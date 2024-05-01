غراسيا، ميسي بانغي - حياة من أجل كرة القدم

غراسيا البالغة من العمر 18 عاماً لديها شغف كبير بلعب كرة القدم. ولكن في جمهورية إفريقيا الوسطى، ليس من المألوف أن تمارس النساء هذه الرياضة. تواجه غراسيا الكثير من المعارضة، ليس فقط من والدتها، بل من آخرين أيضا.

والدتها تريدها أن ترتدي الفساتين وليس السراويل، وأن تعيش غراسيا كباقي البنات والشابات في جمهورية إفريقيا الوسطى. وهذا ما يتسبب غالباً في نشوء خلافات بينهما. تواجه غراسيا أيضاً صعوبة في المدرسة التي تحرمها أحيانا من حضور الحصص لأنها ترفض ارتداء الفساتين وأحياناً تصفف شعرها بطريقة غير تقليدية. وبسبب قضائها وقتًا طويلاً في لعب كرة القدم، أصبحت علاماتها المدرسية سيئة للغاية، لدرجة أنها طردت من المدرسة. لكن غراسيا لا تدخر جهداً في أن تكون لاعبة كرة قدم ناجحة، وتأمل أن تنضم يوماً ما إلى المنتخب الوطني. حتى أنها تستعين بساحر وتشق طريقها إلى القمة بإصرار وأحيانًا بقليل من العناد.