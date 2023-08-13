غذاؤنا اليومي والبصمة الكربونية

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يعود ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى إنتاج الغذاء. فكيف يمكن لعاداتنا الغذائية أن تحمي المناخ؟
بدأت حركة السياحة في أوروبا تتجه شمالا وسط درجات الحرارة المرتفعة جنوبي القارة بسبب التغير المناخي. وتسعى الدول الأوروبية إلى جعل قطاع السياحة أخضر رقيقا بالبيئة بدرجة أكبر، وأكثر استدامة.
يعاني سكان جنوب العراق بالخصوص من تداعيات تغيرات المناخ وسوء إدارة المياه ونقص المياه المتدفقة من تركيا وإيران. والأراضي الزراعية انخفضت لنصف المساحة التي كانت مزروعة في عام 2020.
على وقع تعرض بلدان الشرق الأوسط للجفاف وضعف منسوب الأنهار وقلة الأمطار، تزايدت أهمية المياه الجوفية وتوسع الاعتماد عليها. لكن مع تفاقم ظاهرة تغير المناخ، هل يشكل ذلك خطرا على هذه الثروة؟
يجبر تغير المناخ آلاف العراقيين على الهجرة إلى المدن الكبرى بحثا عن مستقبل أفضل، حاملين معهم أفكارهم وعاداتهم وموروثهم الثقافي ما قد يتسبب بصدامات ثقافية وأحيانا أعمال عنف في العاصمة بغداد والمدن الكبرى، فكيف ذلك؟
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