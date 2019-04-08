 غرق ما لا يقل عن سبعين مهاجرا قبالة الساحل التونسي | أخبار | DW | 10.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

غرق ما لا يقل عن سبعين مهاجرا قبالة الساحل التونسي

ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن ما لا يقل عن سبعين مهاجرا لقوا حتفهم اليوم الجمعة عندما انقلب قاربهم في المياه الدولية قبالة سواحل تونس بينما تم إنقاذ 16 آخرين.

Libysche Küste, Rettungsboot mit Flüchtlingen (Getty Images/A.Paduano)

أفادت وكالة الأنباء التونسية اليوم (الجمعة العاشر من مايو/ أيار 2019) بغرق 70 من المهاجرين غير الشرعيين على الأقل في المياه الدولية قبالة سواحل صفاقس. وأوضحت الوكالة نقلا عن مسؤولين بالسلطات الجهوية بصفاقس أن وحدات من جيش البحر بصدد انتشال جثث المهاجرين فيما تم إنقاذ 16 شخصا حتى الآن بواسطة قوارب الصيد القريبة من حادث الغرق.

ورجحت المصادر أن يكون المركب الذي كان يقل المهاجرين قد انطلق من سواحل ليبيا. ولم تتوفر تفاصيل على الفور من وزارة الدفاع أو الداخلية. وتعد السواحل التونسية أحد المنصات الرئيسية للهجرة غير الشرعية عبر البحر نحو السواحل الإيطالية القريبة.

كما تضاعفت في الآونة الأخيرة محاولات تسلل مهاجرين عبر السواحل الليبية هربا من ويلات الحرب المشتعلة في طرابلس والمناطق القريبة منها.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، رويترز)

 

مشاهدة الفيديو 01:22

صياد تونسي يُكرم موتى المهاجرين بدفن جثثهم

مختارات

قبور بلا شواهد .. من يهتم بهوية المهاجرين الغرقى؟

في الأشهر الثلاثة الماضية غرق أكثر من 300 مهاجر في البحر المتوسط كانوا يأملون في الوصول إلى "الفردوس الأوروبي"، وهذه مأساة بحد ذاتها، لكن هذه المأساة تصبح مضاعفة عند إدراك حقيقة أن هويات معظم هؤلاء المهاجرين تبقى مجهولة. (08.04.2019)  

250 منظمة تطالب ميركل بالتحرك إزاء غرق اللاجئين

حملت رسالة مفتوحة تواقيع أكثر من 250 منظمة حقوقية ومدافعة عن اللاجئين إلى جانب النقابات العمالية تطالب المستشارة ميركل بالتحرك إزاء غرق الكثير من اللاجئين في البحر المتوسط والوضع الكارثي للمهاجرين في ليبيا. (03.04.2019)  

في زوارة الليبيىة - لاجئون يتقلبون بين جحيم المعاناة وقلة الحيلة

يمثل الوضع خسارة على كافة الجوانب لكثير من اللاجئين في ليبيا. الإجراءات الصارمة للسلطات في إيطاليا وفي ليبيا تجعل عبور البحر أمر مستحيلاً. لكن السلطات المحلية تشعر بالإرهاق أيضا. موفد DW يطلعنا على الأوضاع في زوارة. (04.01.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

صياد تونسي يُكرم موتى المهاجرين بدفن جثثهم  

مواضيع ذات صلة

Mittelmeer Libyen Flüchtlingsboot Rettungsaktion

قبور بلا شواهد .. من يهتم بهوية المهاجرين الغرقى؟ 08.04.2019

في الأشهر الثلاثة الماضية غرق أكثر من 300 مهاجر في البحر المتوسط كانوا يأملون في الوصول إلى "الفردوس الأوروبي"، وهذه مأساة بحد ذاتها، لكن هذه المأساة تصبح مضاعفة عند إدراك حقيقة أن هويات معظم هؤلاء المهاجرين تبقى مجهولة.

البحر المتوسط يحصد المزيد من أرواح الحالمين بأوروبا! 10.01.2018

أعلنت البحرية الليبية اليوم الأربعاء أن نحو 100 مهاجر غير شرعي فقدوا في البحر المتوسط بعد غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية.

Tunesien Lotfi Brahem

إقالة وزير داخلية تونس في أحدث تداعيات لمأساة غرق المهاجرين 06.06.2018

تفاعلت مأساة غرق سفينة للمهاجرين قضى فيها العشرات الأحد الماضي قبالة جزيرة قرنقة التونسية. بعد الإطاحة بقيادات أمنية محلية، وزير الداخلية هو الآخر يسقط بقرار من رئيس الوزراء.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  