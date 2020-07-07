غرامة مالية على الرئيس البرازيلي لعدم ارتداء الكمامة

فُرضت على الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو غرامة قدرها نحو مئة وثمانية دولارات لمشاركته، بدون وضع كمامة أو اتّخاذ إجراءات وقائيّة، في تجمّع لراكبي درّاجات ناريّة في ولاية ساو باولو، شارك فيه الآلاف أمس السبت ( 12 حزيران/يونيو 2021).

وقاد الرئيس اليميني المسيرة واضعاً خوذة مفتوحة وبدون قناع، في انتهاك صريح للقوانين المعتمدة في الولاية.

وأعلنت سلطات ولاية ساو باولو فرض الغرامة المالية على كلّ من بولسونارو ونجله إدواردو عضو الكونغرس ووزير البنية التحتيّة تارسيسيو غوميز "لعدم وضع كمامات وعدم احترام إجراءات التباعد الاجتماعي خلال التجمّع". ولم ترد الرئاسة البرازيليّة فوراً على طلب للتعليق على الموضوع.

وتجاهل بولسونارو الذي دعا إلى تجمّعات في كلّ أنحاء البلاد استعداداً للانتخابات الرئاسيّة العام المقبل، تحذيرات حاكم ساو باولو، جواو دوريا، وهو منافس سياسيّ له كان قال في وقتٍ سابق إنّ الرئيس سيجري تغريمه إذا لم يلتزم بقوانين الولاية. وعارض بولسونارو مراراً الحاكم دوريا وسواه من حكّام الولايات بشأن الإجراءات المفروضة لمواجهة جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة نحو 485 ألف شخص في البرازيل.

وينتقد الرئيس بانتظام إجراءات الحجر ووضع الأقنعة، وروّج لعقاقير مثل الكلوروكين بينما أظهرت دراسات عدة عدم فاعليتها لمواجهة كوفيد-19. وفي كلمة له أمام حشد من أنصاره كانوا يُلوّحون بأعلام، احتجّ بولسونارو مرةً أخرى على وضع الكمامة. وقال الرئيس إنّ الأشخاص الذين تلقّوا لقاحات يجب ألا يضعوا كمامات، متابعاً "من المستحيل أن ينقل شخص ملقح الفيروس".

إلا أن العلم نفا ذلك وأثبتت الدراسات أن الملقحين قادرين كغيرهم على نقل الفيروس.

ا.ف/ و.ب (أ.ف.ب)