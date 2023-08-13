 غذاؤنا اليومي والبصمة الكربونية | المستقبل الآن | DW | 20.08.2023

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المستقبل الآن

غذاؤنا اليومي والبصمة الكربونية

يعود ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى إنتاج الغذاء. فكيف يمكن لعاداتنا الغذائية أن تحمي المناخ؟

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09.08.2023+++ August 9, 2023, Kohala Ranch, Hawaii, USA: Drought and high winds from Hurricane Dora are causing fires across Hawaii and are prompting evacuations across the state. A wildfire burns near Kohala Ranch at the 6-7 mile marker of Akoni Pule Highway on the Big Island in this image posted by on Facebook on August 8, 2023. Kohala Ranch USA - ZUMA 20230809_new_z03_033 Copyright: xSenatorxTimxRichardsx

هاواي تواجه عاصفة نارية بسبب التغير المناخي والإعصار 10.08.2023

12.02.2022 Iraqi fisherman Naim Haddad, 40, stands barefoot on his boat at sunset on Shatt al-Arab, the confluence of the Tigris and Euphrates rivers that empties into the Gulf, near the city of Basrah in southern Iraq, on February 12, 2022. - The Tigris is one of Iraq's two big rivers that gave birth to the ancient empires of Sumer and Babylonia and are said to have watered the biblical Garden of Eden. Today, it is dying.Human activity and climate change have choked the once mighty stream that, with its twin the Euphrates, brought to life the civilisations of Mesopotamia thousands of years ago. (Photo by Ayman HENNA / AFP)

مستقبل العراق والرهان على تغيرات المناخ! 03.08.2023

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بدأت حركة السياحة في أوروبا تتجه شمالا وسط درجات الحرارة المرتفعة جنوبي القارة بسبب التغير المناخي. وتسعى الدول الأوروبية إلى جعل قطاع السياحة أخضر رقيقا بالبيئة بدرجة أكبر، وأكثر استدامة.

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BAGHDAD, IRAQ - JULY 04: A view of the garbage by Tigris River as it is severely polluted due to chemicals, waste, and discharge of sewage water in Baghdad, Iraq on July 04, 2023. Toxic waste discharged from Baghdad Medical City and garbage disposal from nearby towns pollute the river and the air, increasing the risk of sickness including cancer. (Photo by Murtadha Al-Sudani/Anadolu Agency via Getty Images)

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