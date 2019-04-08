غرق ما لا يقل عن سبعين مهاجرا قبالة الساحل التونسي

ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن ما لا يقل عن سبعين مهاجرا لقوا حتفهم اليوم الجمعة عندما انقلب قاربهم في المياه الدولية قبالة سواحل تونس بينما تم إنقاذ 16 آخرين.
أفادت وكالة الأنباء التونسية اليوم (الجمعة العاشر من مايو/ أيار 2019) بغرق 70 من المهاجرين غير الشرعيين على الأقل في المياه الدولية قبالة سواحل صفاقس. وأوضحت الوكالة نقلا عن مسؤولين بالسلطات الجهوية بصفاقس أن وحدات من جيش البحر بصدد انتشال جثث المهاجرين فيما تم إنقاذ 16 شخصا حتى الآن بواسطة قوارب الصيد القريبة من حادث الغرق.
ورجحت المصادر أن يكون المركب الذي كان يقل المهاجرين قد انطلق من سواحل ليبيا. ولم تتوفر تفاصيل على الفور من وزارة الدفاع أو الداخلية. وتعد السواحل التونسية أحد المنصات الرئيسية للهجرة غير الشرعية عبر البحر نحو السواحل الإيطالية القريبة.
كما تضاعفت في الآونة الأخيرة محاولات تسلل مهاجرين عبر السواحل الليبية هربا من ويلات الحرب المشتعلة في طرابلس والمناطق القريبة منها.
ح.ز/ م.س (د.ب.أ، رويترز)
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