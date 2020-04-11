 غرفة الصناعة والتجارة الألمانية تؤيد منح الشركات المزيد من الإعفاءات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.04.2020

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أخبار

غرفة الصناعة والتجارة الألمانية تؤيد منح الشركات المزيد من الإعفاءات

بالرغم من أن الحكومة الألمانية تبنت حزمة مساعدات بمئات المليارات من اليورو لمساعدة الشركات الألمانية على تجاوز جائحة فيروس كورونا، فإن الجهات الاقتصادية المختصة ترى ضرورة لمزيد من المساعدات الحكومية.

صورة رمزية لحساب الأجور والمرتبات للعاملين في ألمانيا

رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية يطاب بتبكير استرداد الشركات للضرائب في ظل أزمة كورونا.

أعربت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية عن تأييدها لمنح الشركات المزيد من الإعفاءات الكبيرة بسبب أزمة كورونا الراهنة.

إريك شفايتسر، رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية

إريك شفايتسر، رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، طالب إريك شفايتسر، رئيس الغرفة، بتبكير استرداد الشركات للضرائب، وقال إن الشركات الصغيرة التي لا يزيد عدد العاملين بها عن عشرة أفراد، يمكنها من خلال هذا الإجراء أن تحصل على مبالغ بالآلاف أو عشرات الآلاف من اليوروات.

وأضاف شفايتسر أن:" الأموال تحق لهم بالأساس بسبب تراجع قيم المبيعات، لكن للأسف ليس قبل تقديم الإقرار الضريبي لعام 2020، وهو ما يعني عمليا استرداد الأموال في العام المقبل على أقل تقدير، ومع قليل من حسن النية من قبل الساسة وتعديل طفيف للقانون، يمكن لها أن تحصل على هذه الأموال الآن".

 

مختارات

أعربت غرفة التجارة والصناعة الألمانية عن خشيتها من أن تتضرر سمعة البلاد الاقتصادية جراء الحوادث المعادية للأجانب التي وقعت في مدينة كمنيتس، شرقي ألمانيا. (17.09.2018)

تعمل "شبكة شركات تدمج اللاجئين" من أجل إدماج أفضل للاجئين في سوق العمل. وصل عدد الشركات المنخرطة في الشبكة إلى 2000. حصيلة جهود الشبكة حتى اللحظة: اندماج اللاجئين وتكوينهم يتقدم بخطى جيدة، لكن هناك الكثير لفعله. (06.04.2019)

وساقت الغرفة مثالا على الشركات  التي يمكن أن تستفيد من هذا الإجراء، بفندق أو محل تجارة تجزئة مسجل على أنه شركة ذات مسئولية محدودة ويعمل لديه عشرة أفراد، وحقق أرباحا سنوية قبل احتساب الضرائب بقيمة 100 ألف يورو في كل من عامي 2018 و2019، وسجل خسائر متوقعة بقيمة 50 ألف يورو في العام الحالي، وقالت الغرفة إن هذا الفندق أو هذا المحل يمكنه أن يسترد 15 ألف يورو، إذا أخذ المكتب المالي خسارة العام الحالي في الاعتبار.

ورأى شفايتسر أن هذا المبلغ الذي يتم دفعه لمرة واحدة من شأنه أن يوفر للفندق أو للمحل سيولة فورية، وسيحسن من الأداء الضريبي لهذه المؤسسة والذي تغير على نحو مأساوي في هذا العام.

م.أ.م/ ص. ش ( د ب أ)

  • Bundeskanzlerin Merkel in China (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    المستشارة في ووهان

    في عام 2019 زارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مصنع Webasto في ووهان. وقد أُغلق المصنع، كما أعلنت الإدارة. وليس من المستبعد حصول "انعكاسات على سلسلة الإمداد العالمية". وحوالي 1000 موظف في المصنع المركزي الألماني يعملون انطلاقا من البيت، لأنه يوجد بينهم بعض الإصابات المؤكدة بالفيروس.

  • Symbolbild Einmalwaschlappen (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    حالة نادرة

    مصنع كيميائي يرى فرصة: لانكسيس/ Lanxess يسجل طلبا أكبر على مادة التعقيم Rely+On Virkon. هذه المادة تُستخدم في تعقيم المساحات السطحية والآلات ويمكن أن تكون فعالة ضد فيروس كورونا ويتم استخدامها بالأخص في الصين. وتقول الشركة بأنها تعمل من أجل توفير كميات إضافية في أسرع وقت ممكن.

  • Digitale Subtraktionsangiographie | Nexaris Therapy Suites (Siemens Healthineers)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    تطور بطيئ في قطاعات أخرى

    قطاع تقنية الطب المتراجع حاليا في شركة سيمنس على عكس الوضع في مجال التعقيم لا يتوقع طلبا متزايدا على أجهزة التصوير بالأشعة. "الإمكانية القريبة لتحقيق صفقات لن أبالغ فيها. هذا لا يتحقق بهذه السرعة"، كما قال رئيس إدارة زيمنس، بيرند مونتاغ. "الفيروس يأتي ويختفي بسرعة".

