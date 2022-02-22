غرفة اللعب لعلاج الاطفال

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غرفة العلاج باللعب طريقة جديدة في غزة، أسستها أخصائية نفسية تعمل في إحدى رياض الأطفال، للاكتتشاف المبكر للاضطرابات النفسية التي يعاني منها الأطفال، والسلوكيات الخاطئة
ألعابها من المحببة للأطفال عبر العالم. لكن قصة تأسيس هذه الشركة تعود إلى فترة مظلمة، أقدم خلالها مؤسسها على خيار أشبه بالانتحار: التركيز على لعب الأطفال بدل الأثاث الخشبي.
أكثر من مليونيّ شخص يعيشون في قطاع غزة تحت ضغوطات نفسية نتيجة الظروف السياسية وتدني المستوى المعيشي والفقر والبطالة، لكن لا يوجد سوى مستشفى واحد للصحة النفسية بسعة خمسين سريرًا فقط لخدمة المحافظات الخمس.
غضب الأطفال، خاصة من هم في مرحلة العمرية المبكرة هو أمر شائع، لكن كيف يمكن التعامل مع نوبات الغضب بالشكل الصحيح. وهل يجب مجادلة الطفل وإفهامه أخطائه أم يجب التعامل مع هذا الأمر بذكاء لمنع تكراره مستقبلا؟
سبب انفجار مرفأ بيروت صدمة لكثير من اللبنانيين. ويبحث كثير منهم عن فرص للعلاج، في ظل مغادرة كثير من الأطباء للبلد ونقص الأدوية وارتفاع أسعارها. ميرا، واحدة ممن سبب لهم الانفجار مرضا نفسيا، تبحث عن علاج في ظل تلك الظروف.
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