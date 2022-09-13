غرام بارد - ليني ريفنشتال وأرنولد فانك بين هتلر وهوليوود

كان من المفترض أن يتم هناك إنتاج أول فيلم سينمائي ألماني ـ أمريكي بميزانية ضخمة عنوانه "SOS Eisberg" (إس أو إس: جبل الجليد). وكان يُعدّ آنذاك أخطر مشروع لفيلم في تاريخ السينما. أعمال التصوير الرائعة والخطرة شكّلت إطارا للفيلم الوثائقي للمخرجة آنيته باومايستر. إنها تستكشف بعمق العلاقة العاطفية بين فانك وريفنشتال، لترسم بذلك صورة لحياتهما المهنية المتشابكة. وبينما ساء حال فانك بعد فيلم (إس أو إس: جبل الجليد)، بدأت ريفنشتال اعتبارا من عام 1932 مسيرة مهنية تحت مظلة النظام النازي الألماني ـ فهل كان نجاحها المجرد من العاطفة على حساب معلمها فانك؟

يعرض الفيلم الوثائقي مقتطفات من أعمال فانك وريفنشال السينمائية الكبرى مثل "الجحيم الأبيض لبيتس بالو" (1929) أو "عواصف فوق مونت بلانك" (1930). راينهولد ميسنر، فيلي بوغنر وماتياس فانك، حفيد فانك، يتحدّثون عن الابتكارات الرائدة لأفلام فانك الجبلية.

يسرد الفيلم أعمال وحياة ليني ريفنشتال من منظور اليوم، ويعرضها في ضوء جديد. تفكيك أسطورة ريفنشتال هو في الوقت ذاته تكريم للمخرج السينمائي الرائد أرنولد فانك الذي يكاد يكون منسيا اليوم.

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DW عربية

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