  • China | McDonalds Filiale (picture-alliancedpa/imaginechina/Y. Xuan)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    تجارة التجزئة والمطاعم

    عند سلسلة الوجبات السريعة KFC و Pizza Hut ومقاهي Luckin Coffee تبقى الأبواب حاليا مغلقة. وسلسلة الموضة السويدية H&M أغلقت حوالي 45 فرعا في الصين، وشركة إنتاج الجنز Levi Strauss أغلقت حوالي نصف محلاتها. ويتوقع خبراء أن تبقى الانعكاسات في حدود معقولة، لأن عملياتها التجارية تتم في الغالب عبر الانترنيت.

  • China Paul Pogba beim Adidas Promo-Event (picture-alliance/dpa/Stringer/Imaginechina)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    "ليس هناك وقت" لأِشياء جميلة

    على غرار المنافس الأمريكي نايكه Nike تغلق شركة اللوازم الرياضية الألمانية أديداس في الصين بصفة مؤقتة العديد من محلاتها. علاوة على ذلك ستتم مراقبة تجارة الامتياز بدقة. ومن السابق لأوانه تقييم الانعكاسات. وأنشطة الدعاية مثل هذا النشاط مع نجم كرة القدم بول بوغبا في هونغ كونغ عام 2017 لن تتم في الوقت الحاضر.

  • China 2019 Volkswagen in der Provinz Xinjiang | Teststrecke SAIC Volkswagen in Turpan (Imago Images/Xinhua)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    شركات إنتاج السيارات مهددة بوجه خاص

    الوباء له " جسامة اقتصادية هائلة" وبالتحديد لشركات إنتاج السيارات الألمانية، يقول خبير السيارات فيردناند دودنهوفر. وعلى هذا النحو يبقى 33 مصنعا لفولكسفاغن (هنا طريق التجارب التابعة للشركة في جينجيان) والشركة المشتركة في الصين مغلقة حتى نهاية الأسبوع، والإمدادات المبرمجة ليست مهددة.

  • Mercedes-Maybach auf Automesse in Peking (picture alliance/dpa)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    الجميع معنيون بالفيروس

    عند شركة دايملر (هنا نمودج سيارة مايباخ أثناء معرض في بكين) يُتوقع أن ينطلق الجزء الأكبر من الإنتاج الصيني الاثنين المقبل. وفي إطار ذلك تركز الشركة على "العمل من البيت". وحتى لدى شركة بي ام دبليو سينطلق الإنتاج وعمل الإدارة الاثنين المقبل من جديد.

  • Die meistverkauften Autos der Welt 2013 (picture-alliance/dpa)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    هوندا تبقى حذرة

    شركة إنتاج السيارات اليابانية هوندا تُبقي على مصانعها الثلاثة المسيرة مع المنتج الصيني Dongfeng في ووهان مغلقة لوقت طويل. فالعمل سيتوقف على الأقل حتى 13 من فبراير/ شباط الجاري 2020، كما قال متحدث. ولا يُعرف ما إذا كان الانتاج سينطلق من جديد، ويتم الالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

  • China Shanghai Automesse 2019 (Reuters/Aly Song)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    نقص الإمدادات

    الفيروس يتطور إلى مشكلة بالنسبة إلى سلسلات الإمداد العالمية. وصناعة السيارات مثال جيد على ذلك. فشركة هيونداي الكورية الجنوبية ستعلق إنتاجها المحلي في هذا الأسبوع. والسبب نقصان قطع غيار تأتي في العادة من الصين. ويتوقع محللون أن تطال مثل هذه المشاكل الكثير من الشركات.

  • Messe Frankfurt Ambiente - Polnisches Designstudio Tre Product (Dagmara Jakubczak)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    الصينيون يغيبون

    وحتى في المانيا يظهر بعض التقييد، فبسبب خطر العدوى يُتوقع وصول عدد أقل من الزوار إلى معرض المواد الاستهلاكية في فرانكفورت Ambiente. وهذا يُستنتج من تراجع السفريات المحجوزة من الصين، كما قال متحدث باسم شركة المعرض. وشركة لوفتهانزا وخطوط جوية أخرى قطعت اتصالاتها مع الصين.

  • Frankfurt Flughafen Quarantänehalle für Corona-Evakuierte (Getty Images/AFP/Y. Schreiber)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    المهم هو الاستعداد

    وفي مطار فرانكفورت أُقيم مركز للحجز الصحي للذين تم إجلاؤهم من منطقة كورونا. وغالبية الركاب من الصين تصل إلى ألمانيا في العادة عبر فرانكفورت ( في 2018 فاق عددهم مليون شخص) وأهم المطارات الصينية للخطوط القائمة مع ألمانيا هي مطارات بكين وشنغهاي وهونغ كونغ. ورحلات مباشرة من وإلى ووهان لم تحصل. ديرك كاوفمان+ وكالات


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