشي مزر جراء الأزمة الاقتصادية التي نتجت من النزاع الدامي المستمر منذ 2011.

وشكى سوريون عديدون توجهوا إلى اليونان للاطمئنان على أقاربهم من صعوبة الحصول على معلومات ومنع السلطات لهم من لقاء الناجين من أفراد عائلاتهم.

خ.س/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • Mexiko Migrantin Erly Marcial, Geburt eines Babys während der Flucht (Reuters/C. Garcia Rawlins)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الهروب في شاحنة

    آخر موجات الهجرة في العالم كان مسرحها أمريكا اللاتينية. العنف والجوع دفعا بعشرات الآلاف من هندوراس، نيكاراغوا، السلفادور وغواتيمالا للهروب. الملاذ المقصود هو الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن رئيسها دونالد ترامب أغلق جميع الأبواب والنوافذ.

  • Australien Flüchtlingspolitik | Lager auf Manus (picture alliance/AP Photo/Hass Hassaballa)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الإبعاد إلى خارج البلد المنشود

    الحكومة الأسترالية المحافظة ترفض فتح الأبواب أمام اللاجئين، وأولئك الذين يتمكنون فعلا من الوصول إلى القارة الخامسة بعد مسار شاق وطويل؛ يتم إبعادهم بكل صرامة. وأبرمت الحكومة اتفاقيات مع عدد من بلدان المحيط الهادئ لاستقبال اللاجئين في مخيمات خاصة في هذه البلدان. المراقبون يصفون أوضاع تلك المخيمات بالكارثية.

  • Jordanien Palästinensischer Flüchtling (Getty Images/AFP/A. Abdo)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    لاجئون منسيون

    يبلغ حسين أبو شنب من العمر 80 عاماً. إنه لاجئ فلسطيني في الأردن، ذلك البلد الذي يقترب عدد سكانه من عشرة ملايين نسمة، من بينهم 2.3 مليون لاجئ فلسطيني. بعضهم يعيش في الأردن منذ عام 1948، وأضيف إليهم مؤخراً ما لا يقل عن نصف مليون لاجئ سوري.

  • Kolumbien venezolanische Flüchtlinge in Bogotá | Flüchtlingslager El Camino (DW/F. Abondano)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    اللجوء إلى الجيران

    يرى الكثير من الفنزويليين في كولومبيا فرصتهم الأخيرة، حيث يعيشون في مخيمات مثل "إلكامينون" على أبواب العاصمة بوغوتا. فسياسة الرئيس نيكولاس مادورو أدت إلى عجز الدولة في فنزويلا عن إطعام سكانها وتوفير العيش الكريم لهم. هناك عجز كبير في المواد الغذائية والأدوية، فيما تبدو آفاق العودة للوطن ضئيلة جدا.

  • Migranten in Bosnien an der Grenze zu Kroatien (picture-alliance/A. Emric)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الهروب في ظل البرد القارس

    في لعبة فر وكر، يحاول اللاجئون اجتياز الحدود البوسنية الكرواتية. الملاذ المرتجى للمهاجرين هو كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي. هذا الطريق محفوف بالمخاطر، خاصة في فصل الشتاء، فصل الأمطار والثلوج والعواصف.

  • Bangladesch Cox's Bazaar Rohingya-Flüchtlingslager ( Jibon Ahmed)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الهروب من البطش إلى الفقر

    فصل الأمطار في مخيم للاجئين في كوتوبالونغ في بنغلادش. هنا هاربات من ميانمار بمظلات تحميهن من الأمطار. بطش النظام العسكري في ميانمار دفع بأكثر من مليون من مسلمي الروهينغا للهروب إلى البلد الجار بنغلادش، الذي لا يقل فقرا عن ميانمار. كوتوبالونغ يعتبر حاليا أكبر مخيم للاجئين في العالم.

  • Zentralafrikanische Republik Flüchtlingslager (picture-alliance/dpa/R. Blackwell)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الحياة بدون مفر

    تملك جمهورية إفريقيا الوسطى الكثير من الثروات المعدنية وأراضي خصبة شاسعة؛ لكن عوامل كثيرة عصفت باستقرار هذا البلد، منها الحرب الأهلية والنزاعات مع البلدان المجاورة، إضافة إلى توالي الحكومات الفاسدة وتنامي الإرهاب الإسلاموي. كل هذا دفع بالكثيرين للبحث عن ملاذات، كما يظهر هنا في العاصمة بانغي.

  • Migranten in Spanien (picture-alliance/ZUMA Wire/J. Merida)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الوصول إلى إسبانيا

    بأغطية حمراء يُستقبل لاجؤون في ميناء مالاغا الإسباني من قبل الصليب الأحمر الدولي. 246 مهاجراً تم انقاذهم في عملية تتكرر يومياً. الكثير من الأفارقة يتجنبون حالياً الطريق لأوروبا عبر ليبيا ويتوجهون بدل ذلك غرباً إلى الجزائر أو المغرب.

  • Uganda Sudaneische Flüchtlinge (Imago/ZUMA Press/G. So)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    لاجئون سودانيون في أوغندا

    لفترة طويلة كانت أوغندا نفسها دولة مزقتها الحرب الأهلية؛ إلا أن الوضع تغير وأصبح مستقراً، بالمقارنة مع بلدان إفريقية أخرى. في الصورة هنا لاجئون قادمون من جنوب السودان. وصولهم إلى كولوبا، يعني لهم الوصول إلى بر أمان. هناك اليوم مئات الآلاف من سكان جنوب السودان، الذين لجأوا إلى أوغندا، هربا من أعمال العنف في بلدهم. اعداد: كارستن جرين/ حسن زنيند


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