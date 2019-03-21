غرق عشرات الأشخاص في الموصل كانوا ينوون الاحتفال بالنوروز

ارتفع عدد ضحايا غرق عبارة في الموصل إلى 71 شخصاً بعد أن أعلن في وقت سابق مسؤول في وزارة الداخلية العراقية وفاة 54 شخصاً على الأقل اليوم الخميس (21 آذار/ مارس 2019). وكانت العبارة تقل عائلات وسط نهر دجلة في الموصل ثاني أكبر مدن العراق شمال البلاد. وأوضح المسؤول لفرانس برس "انتشلت فرق الدفاع المدني 54 شخصا توفوا إثر غرق عبارة تقل عائلات وأطفال إلى المدينة السياحية الواقعة في غابات الموصل" للمشاركة في احتفالات عيد النوروز.

وفقد حوالى 28 شخصا آخرين ولا يزال البحث جارياً عنهم إثر عمليات استنفار جميع السلطات الطبية والأمنية.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد تحدثت في حصيلة أولى عن وفاة 45 شخصا فيما ذكر مسؤول في الدفاع المدني أن عددهم ارتفع إلى 51 شخصا. وذكر مصدر أمني في الموصل لفرانس برس إن "العبارة كانت تنقل حمولة أكثر من طاقتها"، حيث تبلغ طاقتها نحو مئة شخص فيما كانت تقل نحو 200.

مختارات وفاة عشرات الأشخاص إثر غرق عبارة في نهر دجلة

وكان الضحايا في طريقهم لعبور نهر دجلة للتوجه إلى المدينة السياحية الواقعة في غابات الموصل أحد المتنزهات الترفيه للمشاركة في احتفالات عيد نوروز، الذي يعتبر يوم إجازة رسمية في العراق ويحتفل به الأكراد بالإضافة إلى شعوب أخرى. ويأتي الحادث بعد يوم واحد من تحذير وزارة الموارد المائية المواطنين للانتباه إثر فتح بوابات سد الموصل بسبب زيادة الخزين.

ونشر ناشطون صورا ومقاطع فيديو للمأساة في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الضحايا يدفعهم تيار نهر دجلة بسرعة فائقة. وأظهرت الصور عدد من المتطوعين وهم يحاولون انقاد بعض الضحايا وبينهم عدد كبير من الأطفال والنساء. ونشرت صور للأطفال الذين انتشلت جثثهم من النهر.

وأوعز وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان باستنفار وزارة الصحة في إقليم كردستان ودوائر الصحة في كركوك وصلاح الدين فضلا عن كوادر دائرة صحة نينوى المتواجدة حاليا في مكان الحادث.

يحتفل بعيد نوروز، ويعني "يوم جديد"، في 21 من آذار/ مارس، من العام الميلادي. ويعتبر أكبر الأعياد في إيران ولدى الأكراد خصوصاً في شمال العراق وأفغانستان وتركيا.

أ.ح/ع.خ (أ ف ب، د ب أ، رويترز)