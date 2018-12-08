 غرامة مالية وعقوبة تأديبية لرجل مارس الجنس مع بقرتين | عالم المنوعات | DW | 12.01.2019

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منوعات

غرامة مالية وعقوبة تأديبية لرجل مارس الجنس مع بقرتين

حكمت محكمة أمريكية بغرامة وعقوبة تأديبية على رجل قام باعتداءات جنسية على بقرتين صغيرتين، بعد أن ضطته صاحبة المزرعة. المتهم أعترف بالقيام بهذا الفعل "المقزز"، الذي تسبب بوضع صعب وحرج له ولعائلته.

Deutschland Kälber bei Gut Sunder (Rainer Dückerhoff)

صورة رمزية.

أورد موقع صحيفة "واشنطن تايمز" أن رجلاً من مدينة إبسويتش (داكوتا الجنوبية) في الولايات المتحدة الأمريكية، حُكم عليه بالخدمة 60 يوماً في السجن، ووضعه تحت المراقبة خمس سنوات، بعد اعترافه باعتداءات جنسية على عجلين.

وأشار موقع "ذا صن" أيضاً أن الفاعل جيمس ش. (58 عاماً)، كانت له اعتداءات جنسية على بقرتين صغيرين في الفترة الممتدة بين 2016 و2017. وأضاف الموقع البريطاني أن صاحبة البقر اكتشفت أمر جيمس وهو يمارس فعلته مع بقرة صغيرة لا يتعدى عمرها أربعة أسابيع، فيما اعترف الفاعل أنه اعتدى جنسياً على بقرة أخرى أيضاً.

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وفي نفس السياق، قالت سارة صاحبة هذه الحيوانات أمام المحكمة، إن ما قام به جيمس ش.  "جعلها تشعر بعدم الأمان في منزلها".

هذا، وذكر موقع "ذا صن" أن عقوبة هذا الفاعل كان من المحتمل أن تصل إلى أربع سنوات وغرامة قدرها 8000 دولاراً. وأردف أن الإدعاء العام أسقط أربع تهم أخرى على الفاعل، بموجب شروط اتفاق الإقرار بالذنب.

في المقابل، قال الرجل إنه لن يعود أبداً إلى المزرعة التي ارتكب فيها أعمالاً "مقززة". وأضاف أن ما قام به جعله في موقف حرج هو وعائلته، بينما أكد مارشال لوفرين محامي المتهم أن هذا الأخير، وجد صعوبة في العثور على عمل، إلاّ أنه عثر عليه أخيراً.

وإلى جانب العقوبة، يتحتم على الرجل الآن دفع 808 دولاراً غرامة وتكاليف المحكمة و2100 دولاراً لتغطية تكاليف اخضاعه لتقييم نفسي وسلوكي.

ر.م./ع.ج.م

  • Ein Embryo in der Gebärmutter in schwarz weiß

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    إنجاب الأطفال يعني أولا وقبل كل شيء البحث عن شريك مناسب، إلا أن إيجاد ذلك قد يحتاج إلى وقت طويل جدا. بعض الحيوانات تمكنت من الاستغناء كليا عن عملية البحث المطولة لإيجاد "الشريك المناسب". لأن تكاثرها يكون بشكل لاجنسي، وتقوم باستنساخ نفسها.

  • Ein Mamorkrebs auf einem Stein, im Hintergrund ein Fluss

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    يعد السرطان الرخامي سرطانا عذريا، ومثالا على الحيوانات التي تستنسخ ذاتها. وحسب الدراسات التي توصل إليها باحثون ألمان مؤخرا، فإن هذا النوع من السرطان جميعها أنثى، وتستنسخ نفسها.

  • Mamorkrebs auf Stein

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    حتى الآن لم يتضح تماما كيف فقد السرطان الرخامي تكاثره الجنسي. ولكن هناك تحاليل جينية أظهرت أنه من سلالة جراد البحر الموجودة في أمريكا الشمالية. ويعتقد العلماء أن أحد جراد البحر حدثت له طفرة في تسعينات القرن الماضي، ليتحول تكاثره إلى تكاثر لاجنسي.

  • Jungferngecko auf Holzstück

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    ما يميز التكاثر اللاجنسي، هو أن أنثى واحدة تكفي لاستنساخ فصيلة بأكملها. "الوزغية العذراء" هي من بين الحيوانات التي تعتمد في تكاثرها على الاستنساخ الذاتي. وهي تعيش على جزر معزولة تماما في المحيط الهادئ.

  • Tiere die sich klonen Rädertierchen (picture-alliance/dpa/F. Fox)

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    الدوارات الثنائية هي حيوانات مائية مجهرية. منذ حوالي 40 مليون عام وهذه الحيوانات تتكاثر لا جنسيا. صحيح أن الظروف البيئية شهدت تغيرات عدة على الأرض. إلا أن بقاء هذا النوع من الحيوانات يعود ربما إلى وجود جينات في حمضها النووي من كائنات حية أخرى مثل البكتيريا أو الفطريات.

  • Nahaufnahme des Kopfes einer Eidechse

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    السرطان الرخامي والدوارات الثنائية وغيرها.. كلها حيوانات تتكاثر لاجنسيا. لكن هناك حيوانات، يكون تكاثرها الجنسي اختياريا. وتعد سحلية قوس قزح مثال على هذه الحيوانات. وتعيش هذه السحلية في أمريكا الوسطى والجنوبية. بعض أفراد الفصيلة يتكاثر لاجنسيا والبعض الآخر يتكاثر جنسيا.

  • Nahaufnahme Waran

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    تنخفض نسبة التكاثر اللاجنسي لدى الحيوانات التي تعيش في مجموعات. لكن في حديقة الحيوانات في لندن أنجبت أنثى تنين الكومود العذراء عام 2006 أربعة صغار. ومن الواضح أن ذلك لم يكن استنساخا. بل هو تكاثر بدون تخصيب ذكري. فالمواليد الصغار كان لديهم نفس المواد الجينية الموجودة لدى الأم.

  • Hammerhai inmitten von Fischen

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    حتى لدى أسماك القرش ظهرت حالات من التكاثر اللاجنسي. في عام 2007 أنجبت سمكة قرش في الولايات المتحدة مولودة بدون تخصيب ذكري. ويذكر أن هناك حالات استنساخ ذاتي ظهرت لدى فصيلة أسماك قرش الخيزران وقرش الحمار الوحشي.

  • BdT Livestream für Herdenschutzhunde (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    حتى الآن لم يلاحظ العلماء ولادة حيوانات من فصيلة الثدييات عبر الاستنساخ الذاتي. ويعتقد العلماء أن ذلك يعود إلى تعقيد الآليات الكامنة وراء تشكل الأجنة لدى الثديات؛ وهو ما يعد ميزة. فبالتكاثر الجنسي يقل خطر حدوث طفرات ضارة.


مختارات

في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

الأنثى وحدها "بدون تخصيب ذكري" قادرة على التكاثر. ربما يعتقد البعض أن هذا الأمر ضربا من الخيال، لكن العلماء أثبتوا هذه الحقيقة العلمية لدى مجموعة من الحيوانات. نعرفكم عليها في هذه الجولة المصورة. (13.02.2018)  

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