 غرفة اللعب لعلاج الاطفال | DW الأخبار | DW | 23.02.2022

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غرفة اللعب لعلاج الاطفال

غرفة العلاج باللعب طريقة جديدة في غزة، أسستها أخصائية نفسية تعمل في إحدى رياض الأطفال، للاكتتشاف المبكر للاضطرابات النفسية التي يعاني منها الأطفال، والسلوكيات الخاطئة

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